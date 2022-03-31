COVID-19: які шанси на те, що діти будуть повторно заражені?

Ramiro wearing a face mask plays football in a park after restrictions were partially lifted for children in the city of Buenos Aires during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, Argentina May 16, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

З пандемією коронавірусу , встановленою більше двох років тому, наукові дослідження не припиняються, оскільки інфекції також ростуть у різних частинах світу.

Новедослідження неповнолітніх показало, що вони є населенням з найнижчим ризиком повторного зараження після того, як вони перевели хворобу COVID-19 . І він виявив, що повторні інфекції не були пов'язані з більш серйозним захворюванням або летальним результатом.

За даними британських вчених, які проводили дослідження, що фінансуються Агентством охорони здоров'я Великобританії, повторні інфекції SARS-CoV-2 рідкісні у дітей, особливо у маленьких дітей, і відбувалися переважно під час хвилі Дельти в Англії.

Повторні інфекції не були пов'язані з більш серйозним захворюванням або летальним результатом у дітей. (Majid Asgaripour/WANA (Інформаційне агентство Західної Азії) через REUTERS)

« Повторні інфекції не були пов'язані з більш серйозною хворобою або летальним результатом у дітей. Вакцинація проти COVID-19 забезпечує більший захист від первинних інфекцій та повторних інфекцій у цієї популяції. Крімтого, вони не були пов'язані з серйозними захворюваннями з точки зору госпіталізації або прийому в реанімацію, а смертей протягом 28 днів після епізоду повторного зараження у дітей не було», - повідомили лікарі Анна Менса та Хелен Кемпбелл в ході розслідування. опубліковано в Ланцет.

Автори дослідження заявили, що діти живуть з сім'ями або опікунами, а їх відвідування в школі та участь у суспільстві мають вирішальне значення для їх розвитку. Важливо враховувати непрямі наслідки пандемії на дітей, включаючи вплив COVID-19 на членів сім'ї, навчання в школі та психічне здоров'я. «Тому розуміння ризику повторного зараження у дітей є першорядним, включаючи виявлення дослідження, що швидкість повторного зараження була нижчою у тих, хто все ще не може отримати доступ до вакцини в більшості країн», - додали вони.

Удітей віком від 16 років і молодше було виявлено 688 418 первинних інфекцій та 2343 повторних інфекцій. Загальнийпоказник повторного зараження становив 66,88 на 100 000 жителів, що вище у дорослих (72,53 на 100 000), ніж у дітей (21,53 на 100 000). Швидкість повторного зараження після первинної інфекції склала 0,68% в цілому, 0,73% у дорослих порівняно з 0,18% у дітей до 5 років, 0,24% у дітей віком від 5 до 11 років та 0,49% у осіб віком від 12 до 16 років. З 109 дітей, допущених до лікарні з повторною інфекцією, 78 (72%) мали супутні захворювання.

Дослідження показало, що повторна інфекція, можливо, не була причиною госпіталізації - ANI/Reuters

Методологія, яка використовується в дослідженні, встановлює рамки для перегляду впливу вакцин на повторне зараження за віковою групою, зазначивши, що такі країни, як Австралія, Канада та США, розпочали програму вакцинації з мРНК у дітей віком від 5 до 11 років, як і Великобританія відповідно до консультування Спільного комітету з вакцинації та імунізації (JCVI) 16 лютого 2022 року.

Виявлення дослідження, що повторна інфекція, можливо, не була причиною госпіталізації (тобто пацієнтів могли бути допущені до лікарні з COVID-19, а не через COVID-19), не є несподіваним. Історіяхвороби випадків дитячої реадмісії вимагає детального огляду основних супутніх захворювань та остаточних діагнозів МКБ-10.

«Однак важкі симптоми COVID-19 частіше зустрічаються у людей з історією хвороби; у дослідженні четверо дітей, які були допущені до відділення інтенсивної терапії (інтенсивної терапії) після повторного зараження, також потребували інтенсивної терапії під час первинної інфекції. Всі четверо дітей мали множинні та важкі мультисистемні супутні захворювання, і автори не змогли визначити внесок інфекції SARS-CoV-2 у захворювання, що в кінцевому підсумку призвело до прийому до інтенсивного дослідження», - повідомили фахівці.

Реінфекція ГРВІ-CoV-2 не була пов'язана зі смертельними дитячими випадками (Nikon D850)

Ключовимвисновком дослідження Менса та його колег є те, що повторне зараження ГРВІ-CoV-2 не було пов'язане з летальними педіатричними випадками. Однієюз потенційних областей для майбутніх досліджень є роль, яку швидке тестування на антиген може зіграти у виявленні випадків повторного зараження, тим більше, що багато країн запровадили планові скринінгові тести (наприклад, у школах). Багато з цих випадків повторного зараження протікають безсимптомно, тому буде важливо стежити за їх ньою роллю в передачі на рівні будинку, школи та громади, особливо якщо виникають нові варіанти, що викликають занепокоєння.

Нарешті, важливо буде дослідити роль, яку будуть відігравати багаторазові повторні інфекції в імунній системі вакцинованих людей, з особливим акцентом на розвиток імунної пам'яті В-клітин та Т-клітин.

«Взаємодія між інфекцією та вакциною буде вирішальною протягом 2022 та 2023 років і, сподіваємось, оптимізує захист протягом усього життя та мінімізує ризик повторного зараження (зокрема, пов'язаного з серйозними захворюваннями), госпіталізацією, інтенсивною терапією та смертю», - резюмували експерти.

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