Десятки невідомих видів кажанів в Азії можуть містити нові віруси, попереджає дослідження

Kirk Taray, a bat ecologist, detangles a bat caught on a mist net that was set up in front of a building with a bat roost at the University of the Philippines Los Banos (UPLB), in Los Banos, Laguna province, Philippines, February 19, 2021. "With the ongoing pandemic, there is more caution taken into consideration while studying bats. Several measures and protocols are established to protect both the researchers and the bats. Also, the community quarantine and travel restrictions added difficulty especially in accessing potential areas of study," said Taray. REUTERS/Eloisa Lopez SEARCH "LOPEZ BATS" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF DAY

Новий геномний аналіз свідчить про те, що в Південно-Східній Азії є, ймовірно, десятки невідомих видів підкови кажанів. Ціссавці, які також називають ринолофідами, вважаються резервуаром багатьох зоонозних вірусів, які перескакують від тварин до людей, включаючи близьких родичів вірусів, що викликали важкий гострий респіраторний синдром (ГРВІ) та COVID-19. Правильнаідентифікація видів кажанів може допомогти визначити географічні точки доступу з високим ризиком зоонозних захворювань, за словами Ши Чженгли,вірусолога Інституту вірусології Ухань в Китаї. «Це важлива робота», - попереджає він.

Для співавтора дослідження, Еліс Хьюз, біолог з охорони навколишнього середовища з Університету Гонконгу, краща ідентифікація невідомих видів кажанів також може підтримати пошук походження SARS-CoV-2 , зменшивши місця, де шукати кажанів, які можуть містити близьких родичів віруси. Найближчівідомі родичі ГРВІ-CoV-2 були знайдені у кажанів Rhinolophus affinis у південно-західній провінціїЮньнань Китаю та у трьох видів кажанів підкови в Лаос.

Загадковівиди

Х'юз хотівкраще зрозуміти різноманітність кажанів у Південно-Східній Азії та знайти стандартизовані способи їх ідентифікації. Тожвона та її колеги зловили кажанів на півдні Китаю та Південно-Східної Азії між 2015 та 2020 роками. Вони зняли виміри та фотографії крил та носової лопатки кажанів, «дивний набір тканин навколо носа», як описано Х'юзом, і записали їхні заклики до ехолокації. Вони також зібрали невелику кількість тканини з крил кажанів для вилучення генетичних даних.

Для відображення генетичного різноманіття кажанів команда використовувала мітохондріальні послідовності ДНК з 205 їх захоплених тварин та ще 655 послідовностей з онлайн-баз даних, що представляютьзагалом 11 видів Rhinolophidae . Якправило, чим більша різниця між геномами двох кажанів, тим більша ймовірність того, що тварини представляють генетично різні групи і, отже, різні види.

Для відображення генетичного різноманіття кажанів команда використовувала послідовності мітохондріальних ДНК з 205 їх захоплених тварин та ще 655 послідовностей з онлайн-баз даних, що представляють загалом 11 видів Rhinolophidae (REUTERS)

Дослідники виявили, що кожен з 11 видів, ймовірно, насправді був кількома видами, можливо, включаючи десятки прихованих видів протягом усього зразка. Прихованіабо «загадкові» види - цетварини, які, здається, належать до одного виду, але насправді генетично відрізняються. Наприклад, генетичне різноманіття Rhinolophus sinicus говорить про те, що група може становити шість окремих видів. Загалом, вони підрахували, що близько 40% видів в Азії формально не були описані.

«Це тверезий номер, але не страшно дивно», - каже Ненсі Сіммонс, куратор Американського музею природної історії в Нью-Йорку». Ринолофіїдні кажани - складна група, і існує лише обмежена вибірка тварин», - пояснює він.

Однак для фахівця, спираючись на мітохондріальну ДНК може означати, що кількість прихованих видів - це завищення. Цетому, що мітохондріальна ДНК успадковується лише від матері,тому важлива генетична інформація може бути відсутньою, каже фахівець. Тим не менш, дослідження може призвести до вибуху досліджень, щоб назвати нові види кажанів у регіоні.

«Результати підтверджують інші генетичні дослідження, які свідчать про те, що в Південно-Східній Азії існує багато загадкових видів» (REUTERS)

Більшедоказів

«Результати підтверджують інші генетичні дослідження, які свідчать про те, що в Південно-Східній Азії існує багато загадкових видів», - каже Чарльз Френсіс , біолог канадської служби дикої природи, навколишнього середовища та зміни клімату Канади в Оттаві , який вивчає кажанів у регіоні. Але, на думку Френсіса, оцінки базуються на невеликій кількості зразків.

КомандаХ'юза використовувала морфологічні та акустичні дані, щоб зробитибільш детальний аналіз 190 кажанів , знайдених напівдні Китаю та В'єтнаму, і виявила, що це підтримало їх знаходження, щобагато видів не були виявлені в цих регіонах. Дослідженняробить вагомий аргумент для «використання декількох рядків доказів при окресленні видів», говорить Сіммонс.

Х'юз підкреслює, що його команда також виявила, що тканинний клапоть трохи вище ніздрів кажанів, що називається турецьким сідлом, може бути використаний для ідентифікації видів без необхідності генетичних даних. Для Gábor Csorba, таксономіста Угорського музею природної історії в Будапешті, «це означає, що приховані види можна було ідентифікувати без нав'язливих морфологічних досліджень або дорогого аналізу ДНК».

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