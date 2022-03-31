Екс-партнер Сезар Боно відвідав актора, коли його госпіталізували

MÉXICO, D.F. 20OCTUBRE2006.- En las instalaciones de Televisa San Ángel se realizó la celebración del programa Vecinos. FOTO: IVÁN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM

Кілька тижнів тому Сезар Боно, 71-річний мексиканський актор, був серйозно госпіталізований через ускладнену кишкову кровотечу, що призвело до делікатної операції; протягом декількох днів після госпіталізації комік нарешті виписали з клініки 21 березня.

Однак точного моменту, коли він покинув лікарню, не спостерігалося, оскільки швидка допомога перевезла його до наступного пункту призначення. Однак журнал TV Notas провів інтерв'ю з сином художникаЛеонардо Боно, який прокоментував, що він і його родина дуже раді дізнатися, що він уже вдома зі старшим братом.

«Багато туги, але він уже вдома зі своїм старшим братом, з яким живе після розлуки моєї матері, з ким я живу», - підкреслив він для журналу.

Він також підтвердив, що недавній колишній партнер Сезара перебував у лікарні, відвідуючи актора, тому що він не міг переносити бачити своїх дітей у поганому стані через здоров'я батька, тому він кілька разів ходив підтримувати все, що було потрібно, однак Л Леонардопідкреслив, що його бажання полягає в тому, щоб бути просто стриманим на цю тему.

Сезар Боно відвідав його колишній партнер, адже після їх розлуки він все ще є важливою частиною його життя (IG: cesarbonoficial)

«Моя мати розбила серце, щоб побачити своїх дітей важко, і вона пішла до лікарні, щоб підтримати нас; 33 роки шлюбу неможливо стерти, у моєї матері немає каменю серця, і, звичайно, вона дуже піклується про здоров'я мого батька», - сказав Леонардо.

Зіткнувшись з цією ситуацією, він поставив під сумнів можливе примирення між Сезарбоно таПатрісією Кастро , парою, в якій він одружився 1988, після відділення від Xóchitl, який був її першим шлюбом, який тривав 15 років у конкубінажі.

Ну, після поділу Сезара та Патрісії минулого року, де 70-річнийактор заявив, що більше не романтично пов'язаний зі своєю дружиною, оскільки вирішили розлучитися враховуючидистанціювання, яке виникло, оскільки вони не знали, як зіткнутися з останніми втратами, які вони пережили разом, їхній молодший син прокоментував, що повернення буде рішенням з боку залучених, адже єдине, на що він сподівається, це те, що обидва знайдуть щастя.

«Це питання двох з них, я просто хочу, щоб вони були щасливими. Крімтого, їм доведеться знову зустрітися в моїх театральних прем'єрах і на моєму весіллі їх завжди доведеться об'єднувати», - сказав він в інтерв'ю.

Патрісія Кастро відокремилася в 2021 році від Сезара Боно, з яким вона породила двох дітей і виховала трьох інших, від перших шлюбів один одного (Фото: Twitter)

Минулого року актор пояснив для ранкового шоу Sale el Sol , що їхні стосунки закінчилися через ситуації, в яких вони не могли випередити: «Я думаю, я не хочу звинувачувати нічого або когось, але йому довелося побачити багато болю від деяких смертей , щоб не мати можливості позбутися цього великий біль, що велика відсутність. Отже, замість того, щоб випереджати, ми залишилися на півдорозі через поїздку ми з колишньою дружиною», - пояснив головний герой п'єси « Захист печерноїлюдини».

Він натякав на те, що їхні стосунки не закінчилися через відсутність любові, оскільки він пов'язував, що, незважаючи на обставини, він дуже вдячний своїм колишнім партнерам, оскільки вони були як важливою частиною їхнього життя, так і були матерями своїх дітей.

«Не в моєму випадку. Ялюбив своїх колишніх дружин. Ялюблю матерів своїх дітей, з кожним з них два сини, дві дочки з дочками з одним і двома синами з іншим. Яїх люблю, люблю своїх дітей, люблю своїх онуків, але потім вони перестають любити вас, а потім продовжую життя», - сказав він.

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