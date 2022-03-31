Густаво Адольфо Інфанте вибачився перед Маурісіо Мартінесом після того, як його звинувачують у дискваліфікації жертв сексуального насильства

Під час трансляції 31 березня на Sale El Sol розважальний журналіст Густаво Адольфо Інфанте запропонував вибачення на початку ранку за мексиканську історію Маурісіо Мартінес, якого він дискваліфікував в останній трансляції разом із жертвами сексуального насильства.

Це було отримано після того, як у попередній трансляції своєї програми ведучий прокоментував в ефірі своє невдоволення тим, що актор Маурісіо Мартінес не хотів дати йому інтерв'ю, щоб поговорити про сексуальне насильство, яке він пережив роки тому його колишній менеджер Антоніо Берумен.

«Я зробив вираз, що мені сьогодні сумно і соромно, тому що сказав, що (Маурісіо) не дав інтерв'ю, і яне хочу цього повторювати, тому що я не хочу знову стати жертвою, як містер Маурісіо Мартінес. Я знаю, що я був нечутливий, висловлюючи себе таким чином щодо людини, якій довелося повернутися з Американського союзу, щоб подати скаргу на людину на чорнило та папері 20 років тому», - стверджував водій Sale el Sol.

Густаво Адольфо Інфанте запропонував вибачення мексиканському історику Маурісіо Мартінесу Фото: Продаж Ель Соль

«Я розумію, що у кожного є свій час, момент, щоб порушити тишу. І, звичайно, Grupo Imagen, Imagen, Телебачення, ранкове Сонце виходить,всі мої колеги, які не сказали жодного слова, це був я, і я беру відповідальність за те, що я сказав, пропоную вибачення пану Маурісіо Мартінесу і всім жертвам, якщо вони почувалися ображеними чи ображеними», - також він підкреслив розважальний журналіст.

Нарешті, він підкреслив, що не буде використовувати мову, яка порушує жертв сексуального насильства: «Маурісіо Я пропоную вам вибачення, і всім тим зловживаним дівчатам, які, на жаль, існують у цій країні, я обіцяю знову не посилатися на мене так, і я прийму Маурісіо», - підсумував він.

Це публічне вибачення є частиною протоколу, який відвідував колег-мексиканський співак, з організацієюNosotras para ellas і де вони попросили публічного вибачення від Infante, крім того, щоб попросити журналіста отримати інформацію про сексуальне насильство, а також заохочення компанія має керівництво по роботі з цим видом поведінки, а також гарантії неповторення.

Організація розповсюдила лист з вимогою комунікатора запропонувати публічне вибачення Маурісіо Мартінесу (Фото: Скріншот)

Заних ми засудили заяви комунікатора в документі, опублікованому пресі.

«Немислимо, що на національному телебаченні ведучий дискваліфікує, знову жертвує та принижує жертву, називаючи його «зґвалтованим» за простий факт, що він не хоче давати йому інтерв'ю, допитувати та без будь-яких знань про те, як ці питання публічно розглядаються в галузі права людини», - йдеться в документі, поширеному серед ЗМІ.

«Відповідальність, яку має мова водія, повинна бути покладена не лише на громадського діяча, який зосереджений на конкретному випадку, але й на тисячах людей, які не хочуть відкривати свої особисті проблеми для таких людей, як містер Інфанте , і для форматів спілкування, таких як ті, що Grupo Imagen не був обережним», - сказала група, яка рекомендувала тренувати співробітників Grupo Imagen у вирішенні випадків сексуального насильства.

Знаменитість розповіла свою рутину роботи і зізналася, що помилявся (Фото: Twitter)

Лист був поширений вірусно після того, як колега-радіокомунікатор був засмучений 29 березня, після того, як мексиканський актор зневажливо шоу-програми, щоб перейти до інших типів новин, щоб представити свою справу.

«Той, хто повинен вчитися, - це Маурісіо Мартінес. Він бачить нас усіх так на вершині, тому що його зґвалтували. Томущо його зґвалтували, інтерв'ю шоу-програмам він не дає. Вона просто йде з Адела Міча, що її ніхто не бачить... її адвокати - дебіли. Це не просування, але завтра, коли я йду з Адела і йду з новинами, я не хочу нічого знати як дискримінатора», - були слова Густаво Адольфо в останній тиждень березня.

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