Рада директорів Ecopetrol прослужить 4 роки

Foto de archivo. Entrada al campo de Castilla de Ecopetrol en Castilla La Nueva, en el departamento del Meta, Colombia, 26 de junio, 2018. REUTERS/Luisa González

Одностайним рішенням Збори акціонерів Екопетролу схвалили новий термін роботи ради директорів, який становить від двох до чотирьох років.

Ця угода була продуктом першого віч-на-віч засідання цієї збірки після двох років відсутності. Оголошення було зроблено в Корферіас, Богота.

Для президента державної нафтової компанії Феліпе Байонаце визначення є найкращим, враховуючи, що Ecopetrolзможе підтримувати свою довгострокову стратегію розширення портфеля, особливо енергетичний перехід та стійкість через інвестиції, які збільшаться з часом.

«У зв'язку з цим ми віримо і переконані, що стабільність ради директорів є важливою. Ми повинні думати, що в такому бізнесі є крива навчання , і потрібно багато навичок», - сказав Байон у заявах, зібраних EL HERALDO , газетою Барранкілья.

Він також підкреслив, що це розширення переможе політичні періоди , які можуть вплинути на його формування: «Ми повинні адаптуватися до всіх викликів і адаптуватися так, як це відбувається в різних частинах світу, і певним чином мати можливість продовжувати працювати над цим розгортанням стратегії 2040 року».

Пропозиціяотримала голос довіри від 95,61% акціонерів, які брали участь у заході.

Після цьогоЗбори акціонерів нафтової компанії схвалили виплату дивідендів урозмірі 280 доларів за кожну звичайну акцію .

Ця новина приходить після того, як президент Ecopetrol Феліпе Байон підтвердив, що компанія в даний час чекає отримання екологічної ліцензії на другий пілотний комплексний дослідницький проект в Колумбії.

Заявка на екологічне ліцензування другого пілотного проекту під назвою Platero була подана 15 лютого до екологічного органу. «Ці пілоти важливі, оскільки дозволяють країні усвідомлено вирішувати дані, з наукою і технікою, з роботою з громадами, чи хоче країна відступити, чи хоче вона використовувати цю технологію, щоб зробити більше застережень», - сказав президент Ecopetrol під час Загальних зборів акціонерів у Боготі.

Цей комплексний дослідницький пілотний проект (PPII) сприятиме Національне агентство вуглеводнів (ANH) та американською нафтовою компанією ExxonMobil і буде розташований у осадовому басейні Середньої долини Магдалени. За даними державного суб'єкта, проект El Platero матиме інвестиції в 53 мільйони доларів. Таксамо «7 відсотків буде виділено на локальний контент в рамках розділу постачання товарів і послуг», - сказав Екопетрол.

З цим новим проектом було б два пілотні дослідницькі проекти, які Ecopetrol здійснюватиме в країні, з метою надання інформації, щоб уряд міг прийняти рішення про те, чи повинна ця техніка експлуатації сирої нафти в кінцевому підсумку бути розроблена в країні. ColombiaFree Fracking Alliance розраховує подати в четвертий раз перед Конгресом Республіки, після 20 липня, законопроект про заборону розриву в Колумбії.

Як відомо, 25 березня ANLA надала екологічну ліцензію першому пілотному проекту під назвою Kale, розташованому в Пуерто-Вілчес, Сантандер. Що відбувається після оголошення, - це сподіватися, що рішення буде остаточним, оскільки громадські організації вже оголосили судові засоби правового захисту для скасування дозволу екологічного органу.

Це підтвердив Карлос Андрес Сантьяго з Колумбії вільного фрактування Альянсу, який очолює рух, який виступає проти розриву в країні. «Ми будемо подавати апеляції опозиції, хоча вважаємо, що угоди, які Ecopetrol уклав з АНЛА, полягає в тому, що це вийде, якщо чи якщо, так що ресурс поповнення буде несприятливим для нас», - сказав він.

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