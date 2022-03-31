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Четвер 31 Березень 2022
Україна

Рада директорів Ecopetrol прослужить 4 роки

Рішення було оголошено на очному засіданні Генеральної асамблеї нафтової компанії, що відбулася в Боготі

Newsroom Infobae

31 Березень 2022
Foto de archivo. Entrada al campo de Castilla de Ecopetrol en Castilla La Nueva, en el departamento del Meta, Colombia, 26 de junio, 2018. REUTERS/Luisa González
Foto de archivo. Entrada al campo de Castilla de Ecopetrol en Castilla La Nueva, en el departamento del Meta, Colombia, 26 de junio, 2018. REUTERS/Luisa González

Одностайним рішенням Збори акціонерів Екопетролу схвалили новий термін роботи ради директорів, який становить від двох до чотирьох років.

Ця угода була продуктом першого віч-на-віч засідання цієї збірки після двох років відсутності. Оголошення було зроблено в Корферіас, Богота.

Для президента державної нафтової компанії Феліпе Байонаце визначення є найкращим, враховуючи, що Ecopetrolзможе підтримувати свою довгострокову стратегію розширення портфеля, особливо енергетичний перехід та стійкість через інвестиції, які збільшаться з часом.

«У зв'язку з цим ми віримо і переконані, що стабільність ради директорів є важливою. Ми повинні думати, що в такому бізнесі є крива навчання , і потрібно багато навичок», - сказав Байон у заявах, зібраних EL HERALDO , газетою Барранкілья.

Він також підкреслив, що це розширення переможе політичні періоди , які можуть вплинути на його формування: «Ми повинні адаптуватися до всіх викликів і адаптуватися так, як це відбувається в різних частинах світу, і певним чином мати можливість продовжувати працювати над цим розгортанням стратегії 2040 року».

Пропозиціяотримала голос довіри від 95,61% акціонерів, які брали участь у заході.

Після цьогоЗбори акціонерів нафтової компанії схвалили виплату дивідендів урозмірі 280 доларів за кожну звичайну акцію .

Ця новина приходить після того, як президент Ecopetrol Феліпе Байон підтвердив, що компанія в даний час чекає отримання екологічної ліцензії на другий пілотний комплексний дослідницький проект в Колумбії.

Заявка на екологічне ліцензування другого пілотного проекту під назвою Platero була подана 15 лютого до екологічного органу. «Ці пілоти важливі, оскільки дозволяють країні усвідомлено вирішувати дані, з наукою і технікою, з роботою з громадами, чи хоче країна відступити, чи хоче вона використовувати цю технологію, щоб зробити більше застережень», - сказав президент Ecopetrol під час Загальних зборів акціонерів у Боготі.

Цей комплексний дослідницький пілотний проект (PPII) сприятиме Національне агентство вуглеводнів (ANH) та американською нафтовою компанією ExxonMobil і буде розташований у осадовому басейні Середньої долини Магдалени. За даними державного суб'єкта, проект El Platero матиме інвестиції в 53 мільйони доларів. Таксамо «7 відсотків буде виділено на локальний контент в рамках розділу постачання товарів і послуг», - сказав Екопетрол.

З цим новим проектом було б два пілотні дослідницькі проекти, які Ecopetrol здійснюватиме в країні, з метою надання інформації, щоб уряд міг прийняти рішення про те, чи повинна ця техніка експлуатації сирої нафти в кінцевому підсумку бути розроблена в країні. ColombiaFree Fracking Alliance розраховує подати в четвертий раз перед Конгресом Республіки, після 20 липня, законопроект про заборону розриву в Колумбії.

Як відомо, 25 березня ANLA надала екологічну ліцензію першому пілотному проекту під назвою Kale, розташованому в Пуерто-Вілчес, Сантандер. Що відбувається після оголошення, - це сподіватися, що рішення буде остаточним, оскільки громадські організації вже оголосили судові засоби правового захисту для скасування дозволу екологічного органу.

Це підтвердив Карлос Андрес Сантьяго з Колумбії вільного фрактування Альянсу, який очолює рух, який виступає проти розриву в країні. «Ми будемо подавати апеляції опозиції, хоча вважаємо, що угоди, які Ecopetrol уклав з АНЛА, полягає в тому, що це вийде, якщо чи якщо, так що ресурс поповнення буде несприятливим для нас», - сказав він.

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