Матчі Ліги 1: новий розклад на дату 8 з призупиненням поєдинку Alianza та перенесенням Universitario vs ATD

РозкладЛіги 1: цієї п'ятниці, 1 квітня, Турнір Apertura відновився із суперечкою дати 8 чемпіонату Перу. СпортивнийКристал побив Сан-Мартіна в Альберто Галлардо.

Матчміж Universitario та ADT, який повинен був зіграти в неділю, 3 квітня, був перенесений на понеділок ввечері 4 на стадіоні «Монументаль де Ае» через труднощі подорожі виїзної команди з міста Тарма.

Поєдинок Alianza Lima vs Sport Huancayo був спочатку погоджений на п'ятницю 1 квітня, потім він був перенесений на суботу 2 і був остаточно перенесений через ті ж незручності, що матч «U» був перенесений.

Лідер Deportivo Municipal зіткнувся з Alianza Atlético в Суллані, яка марширує на третьому місці з різницею від загону мера, яка додала 16 одиниць.

Бінаційна з 15 очками, як Аланза Атлетико та Спорт Уанкайо, відвідує Sport Boys на стадіоні Мігель Грау в Кальяо.

СпортивнийКрістал побив Універсідад Сан-Мартін у першому матчі дати 8 Ліги 1 цієї п'ятниці, 1 квітня, на стадіоні Альберто Галлардо. Небесна команда знову складала з трьох до трьох і піднялася в турнірну таблицю Турніру Апертура.

РОЗКЛАДТА РЕЗУЛЬТАТИ ДАТИ 8 ТУРНІРУ APERTURA DE LA LIGA 1

Пятниця, Квітень 1

АякучоФК 3-2 UTC

Субота, Квітень 2

Спорт Хлопчики проти Бінасьональ (Телеканал: Гол Перу | 11:00 ранку | Мігель Грау дель Кальяо)

Alianza Atlético проти муніципального (Телеканал: Гол Перу | 1:15 вечора | Меланіо Коломия)

Мелгар проти Карлоса Штайна (Телеканал: Гол Перу | 3:30 вечора | UNSA Монументальний стадіон)

Неділя, Квітень 3

Атлетіко Грау проти Сієнчіано (15:00 | Стадіон Франциско Мендоса Пісарро)

Карлос Маннуччі проти Сезарваллехо (Телеканал: Гол Перу | 6:30 вечора | Стадіон Мансіче)

понеділок, 4 квітень

Університет проти ADT (Телеканал: Гол Перу | 8:00 вечора | Монументальний стадіон)

Відпочинок Кантолао Академія.

Спорт Хуанкайо проти Альянса Ліма (призупинено)

ЛІГА1 ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

Tabla de posiciones de la Liga 1 tras triunfo de Sporting Cristal por la fecha 8 del Torneo Apertura

ПОЗИЦІЯ| КЛУБ | РІЗНИЦЯ М'ЯЧІВ

1. Муніципальний | 16 | (3 DG)

2. Бінаційна | 15 | (7 DG)

3. Атлетичний альянс | 15 | (6 DG)

4. Спорт Уанкайо | 15 | (6 DG)

5. Сєнтано | 12 | (6 ДГ)

6. Спортивний Кристал | 12 | (4 DG)

7. Університет | 10 | (6 ДГ)

8. Аякучо ФК | 10 | (2 DG)

9. Атлетіко Грау | 10 | (1 DG)

10. АДТ | 10 | (1 ДГ)

11. Сезар Вальєхо | 10 | (0 DG)

12. Мелгар | 10 | (-2 ДГ)

13. UTC | 7 | (-1 DG)

14. Карлос Маннуччі | 6 | (-2 DG)

15. Альянс Ліма | 5 | (-2 DG)

16. Карлос Стейн | 5 | (-3 DG)

17. Спортивні хлопчики | 5 | (-6 ДГ)

18. Кантолао | 4 | (-11 ДГ)

19. Сен-Мартен | 3 | (-15 DG)

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