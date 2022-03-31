Греммі 2022: Тоні Суккар, його номінація та всі деталі його присутності на гала-концерті музичних нагород

Ми лише за кілька днів від переживаємо один із найцікавіших моментів у музичній індустрії - Граммі 2022 року. Подібно до того, як «Оскар» нагороджує найкращих у кіно, церемонія, яка відбудеться 3 квітня , відповідає за вшанування найкращих експонентів музики. Однак велика різниця між обома галами полягає в тому, що в останньому у нас є перуанський представник, що змушує груди набухати емоціями ще більше. Це перкусіоніст Тоні Сукар, який змагатиметься в категорії «Кращий латинський тропічний альбом».

Тут ми розповімо вам усі подробиці того, де, коли, в який час, на якому каналі дивитися грандіозну гала та багато інших довгоочікуваних нагород, які повертаються особисто.

ЗЯКИМ АЛЬБОМОМ КОНКУРУЄ TONNY SUCCAR?

ТоніСуккар змагатиметься зі своїм альбомом «Live in Peru» ,концертом, записаним наживо в Національному театрі в лютому 2020 року , і в якому представлені різні версії «Біллі Жан», «Пуро долор», «Uptown Funk» та багато іншого. Ця постановка повинна була пройти через кілька змін, які повинні були прийняті членами Національної академії звукозаписних мистецтв і наук США.

Tony Succar

ЗКИМ ЗМАГАТИМЕТЬСЯ ТОННІ СУККАР?

Артист зіткнеться з нав'язаними фігурами музики:

- Гілберто Санта-Роза (колеги)

“Colegas” de Gilberto Santa Rosa.

-Аймее Нувіола (Без сальси немає раю)

“Sin salsa no hay paraíso” de Aymée Nuviola.

-Великий комбо Пуерто-Ріко (карантин)

“En cuarentena” de El gran combo de Puerto Rico.

-Рубен Блейдс та Роберто Дельгадо та оркестр (Salswing).

“Salswing” de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

ДАТА, ЩОБ ПОБАЧИТИ ТОННІ СУККАР НА ГРАМІ 2022 РОКУ

64-е видання Grammys 2022 року, яке матиме Тоні Суккара в якості представника Перу, відбудеться в неділю, 3 квітня. Церемонія відбудеться на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі

ДЕПОБАЧИТИ ТОНІ СУККАР НАЖИВО НА ГРЕММІ 2022 РОКУ?

Захід транслюватиметься в прямому ефірі на TNT.

ОКОТРІЙ ГОДИНІ ПОБАЧИТИ ТОННІ СУККАР НА ГРАММІ2022?

Червона доріжка Grammys 2022 розпочнеться о 18:30, а церемонія розпочнеться о 20:00 (перуанський час).

Розкладруху по всьому світу:

Перу: 20:00

Еквадор: 20:00

Колумбія: 8:00 вечора

Мексика: 8:00 вечора

Чилі: 21:00

Болівія: 21:00

Венесуела: 18:00 вечора

Аргентина: 21:00

Бразилія: 9:00 вечора

Сполучені Штати (Флорида): 21:00

Іспанія: 16:00 (понеділок, 4 квітня)

ЯКІАРТИСТИ БУДУТЬ СПІВАТИ НА ГРАММІ2022?

Церемонія не лише називає переможців різних її категорій, але й оживляє святкування за участю художників моменту, у винятковому показі, де вони радують своїм мистецтвом.

Досі академія оголосила численних зірок, таких як Дж. Балвін, Джон Легенд, Марія Бесерра, Керрі Андервуд та Шовк Соник. Презентація k-pop групи BTS, Брати Осборн, Біллі Ейліш, Foo Fighters, Brandi Carlile, Lil Nas X, Джек Харлоу, Олівія Родріго, Кріс Степлтон, Х.Е.Р., Джон Батіст, Нас, Бен Платт, Синтія Еріво, Леслі Одом-молодший і Рейчел Зеглер мають також було підтверджено.

ХТОТАКИЙ ТОНІ СУККАР?

АнтоніоГільєрмо Sucar Tayrako народився 18 травня 1986 року в Лімі і став перкусіоністом, композитором, аранжувальником і продюсером звукозапису. Лише у 35 років він наважився на музику, поки не досяг двох латинських греммі в 2019 році.

Коли йому було два роки, він іммігрував до Майамі, США, зі своєю сім'єю. У віці 3 років він почав грати в The Peruanian Cajon завдяки тому, що прийшов з родини музикантів. Коли йому виповнилося 13 років, він почав грати на барабанах у групі батьків.

Перуанський музикант з американською національністю та японським родом супроводжував своїх батьків у різних спектаклях, таких як весілля та приватні заходи. Це змусило його все більше закохуватися в музику.

У 2020 році вона випустила свою версію Педро Суареса-Вертіса «Коли ти думаєш назад» у співпраці з Даніелою Даркур, Еціо Олівою, Крістіаном Яіпеном, Бартолою, серед інших, з метою сприяння туризму в Перу.

У січні 2021 року він був оголошений журі Yo Soy, а в серпні продовжується в Латині за участю тренера в La Voz Senior.

ВАШІДОСЛІДЖЕННЯ

Тоні Суккар замислювався про те, щоб стати професійним футболістом в підлітковому віці. Він був у кількох командах, поки не виграв державний чемпіонат своєї школи. Хоча він шукав стипендію, щоб присвятити себе спорту, відповіді він не отримав.

Після цього він пішов до батька за порадою і сказав йому спробувати вступити в музичну школу ПФР. Його музична освіта почалася з барабанів, фортепіано, а потім дійшла до перкусії.

У 2008 році вона отримала ступінь бакалавра за спеціальністю «джаз-перформанс» у Міжнародному університеті Флориди і продовжила навчання на здобуття ступеня магістра до 2010 року.

МУЗИЧНАКАРРЕРА

Так як він був студентом бакалавра, Тоні Суккар вже мав активну музичну кар'єру. Перебуваючи в коледжі, він обіймав посаду директора в сімейному гурті, який він перейменував Mixtura.

У 2010 році вона випустила свій перший альбом, який був записаний на її випускному концерті. Живий концерт з Mixtura в Центрі виконавських мистецтв Вертхайма в Майамі.

Шлях Тоні привів його до світу сальси, джаз/поп та афро-латинської музики. Крім того, він зміг працювати з кількома художниками, такими як Тіто Нівес, Марк Ентоні, Ла Індія, Обі Бермудес, серед інших.

У 2015 році він створив спільний проект Unity: Латинська данина Майклу Джексона. Він був випущений в театрі Olympia в Майамі за підтримки Universal Music Classic. Unity представила понад 100 музикантів за данину королю поп-музики.

У 2019 році він виграв дві латинські греммі як продюсер року та найкращий альбом сальси для альбому «Más de mi», зробивши історію наймолодшим переможцем, який виграв обидві категорії.

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