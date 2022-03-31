Матчі Ліги 1: новий розклад на дату 8 з призупиненням поєдинку Alianza та перенесенням Universitario vs ATD

РозкладЛіги 1: цієї п'ятниці, 1 квітня, Турнір Apertura відновився із суперечкою дати 8 чемпіонату Перу. СпортивнийКристал побив Сан-Мартіна в Альберто Галлардо.
Матчміж Universitario та ADT, який повинен був зіграти в неділю, 3 квітня, був перенесений на понеділок ввечері 4 на стадіоні «Монументаль де Ае» через труднощі подорожі виїзної команди з міста Тарма.
Поєдинок Alianza Lima vs Sport Huancayo був спочатку погоджений на п'ятницю 1 квітня, потім він був перенесений на суботу 2 і був остаточно перенесений через ті ж незручності, що матч «U» був перенесений.
Лідер Deportivo Municipal зіткнувся з Alianza Atlético в Суллані, яка марширує на третьому місці з різницею від загону мера, яка додала 16 одиниць.
Бінаційна з 15 очками, як Аланза Атлетико та Спорт Уанкайо, відвідує Sport Boys на стадіоні Мігель Грау в Кальяо.
СпортивнийКрістал побив Універсідад Сан-Мартін у першому матчі дати 8 Ліги 1 цієї п'ятниці, 1 квітня, на стадіоні Альберто Галлардо. Небесна команда знову складала з трьох до трьох і піднялася в турнірну таблицю Турніру Апертура.
РОЗКЛАДТА РЕЗУЛЬТАТИ ДАТИ 8 ТУРНІРУ APERTURA DE LA LIGA 1
Пятниця, Квітень 1
АякучоФК 3-2 UTC
Субота, Квітень 2
Спорт Хлопчики проти Бінасьональ (Телеканал: Гол Перу | 11:00 ранку | Мігель Грау дель Кальяо)
Alianza Atlético проти муніципального (Телеканал: Гол Перу | 1:15 вечора | Меланіо Коломия)
Мелгар проти Карлоса Штайна (Телеканал: Гол Перу | 3:30 вечора | UNSA Монументальний стадіон)
Неділя, Квітень 3
Атлетіко Грау проти Сієнчіано (15:00 | Стадіон Франциско Мендоса Пісарро)
Карлос Маннуччі проти Сезарваллехо (Телеканал: Гол Перу | 6:30 вечора | Стадіон Мансіче)
понеділок, 4 квітень
Університет проти ADT (Телеканал: Гол Перу | 8:00 вечора | Монументальний стадіон)
Відпочинок Кантолао Академія.
Спорт Хуанкайо проти Альянса Ліма (призупинено)
ЛІГА1 ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
ПОЗИЦІЯ| КЛУБ | РІЗНИЦЯ М'ЯЧІВ
1. Муніципальний | 16 | (3 DG)
2. Бінаційна | 15 | (7 DG)
3. Атлетичний альянс | 15 | (6 DG)
4. Спорт Уанкайо | 15 | (6 DG)
5. Сєнтано | 12 | (6 ДГ)
6. Спортивний Кристал | 12 | (4 DG)
7. Університет | 10 | (6 ДГ)
8. Аякучо ФК | 10 | (2 DG)
9. Атлетіко Грау | 10 | (1 DG)
10. АДТ | 10 | (1 ДГ)
11. Сезар Вальєхо | 10 | (0 DG)
12. Мелгар | 10 | (-2 ДГ)
13. UTC | 7 | (-1 DG)
14. Карлос Маннуччі | 6 | (-2 DG)
15. Альянс Ліма | 5 | (-2 DG)
16. Карлос Стейн | 5 | (-3 DG)
17. Спортивні хлопчики | 5 | (-6 ДГ)
18. Кантолао | 4 | (-11 ДГ)
19. Сен-Мартен | 3 | (-15 DG)
ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ