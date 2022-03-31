Турнір Ліги 1 після тріумфу «Спортинг Кристал» на дату 8 Турніру Апертура

Турнірнатаблиця Ліги 1: цієї п'ятниці, 1 квітня , чемпіонат Перу відновився після відбіркових турнірів Катару 2022 року, і проводиться 8-а дататурніру Apertura, який наразі має Deportivo Municipal як єдиний лідер місцевих конкуренція.
SportingCristal відкрив п'ятничний матч проти Сан-Мартіна на стадіоні Альберто Галлардо. Целести здобули і повернулися до перемоги після двох прямих нічиїх, що дозволило їм відновити позиції в турнірній таблиці Ліги 1 . «Свята» команда набрала шосту поразку поспіль і остання в турнірній таблиці.
Матч між Universitario і ADT був перенесений з неділі на понеділок через труднощі при переїзді команди з Тарми до Ліми. Поєдинок буде зіграний на Монументальному стадіоні, і креми прибудуть з передумовою зламати погану смугу трьох матчів, не вигравши в турнірі Apertura. Креми розташовані в шести точках від муніципального лідера.
Зі свого боку, лідер Ліги 1 Deportivo Municipal вимірюється проти Alianza Atlético в гарячій Суллані і ставить на карту керівництво турніру. Команда, яка перемогла в матчі, посіде перше місце в турнірній таблиці.
Матч між Alianza Lima та Sport Huancayo після перенесеного з п'ятниці на суботу, нарешті був призупинений без підтвердженої дати через труднощі при перенесенні синьо-білої команди до міста Уанкайо.
ЛІГА1 ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
ПОЗИЦІЯ| КЛУБ | РІЗНИЦЯ М'ЯЧІВ
1. Муніципальний | 16 | (3 DG)
2. Бінаційна | 15 | (7 DG)
3. Атлетичний альянс | 15 | (6 DG)
4. Спорт Уанкайо | 15 | (6 DG)
5. Сєнтано | 12 | (6 ДГ)
6. Спортивний Кристал | 12 | (4 DG)
7. Університет | 10 | (6 ДГ)
8. Аякучо ФК | 10 | (2 DG)
9. Атлетіко Грау | 10 | (1 DG)
10. АДТ | 10 | (1 ДГ)
11. Сезар Вальєхо | 10 | (0 DG)
12. Мелгар | 10 | (-2 ДГ)
13. UTC | 7 | (-1 DG)
14. Карлос Маннуччі | 6 | (-2 DG)
15. Альянс Ліма | 5 | (-2 DG)
16. Карлос Стейн | 5 | (-3 DG)
17. Спортивні хлопчики | 5 | (-6 ДГ)
18. Кантолао | 4 | (-11 ДГ)
19. Сен-Мартен | 3 | (-15 DG)
ГРАФІКІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ДАТОЮ 8 ЛІГИ 1
Пятниця, Квітень 1
АякучоФК 3-2 UTC
Субота, Квітень 2
Спортивні хлопці проти Бінасьональ (11:00 ранку | Стадіон Мігеля Грау дель Кальяо)
Alianza Atlético проти Муніципального (1:15pm | Стадіон Меланіо Коломия)
Мелгар проти Карлоса Штайна (15:30 | Монументальний стадіон UNSA)
Неділя, Квітень 3
Атлетіко Грау проти Сієнчіано (15:00 | Стадіон Франциско Мендоса Пісарро)
Карлос Маннуччі проти Сезара Валлехо (6:30 | Стадіон Мансіче)
понеділок, 4 квітень
Університет vs ADT (20:00 | Монументальний стадіон)
Відпочинок Кантолао Академія.
Спорт Хуанкайо проти Альянса Ліма (призупинено)
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