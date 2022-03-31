Ціна долара закрилася на 3.68 підошви в четвер, найнижчий рівень за останні 11 місяців

Цінадолара досягла найнижчогорівня за останні 11 місяців у четвер, 31 березня, а закрилася на рівні 3.68, згідно з інформацією Центрального резервного банку Перу на валютному ринку о 13:30.

У середу долар закрився на рівні 3.7148,цього четверга відкрився до 3.7137 і закрився на рівні 3.6803, повідомляє Bloomberg. Це являє собою зниження на 0,93%. Цей обмінний курс не був зафіксований з середини травня 2021 року.

ПАРАЛЕЛОДОЛЯР

Напаралельному ринку грінбек торгував на S/ 3,665 купівля, а S/ 3,710 продаж в 1.50 вечора в танго, в основних банках країни долар стоїть на S/ 3703 купівля та S/ 3,727 продаж.

Тим часом, в цифрових обмінних пунктах найнижчий продаж досягає S/3,698, а найвищий - S/3.72. З іншого боку, найнижча покупка - 3,66, а найвища - S/ 3.67.

«Протягом ранку $335 млн торгували за середньою ціною S/3,69. Потікпропозиції надійшов від іноземців значною мірою та корпорацій у контексті місяця, тоді як попит на термін погашення обмінних свопів продавався за S/400 мільйонів», -сказав Asvim Asencios, форекс трейдер для Renta4SAB.

«Місцевий перуанський експорт досяг 4,595 мільйонів доларів США у лютому, що на 7% перевищує показник того ж місяця 2021 року, повідомляє Торгова палата Ліми (CCL). Середосновних експортованих продуктів - мідь, золото і природний газ», - додав він.

ЕВОЛЮЦІЯДОЛАРА

Після першого туру президентських виборів, у квітні 2021 року, долар демонстрував стійке зростання до жовтня, коли він коштував S/ 4,14. Потім, слідом за зміною голови ради міністрів Гвідо Беллідо, валюта США впала до 3,92, але знову почався незначний підйом до початку грудня, коли перше вакантне клопотання проти президента Педро Кастільо було відхилено.

З тих пір долар падає день за днем, щоб досягти S/3.70 10 березня. Однакпротягом тижнів, коли президентська вакансія Педро Кастільов Конгресі знову обговорювалася, вона мала незначне збільшення (S/3 .79) поки це не було заархівовано. Цеостаннє зниження американської валюти також збігається з кваліфікацією національної збірної Перу за репечаж.

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