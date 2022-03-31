IACHR закликає Перу «утриматися» від звільнення Альберто Фузіморі: реакція за і проти

Міжамериканськийсуд з прав людини (МАСПЛ ) звернувся до держави Перу утриматися від звільнення колишнього президента Альберто Фузіморі, щоб гарантувати право на правосуддя потерпілих двох справ про порушення прав людини, повідомив в середу Центр юстиції і міжнародного права (Cejil). Джерело з Міжамериканського суду, який базується в Коста-Ріці, повідомило, що суд не розглядатиме це питання публічно в цей час. Новина породила низку реакцій у соціальних мережах.

За словами Седжіла, який виступає представником потерпілих у справах, випробуваних IACHR, повний суд у середу ухвалив рішення про прохання Перуанської держави утриматися від звільнення Фудзіморі як заходу для гарантування доступу до правосуддя жертвам справ Ла-Кантута та Барріоса Альтоса. Відповіднодо цієї організації, Міжамериканський суд незабаром повідомить сторони про своє повне рішення.

Перувсе ще очікує звільнення Фудзіморі (1990-2000), 83 роки, тоді як його захист намагається прискорити судовий процес, який дозволить йому покинути в'язницю завдяки постанові Конституційного Суду, що відновив гуманітарне помилування, яке було надано колишньому президентові в 2017 році.

Фудзіморі був засуджений перуанським правосуддям у 2009 році до 25 років в'язниці за опосередковане авторство (з домінуванням факту) різанини в Ла-Кантуті та Барріоса Альтос, в яких 25 людей загинули, і викрадення журналіста та бізнесмена в 1992 році.

Уряд президента Педро Кастільо оголосив, що звернеться до Міжамериканського суду з прав людини, щоб спробувати скасувати помилування, оскільки цей суд попросив Перуанську державу покарати злочини, за які колишній президент був засуджений 13 років тому.

Після того, як було оголошено рішення вищого конституційного суду Перу, правосуддя зобов'язав Фудзіморі запобігти виїзду з країни на 18 місяців, щоб взяти участь у повістці щодо справи, яка все ще йде за ним у Пативілці, різанину з шести людей, здійсненою в 1992 році.

РЕАКЦІЇ

Винесення Міжамериканського суду породило різні реакції. Коментарі, такі як «IACHR повинен припинити варварства Блюм, Сардона та Ферреро», серед інших.

Політики також приєдналися до твітів з оцінкою перешкод Фудзіморі для звільнення з в'язниці. Колишній прем'єр Гектор Валер прокоментував: «Комунікація МАСПЛ - це втручання у національне кримінальне право. Як держава, ми поважаємо міжнародне право, але ніколи не нападаємо на Конституцію».

Зі свого боку, Даніель Урресті сказав: «Фудзімористи та їхні кроти ненавидіть мене за те, що це сказав, але я мушу сказати: «Корумпований і злочинець не вийдуть із в'язниці! IACHR вимагає від Перу призупинити його звільнення».

Тим часом адвокат Рональд Гамарра заявив, що Перуанська держава повинна утримуватися від виконання свободи Альберто Фузіморі. Так само конгресмен Сігрід Базан (разом для Перу) написала: «Око. IACHR вимагає від Перуанської держави утриматися від звільнення Альберто Фузіморі».

Звільнення Альберто Фузіморі заарештовано IACHR.

Звільнення Альберто Фузіморі заарештовано IACHR.

Звільнення Альберто Фузіморі заарештовано IACHR.

Звільнення Альберто Фузіморі заарештовано IACHR.

Звільнення Альберто Фузіморі заарештовано IACHR.

Звільнення Альберто Фузіморі заарештовано IACHR.

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