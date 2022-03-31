У Чилі вони також нічого не прощають Рейнальдо Руеду: «Він джентльмен, але йому не вистачає категорії»

En la imagen, el director técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda. EFE/José Valle/Archivo

РейнальдоРуеда був відзначений не лише нездатністю очолитиколумбійську команду до свого третього чемпіонату світу поспіль, але й до того часу, коли він керував чилійською командою, ще одним із тих, хто вибіг з квитка на топ-футбольний конкурс.

Хоча австралійцями керували лише чотири кваліфікаційні матчі, з двома поразками, однією нічиєю та однією перемогою, його четвертим місцем у 2019 році «Копа Амеріка», турніром, який він прибув на сумнів своєю маленькою підготовкою, і його від'їзд вийшов у бік, щоб очолити Триколор, змусив його поставити під сумнів чилійською пресою.

Одним із засобів масової інформації, яка присвятила публікації колумбійському рульового, була La Tercera, яка, крім засудження його за те, що він виїхав з Чилі, щоб приїхати до Колумбії, але не відмовляючись нібито досягти економічної угоди, яка передбачала фінансовий удар по ANFP, опитав деяких колишніх La Roja футболістів висловити свою думку.

ЛеонАстенго, центральний захисник збірної Чилі в 1980-х роках, поставив під сумнів внутрішні проблеми з командою, а також їх фальшиві старти під час прес-конференцій.

До критики La Tercera приєднався капітан La Roja в Чилі 1962 р. Серхіо Наварро, який не бачить Руеди та Мартіна Ласарте, які замінили його на тренера з кави на лавці - як тренери ієрархії. Він прямо заявив про це:

«Ласарте і Руеда? Вони не на вищому виїмці. Вони хороші люди, панове, вони роблять те ж саме, що роблять чилійські тренери. Але вони посилають кожного кондора. З Бразилією ми втратили 2:0, були внесені зміни і ще два були внесені. Чилі потрібен чилійський тренер, якого я знаю чилійців, який вимагає від гравців трохи смирення і жертви», - сказав він.

Вальєкаукано, який вже мав можливість очолити Колумбію на шляху до чемпіонату світу 2006 року Німеччина, у кваліфікації якого він перебував у одному очко від кваліфікації, як і цього разу, не найкращим чином керував з лютого 2021 року. Принаймні, це те, що показують цифри.

На цей раз, ведучи Триколор, він забив 5 програшів, 7 нічиїх і 10 перемог. З 22 матчів 14 були для нокаутів, 7 в Copa America Brazil 2021 та товариські матчі (проти Гондурасу). Його виступ, на 46, 9%, був нижчий за показник Карлоса Кейроза, який очолив 18 матчів і мав відсоток 59,26.

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