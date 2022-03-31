Корінним народам Чоко загрожує покинути свої території

Збройний конфлікт загнув прикордонний відділ Колумбії, в основному такі групи, як клан Перської затоки, прагнули оселитися на цій території та розширити, скориставшись географією джунглів та низькою присутністю армії та держави.

Наприклад, кілька годин тому Сьома дивізія армії повідомила, що «відновила» контроль в Новиті, муніципалітеті, який протягом 2 тижнів був обмежений загрозами вбивств та мінних полів Національно-визвольної армії ELN. Булоблизько 4 000 осіб, 25 етнічних громад, з яких 6 були корінними, повідомили в Офісі Омбудсмена.

Іноді корінні народи відомства найбільше постраждали від цих збройних конфліктів. Навітьдіти в цих громадах вважають за краще покінчити життя самогубством, перш ніж бути набраними збройними групами, які присутні в Чоко.

За словами Ель-Еспектадор, в Кармен дель Дарієн та Бахоа Атато є повідомлення корінних лідерів у Кармен дель Дарієн та Нижньому Атато , які стверджують, що вони не можуть вільно пересуватися по своїх територіях, оскільки вони вказують на те, що клан Перської затоки розширюється і осідає в річкових басейнів, тому вони повинні попросити «спеціальні дозволи» для в'їзду або виїзду туди. «Якщо ми спустимося до муніципалітету, ми не можемо принести продовольчу цінність вище 20 000 песо. Вони завжди вимагають рахунок-фактури».

На відміну від цього, мер Кармен дель Даріен сказав газеті, що він не отримав жодних скарг з цього питання, хоча визнає, що існують труднощі з громадським порядком. Вчора візит Вищої ради президента закінчився у Кібдо , де вони обговорили рішення чи альтернативи з таких питань, як переміщення, вербування та самогубства, що відбуваються в Чоко .

ЦИПРУНА є Міжгалузевою комісією з питань запобігання вербування, використання, використання та сексуального насильства над дітьми та підлітками організованими озброєними формуваннями та організованими злочинними групами. Ця комісія разом з Офісом Омбудсмана та Карлосом Альберто Баєною, заступником міністра внутрішніх справ з питань участі та рівних прав, взяли участь у візиті Міністерства, де було видано 6 ранніх попереджень, що попереджають про ризик вербування в Чоко. Божая, Кондото, Ель Літораль де Сан-Хуан, Медіо Атрато та Новіта - муніципалітети, в яких є найбільший ризик.

Але зусиль недостатньо, Мануель Аліріо Касерес Гонсалес, фермер, який був на шляху до щоденної роботи, вчора ступив на шахту в Мочадо, в муніципалітеті Бахо Бодо, Чоко, на березі річки Докампадо. Після інциденту його довелося перевести в медичний центр, оскільки його нога була понівечена. Умуніципалітеті є занепокоєння, оскільки шахта знаходилася приблизно в 20 метрах від школи Святого Серця Ісуса.

ГерменегільдоГонсалес, мер Бахо Бодо, сказав, що вони бояться масового переміщення в міську територію, оскільки загалом близько 6000 людей обмежені цими подіями, які відбулися з 2021 року. Цетретій випадок, представлений цього року в муніципалітеті, тому вони звертаються за допомогою до Офісу Омбудсмена та Національного уряду.

Але, незважаючи на конфлікт і те, що багато жителів вважали за краще тікати з територій, навіть без доступу до здоров'я або навіть сусіднього поста здоров'я, деякі вважають за краще там померти, а не залишати свої землі.

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