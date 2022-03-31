Для Білого дому російське вторгнення в Україну стало «стратегічною катастрофою»

White House Director of Communications Kate Bedingfield takes a question during a press briefing at the White House in Washington, U.S., March 29, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

Директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедингфілд заявила в четвер, що США мають докази того, що вторгнення Володимира Путіна в Україну стало « стратегічною катастрофою » для Росії. Він також додав, що Москва зіткнеться з більшою кількістю санкцій.

«Сам Путін заявив, що ці санкції наклали безпрецедентні витрати на російську економіку, і наша роль полягає в продовженні зміцнення України на полі бою», - заявив американський чиновник в редакції Білого дому.

«Ми зробили все можливе, щоб бути прозорим. Ще до вторгнення Путіна ми працювали над тим, щоб ми надали інформацію, яка дала уявлення про те, що ми знаємо, що буде робити Росія. Даючи зрозуміти, що ми знали, які їхні наміри мали вплив, щоб поставити їх у невигідне становище», - сказав він. «Я думаю, ми взагалі бачили, що вторгнення було стратегічною помилкою, воно послаблює Росію»

З іншого боку, він сказав, що вони «бачили повідомлення про те, що моральний дух серед російських військових низький. І я думаю, що це не стало б несподіванкою для тих, хто бачив, що тут витримує російська армія. У вас є новобранці. У вас є люди, які були найняті для боротьби з цим неймовірно стомлюючим боєм. Отже, я не думаю, що це сюрприз для когось, що моральний дух низький».

Бедінгфілд також уточнив, що немає поточних планів прямих переговорів між Джо Байденом і Путіним, і повторив, що США хочуть побачити «відчутну деескалацію війни Росією», перш ніж розглядати будь-яке пряме зближення з кремлівським лідером.

Бедінгфілд також уточнив, що немає поточних планів прямих переговорів між Джо Байденом і Путіним (REUTERS)

«Ні в даний час. Ми чітко дали зрозуміти, що будь-яке відновлення дипломатії на такому рівні вимагатиме значної демонстрації росіян серйозного скорочення, і ми цього не бачили», - сказав Беденгфілд журналісту CNN.

Останній раз Байден і Путін говорили по телефону 12 лютого, приблизно за два тижні до того, як Росія почала своє вторгнення.

Найближчими днями США додадуть до свого санкційного списку 120 суб'єктів з Росії та Білорусі: «Міністерство торгівлі також зробить подальші кроки для деградації оборонного, аерокосмічного та морського секторів Росії, додавши до Переліку суб'єктів господарювання 120 суб'єктів Росії та Білорусі , збільшивши кількість російських партії та білоруси додали до списку більше 200 з моменту початку вторгнення».

Bedingfield додав, що перебування в списку означає, що ці суб'єкти «більше не можуть отримати найсучасніші технології від США без ліцензії, які в більшості випадків, якщо не всі, буде відмовлено».

«Влада цих обмежень з часом погіршиться, оскільки Росія використовує інші резерви. Наприклад, запасні частини до певних літаків і танків. Ми продовжуватимемо накладати безпрецедентні витрати на зміцнення рук України та перетворення вибору слова Путіна на стратегічний недолік».

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