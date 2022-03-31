Хуан Карлос Осоріо нарешті подає у відставку з Амеріки де Калі

En la imagen un registro del director técnico Juan Carlos Osorio, nuevo entrenador del club colombiano América. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Хуан Карлос Осоріо перестав бути тренером Америки де Калі. Про це повідомив журналіст Сезар Аугусто Лондоньо у своєму акаунті в Twitter. При відсутності офіційної формалізації червоного ансамблю стало відомо, що стратег і керівництво досягли економічної домовленості про свій відхід.

«Хуан Карлос Осоріо підписав свою пенсію з Америки, і він більше не тренер червоної команди», - говорить трель комунікатора.

Інформацію з Калі підтвердив журналіст Нельсон Кальцето, який опублікував: «Увага! Професор Хуан Карлос Осоріо щойно підписав угоду з Амерікою де Калі. Це було о 17:45 Він більше НЕ є ДТ червоного кольору. Ще один цикл закінчився для стратега Risaraldense».

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