«Невинних мирних жителів захопили військовий арсенал»: міністр Молано заперечує звинувачення про операцію в Путумайо

Foto de archivo. Soldados del Ejército Nacional de Colombia hacen guardia durante una operación de erradicación de cultivos de coca en Tarazá, en el departamento de Antioquia, Colombia, 10 de septiemre, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Міністр оборони Колумбії Дієго Молано повідомив у понеділок, 28 березня, що в середині операції, проведеної громадськими силами в муніципалітеті Пуерто-Легуїзамо, департамент Путумайо, загинули дев'ять передбачуваних членів дисидентів FARC і що ще четверо були захоплені.

Однак соціальні організації, такі як Мережа прав людини Путумайо та Організація корінних народів Колумбійської Амазонки (Opiac), відхилили офіційну версію та засуджували передбачуване вбивство селян та корінних органів влади в середині операції, включаючи голови Ради громадських дій Дів'є Ернандес Рохас та губернатор корінних народів Пабло Пандуро Кокінш.

Зіткнувшись з суперечливими версіями національного уряду та соціальних організацій, голосами, такими як президент Колумбії Іван Дуке, лідер опозиції та кандидата в президенти Історичного пакту Густаво Петро та дослідника з Відділу прав людини Америки Дивіться, Хуан Паппір, який запевнив, що міжнародна організація розслідує справу, і зазначив, що «необхідно терміново уточнити факти».

Незважаючи на неодноразові заклики з різних соціальних та політичних секторів, щоб уточнити, що сталося в Пуерто-Легуїзамо, керівник портфеля оборони Дієго Молано вийшов на підтримку національної армії і зазначив, що установа повідомила, що операція не була проти селян чи корінних народів, хоча це не було зроблено на базарі, як повідомляє Opiac, заперечуючи версії соціальних організацій.

«Армія повідомляє, що операція була не проти селян, а фарк дисидентів. Це було не проти невинних корінних жителів, а наркоккалеро. Це було не на базарі, а проти злочинців, які напали на солдатів. Ми захищаємо колумбійців», - заявив міністр Молано через свій акаунт у Twitter у відповідь на повідомлення лівого сенатора Густаво Петра, який заявив, що операція була проти беззбройних мирних жителів, «включаючи дітей».

«Це не нейтралізація пана президента Дуке, це вбивство. Не було 11 членів ФАРК, це були селяни і корінні цивільні беззбройні, в тому числі діти. Цевійськовий злочин його уряду У моєму уряді немає кінця помилковим позитивам», - сказав кандидат в президенти лівого союзу, якому протиставляв міністр Молано.

Крім того, у повідомленні, яке поділився керівником портфеля оборони через соціальну мережу, він додав відео, де показано чоловіків із зброєю далекої дії, які повинні були бути дисидентами, вбитими та захопленими силовиками, поділившись зображеннями військового арсеналу, який нібито був ними вилучені в середині операцій.

« Були захоплені «невинні цивільні люди»: військовий арсенал; гранати, гвинтівки, постачальники, патрони, серед інших. Заклик до кандидатів: це не все про політику. Військові операції відповідають всім необхідним протоколам», - сказав міністр Молано, який поділився відео бійця армії, який отримав поранення під час операції і знаходиться у Військовому госпіталі, в якому розповідає, як посеред передбачуваного протистояння чоловік в цивільному одязі вистрілив його з гвинтівки.

Позиції міністра Молано перед лицем поліцейських операцій, які були піддані питанням у різних секторах, завжди підтримували, незважаючи на докази смерті неповнолітніх під час армійських бомбардувань проти дисидентських таборів FARC або вбивства мирних жителів в розпал демонстрацій національного страйку, який породили обурення серед цивільного населення.

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