Акціонери Ecopetrol затвердили збільшити дивіденди до $280 за акцію у 2022 році

Foto de archivo. Imagen la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, departamento de Santander, Colombia, 1 de marzo, 2017. REUTERS/Jaime Saldarriaga

Загальнізбори акціонерів колумбійської нафтової компанії Ecopetrol затвердили виплату $280 дивідендів за кожну звичайну акцію.

Схвалення пропозиції Ради директорів компанії дивідендів у розмірі 243 доларів США за титул (60% прибутку), еквівалентний виплаті 59,8% чистого доходу Ecopetrol та надзвичайного 37 доларів за титул (9% прибутку), в сумі, в 16 разів більше, ніж виплачений у 2020 році, що становило 17 доларів.

Слід зазначити, що пропозиція була затверджена 95,61% акціонерів, які були присутні на Асамблеї (які мали кворум 92,69%).

Крім того, учасники Асамблеї також схвалили виплату дивідендів міноритарним акціонерам 21 квітня 2022 року єдиним внеском, а для мажоритарних акціонерів це буде здійснено протягом року, у чотири тури та з максимальною датою 30 вересня цього року.

Так само було затверджено створення резерву у розмірі 8,88% мільярда, «спрямованого на підтримку фінансової стійкості та гнучкості компанії у розробці своєї стратегії».

Відповідно до політики розподілу дивідендів Компанії. У будь-якому випадку при розподілі дивідендів необхідно враховувати:

1. Можливість Компанії фінансувати свій інвестиційний план операційним грошовим потоком

2. Рейтинг Компанії перед рейтинговими агентствами

Під час свого виступу президент нафтової компанії Феліпе Байон підкреслив, що зусилля з розвідки будуть зосереджені на більшому відсотку для пошуку природного газу на національній території. Компанія хоче шукати більше в Casanare, слід пам'ятати, що в даний час в п'ємонті в цьому муніципалітеті є чотири зрубаних буріння.

Так само він підкреслив, що нафтова компанія шукає більше газу у водах Карибського моря, і оголосив, що у вівторок, який щойно пройшов о 11.30 ранку, почали пробурити розвідувальну та обмежувальну свердловину у партнерстві з Shellна півдні Колумбійського Карибського басейну.

Ecopetrol буде прагнути бути в Сполучених Штатах з Ісою, так само, як це вже було зроблено в Техасі з пермом.

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