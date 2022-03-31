«Не хвилюйся, Енріке»: фотографія, з якою Денніс Дрессер критикував AMLO та Пенья Ньєто

Через свій офіційний акаунт у Twitter політолог ДенізДрессер іронізував останні заяви президентаМексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO)у Третьому звіті про справу Айоцинапи, зробленому Міждисциплінарнагрупа незалежних експертів (GIEI), в якій вийшла серія відеороликів, в яких елементи Секретаріату Військово-Морського флоту (Семар)та Секретаріату національної оборони (Седена) маніпулювали сценою сміттєзвалища Cocula, де, нібито, члени клітина Геррерос Унідос взяла 43 учнів сільської нормальної школи «Ісідро Бургос», щоб забрати їх життя та спалювати свої тіла.

Цю версію класифікував як «історичну істину» Хесус Мурільо Карам, який служив керівником вимерлої Генеральної прокуратури (PGR). Зіткнувшисьз одкровеннями GIEI, Табаскене запевнив, що колишньому президентові Енріке Пенья Ньєто (EPN) «важко» ігнорувати матеріал, випущений групою експертів, та зміни місця події, на якій нібито здійснювалися злочини.

Деніз Дрессер згадала фразу «Росаріо, не хвилюйся», щоб критикувати AMLO та EPN (Фото: Twitter/ @DeniseDresserG)

Однак під час зустрічі він виключив участь в подіях нинішнього глави Семара і заявив, що «у нього немає участі в цьому питанні, це був адмірал Оджеда, а недоброзичливці хочуть нас змусити, тому що адмірал Оджеда був начальником військово-морської зони в Акапулько, прощо слід знати, якщо ми знайте, але противники хочуть змусити нас виглядати погано, навіть якщо б вони могли звинуватити нас у зникненні молоді, вони це зробили б», - сказав він.

У цьому контексті Дрезер Герра іронізував заяви президента фотографією, на якій він з'являється у супроводі EPN, яку він супроводжував наступним повідомленням: «Не хвилюйтеся, Енріке», натякаючи на відому фразу, яку PRI використовував для підтримки Росаріо Роблес Берлангапісля критикується програмою «Національний хрестовий похід проти голоду» під час керівництва Міністерства соціального розвитку (Седесоль).

Політологтакож порівняв екскульпацію Оджеди з коментарями, зробленими AMLO 29 вересня 2014 року через її офіційний Twitter рахунок, датований тим, хто написав наступне повідомлення: «За сумний випадок Ігуали я збираюся засудити людей влади мафії як відповідальних і продовжуватиме вимагати відставки EPN».

Нещодавно вийшла серія відео, в яких елементи Секретаріату Військово-Морського флоту (Семар) та Секретаріату національної оборони (Седена) нібито маніпулювали сценою так званої «історичної істини» (Фото: EFE/Карлос Рамірес)

Після презентації звіту GIEI Аргентинська криміналістична антропологічна команда (EAAF) попросила провести ретельне розслідування 43 відсутніх студентських студентів, щоб уточнити нещодавно оприлюднену інформацію, і, таким чином, відповідні обов'язки завершуються .

«EAAF вимагає ретельного розслідування відео, виявлених у Третьому звіті Міждисциплінарної групи незалежних експертів Ayotzinapa (the) нерегулярних втручань у звалище Cocula, за кілька годин до офіційного втручання EAAF та влади», - йдеться в EEAF. У цьому ж листі EAAF підкреслив важливість знімків, зроблених безпілотником над площею звалища Колула 27 вересня 2014 року, через те, що це за кілька годин до відповідних експертних звітів тодішнього офісу Генерального прокурора Республіки (PGR), а також про себе , Почалося формально.

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