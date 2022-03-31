Даніела Даркур дивує, що Магалі Медіна співає їй на її день народження

Ні для кого не секрет, що Магалії Медіні 59 років цього березня 31 року, адже сама шоу ведуча має відповідав за оголошення її у своїх соціальних мережах, а також в останньому виданні своєї програми, що цього вівторка відзначить ще один рік життя.

Однак мало хто собі уявляв, це те, що її чоловік Альфредо Замбраноздивує її сюрпризною вечіркою у своєму будинку, яка Були присутні найбільш близькі до популярної «Урраки», а також їхні родичі.

Через історії на офіційному рахунку телеведучої Magaly La Firme ви можете побачити той самий момент, коли вона була здивована своїм близьким колом посеред величезної прикраси, яка була підготовлена в її будинку.

В інший час фігура ATV не вагаючись поділилася зі своїми більш ніж 1 мільйонами послідовників, що сальса співачка Даніела Даркур відвідувала її вечірку, щоб заспівати традиційну пісню «Happy Birthday».

«Подивіться, хто прийшов співати мене З Днем Народження! Дякую Даніела Даркур», - написала вона про відео, де можна почути, як артистка співає поруч із нотаріусом перед журналісткою, яка була дуже здивована посмішкою на обличчі.

Зі свого боку, національна артистка відповіла на своє повідомлення в тій же соціальній мережі. «З днем мій дорогий Маг», поставив перекладач «Сеньйор брехня». Згадаймо, що обидва показали, що амічна зв'язок протягом декількох років.

Фото: Інстаграм

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