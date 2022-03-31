Турнір Ліги 1 після тріумфу «Спортинг Кристал» на дату 8 Турніру Апертура

Турнірнатаблиця Ліги 1: цієї п'ятниці, 1 квітня , чемпіонат Перу відновився після відбіркових турнірів Катару 2022 року, і проводиться 8-а дататурніру Apertura, який наразі має Deportivo Municipal як єдиний лідер місцевих конкуренція.

SportingCristal відкрив п'ятничний матч проти Сан-Мартіна на стадіоні Альберто Галлардо. Целести здобули і повернулися до перемоги після двох прямих нічиїх, що дозволило їм відновити позиції в турнірній таблиці Ліги 1 . «Свята» команда набрала шосту поразку поспіль і остання в турнірній таблиці.

Матч між Universitario і ADT був перенесений з неділі на понеділок через труднощі при переїзді команди з Тарми до Ліми. Поєдинок буде зіграний на Монументальному стадіоні, і креми прибудуть з передумовою зламати погану смугу трьох матчів, не вигравши в турнірі Apertura. Креми розташовані в шести точках від муніципального лідера.

Зі свого боку, лідер Ліги 1 Deportivo Municipal вимірюється проти Alianza Atlético в гарячій Суллані і ставить на карту керівництво турніру. Команда, яка перемогла в матчі, посіде перше місце в турнірній таблиці.

Матч між Alianza Lima та Sport Huancayo після перенесеного з п'ятниці на суботу, нарешті був призупинений без підтвердженої дати через труднощі при перенесенні синьо-білої команди до міста Уанкайо.

ЛІГА1 ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

Tabla de posiciones de la Liga 1 tras triunfo de Sporting Cristal por la fecha 8 del Torneo Apertura

ПОЗИЦІЯ| КЛУБ | РІЗНИЦЯ М'ЯЧІВ

1. Муніципальний | 16 | (3 DG)

2. Бінаційна | 15 | (7 DG)

3. Атлетичний альянс | 15 | (6 DG)

4. Спорт Уанкайо | 15 | (6 DG)

5. Сєнтано | 12 | (6 ДГ)

6. Спортивний Кристал | 12 | (4 DG)

7. Університет | 10 | (6 ДГ)

8. Аякучо ФК | 10 | (2 DG)

9. Атлетіко Грау | 10 | (1 DG)

10. АДТ | 10 | (1 ДГ)

11. Сезар Вальєхо | 10 | (0 DG)

12. Мелгар | 10 | (-2 ДГ)

13. UTC | 7 | (-1 DG)

14. Карлос Маннуччі | 6 | (-2 DG)

15. Альянс Ліма | 5 | (-2 DG)

16. Карлос Стейн | 5 | (-3 DG)

17. Спортивні хлопчики | 5 | (-6 ДГ)

18. Кантолао | 4 | (-11 ДГ)

19. Сен-Мартен | 3 | (-15 DG)

ГРАФІКІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ДАТОЮ 8 ЛІГИ 1

Пятниця, Квітень 1

АякучоФК 3-2 UTC

Субота, Квітень 2

Спортивні хлопці проти Бінасьональ (11:00 ранку | Стадіон Мігеля Грау дель Кальяо)

Alianza Atlético проти Муніципального (1:15pm | Стадіон Меланіо Коломия)

Мелгар проти Карлоса Штайна (15:30 | Монументальний стадіон UNSA)

Неділя, Квітень 3

Атлетіко Грау проти Сієнчіано (15:00 | Стадіон Франциско Мендоса Пісарро)

Карлос Маннуччі проти Сезара Валлехо (6:30 | Стадіон Мансіче)

понеділок, 4 квітень

Університет vs ADT (20:00 | Монументальний стадіон)

Відпочинок Кантолао Академія.

Спорт Хуанкайо проти Альянса Ліма (призупинено)

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