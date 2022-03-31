Кримінальна диктатура в Мічоакані: тонка грань між насильством, політичною імпровізацією та невдачами кримінально-виконавчої системи

Минулої неділі ввечері група від десяти до п'ятнадцяти членів сім'ї Мічоакан прибула на ранчо Ель-Параісо в Сінапекуаро, Мічоакан, де кілька чоловіків зібралися з дня в підпільний паленке, щоб засвідчити битви півня. Агресори, одягнені так, ніби вони військові, прибули заховані в вантажівці з дистриб'ютором картоплі Сабрітас, яктроянський кінь Мічоакан версія, і просто вони пройшли через вхід до з'єднання і вбили близько двадцяти людей своєю зброєю, відомою як козячі роги.

Його головною мішенню став лідер картеля нового покоління Халіско (CJNG). Майже всі померлі належали картелю з чотирма літерами, хоча деякі з жертв також були галерео, згідно з інформацією з місцевих джерел. Сінапекуаро був останньою главою в низці насильницьких подій, які за останні чотири місяці нічого не зробили, окрім як різко збільшити кількість загиблих у Мічоакані: з листопада 2021 року на сьогоднішній день двоє журналістів, два мери та 48 людей загинули за три різанини.

Насильство в Мічоакан, і в більшій мірі країни, звичайно, пов'язане з організованою злочинністю, але також з владою та їх відсутністю лідерства, а також сектором суспільства. Хав'єрУлісес Оліва Посада, штатний науковий професор UNAM, був категоричним щодо цього і заявив, що з одного боку, є нові уряди штатів, які прийшли до влади лише 6 червня минулого року, які,не маючи чіткого уявлення про те, що вони хочуть робити з точки зору громадської безпеки, і в обличчя слабкості структурної в місцевій поліції, вважають за краще зупинити свій вибір на імпровізації.

«Є заяви Девіда Монреала в Сакатекасі - губернатора попросили «довірити себе Богу» після того, як 10 тіл з'явилися в покинутому фургоні перед урядовим палацом -, або справа Альфонсо Дурасо, ще більш суперечливим, тому що прийшов з секретаря безпеки , коли група злочинців взяла муніципалітет Каборки більше 6 годин, і так само справа Коліми з губернатором (Індірою Візкайно), який навіть підняв можливість вимагаючи відпустки після 10 днів поспіль перестрілок у державі», - пояснив він Infobae.

Цей коктейль імпровізації та непрофесіоналізму використовується злочинними угрупованнями для розширення своїх областей впливу або підтримки їх через насильство. У конкретному випадку Мічоакана сліди торгівлі наркотиками можна простежити до 40 років тому, але для експерта з національної безпеки одна з найсерйозніших помилок відноситься до шестирічного терміну колишнього президента Енріке Пенья Ньєто (2012-2018), коли він та його секретар інтер'єру Мігель Анхель Осоріо Чонг, вирішив терпіти загони самооборони. «Вони дали в'їзд до нерегулярних і озброєних формувань, які ми бачимо сьогодні нечітко з тієї чи іншої сторони. Вони вимагають грошей у виробників авокадо та лимона та покривають райони, що виробляють наркотики», - сказала Оліва Посада.

Але ситуація в Мічоакан, яка також служить відображенням інших суб'єктів Республіки, слід не лише віднести до політиків чи цих збройних формувань. Для експерта соціальний контекст є не менш важливим третім фактором, який пояснює сучасний клімат насильства. РізанинаЗінапекуаро сталася в незаконному паленке без будь-якої реєстрації. Протягом багатьох років цей вид заходів співіснує з організованою злочинністю. 21 листопада 2021 року в Сітакуаро озброєний командос увірвався в паленку в громаді Ла-Жиронда, внаслідок чого загинули чотири помічники, а ще 11 поранили. У травні 2017 року ще одним подібним шоу в муніципалітеті Лазаро Карденас стала сцена протистояння між озброєними цивільними жителями.

«Практики незаконності на різних соціальних зустрічах пояснюють частину клімату насильства, який був ендемічним. Слід пам'ятати, що в цих гірських районах, далеких від міських центрів, ці суперечки з приводу територіального контролю можуть відбуватися легше. Мало того, що це незаконний обіг наркотиків, це також вимагання, викрадення людей, звинувачення підлоги, вбивства журналістів і екологічних лідерів. Вонидіють так, ніби це якась злочинна диктатура », - сказав академік.

Для дослідника стратегія президента Лопеса Обрадора щодо нападів причин, а не наслідків безпосередньо є правильною, але недостатньою (ФОТО: МАРГАРІТО ПЕРЕС РЕТАН/КУАРТОСКУРО)

8 лютого члени Секретаріату національної оборони (Седена) та Національної гвардії відновили муніципалітет Агілілла після більш ніж дев'яти місяців, в яких був створений картель нового покоління Джаліско (CJNG). Батько Гілберто Вергара розповів Infobae , що вони ніколи не бачили такої сильної присутності збройних сил. Булощонайменше 60 патрулів, які взяли на себе муніципальне місце. Однак очікування триватимуть недовго, оскільки лише через місяць мер муніципалітету Сезар Артуро Валенсіябув убитий, дуже близько до виноробні муніципального палацу Агілілья.

Цей парадокс розгортання військових сил без стримування насильства, на думку експерта, має відношення не лише до питання імпровізації рішень , а й з бюджетним питанням — Морена, партія, до якої належить президент Мексики, скоротила третину виділеного бюджету до муніципальної безпеки — і обмеження в законодавчому полі . «Пористість обвинувальної кримінальної системи, іронічно відомої як «обертаються двері» - злочинцям потрібно більше часу, ніж їхати - безперечна, через ці обмеження злочинці можуть діяти безкарно. Вони знають, що після того, як вони представлені владі, вони мають дуже мало шансів бути притягнутим до відповідальності. Ця ситуація протягом багатьох років і десятиліть призвела до ослаблення розмірів, які ми переживаємо».

Для дослідника стратегія президента Лопеса Обрадора щодо нападів причин, а не наслідків безпосередньо є правильною, але недостатньо. Одночасно повинна бути відновлена соціальна тканина і виконувати закон, злочинців покарати і приносити перед владою. « Важка рука, безсумнівно, потрібна. Самедля цього і була створена Національна гвардія. Ніхто не говорить про порушення прав людини або акти свавілля. Це не тільки питання сили та підпорядкування, але потрібна більш послідовна презентація Мексиканської держави, щоб мати можливість боротися з ситуацією в Мічоакан та країні загалом».

Без серйозної перебудови та ретельного перегляду сценарії, такі як Сінапекуаро, ймовірно, продовжуватимуть відтворюватися в Мічоакані та інших проблемних регіонах Мексики, прогнозував Оліва Посада, але також потрібні більш сильні зобов'язання від суспільства. «Ми не повинні приймати або терпіти злочинні практики так, ніби вони похвальні. Не будемо поширювати групову музику, яка виступає за гендерне насильство, злочинність та торгівлю наркотиками. Михочемо, щоб влада і влада робили все, але ми, як громадяни, теж несемо велику відповідальність за те, що відбувається».

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