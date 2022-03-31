Конгрес приймає другий законопроект про шанси

30 листопада Сенат Республіки провів останні дебати про «Рахунок другі шанси» та затвердив ініціативу, яка спрямована на користь праці тим, хто відбував покарання у в'язниці.

За даними W Radio, представник Будинку Боготи Кетрін Міранда та директор Фонду внутрішніх дійЙохана Багамон були вдячні за схвалення проекту.

«Ми чекаємо президентської санкції. Це законопроект, який принесе користь більш ніж 97 000 людей, які в даний час позбавлені свободи. Цей майже закон Республіки дасть податкові та економічні стимули компаніям, які наймають відкладене населення», - сказав представник Міранда.

Промоутер цієї ініціативи Кетрін Міранда стверджувала, що закон може принести користь приблизно 97 000 людей.

Міранда, яка підкреслила роботу вимогливого трікса Йогана Багамона, сказала, що, крім того, що дозволяє соціальну реінтеграцію тисяч людей, які вже сплатили покарання або борги перед системою правосуддя країни, проект дозволить людям у віці від 25 до 30 років не ображати. Переваги, які компанії отримають за наймання чоловіків та жінок, які вже розрахували свої непогашені юридичні рахунки, були б, серед іншого, знижки на парафіскальні платежі для відкладених працівників та спеціальні збори за оплату комерційного навчання.

«Ми думаємо про понад 97 000 людей, які перебувають у країні, так що, коли вони відбувають покарання, молоді люди у віці від 25 до 29 років, які становлять близько 15% тюремного населення країни, може не надати можливості перш за все. Сподіваємося, що законопроект продовжить свій законодавчий процес в Сенаті і стане законом республіки», - додав конгресмен руху «Зелений альянс».

Це було 31 серпня, коли впливовий та «королева кератинів» Данейді Баррера Рохас, визнаний у соціальних мережах як «Епа Колумбія», був з Мірандою на Конгресі Республіки, саме беручи участь у цій ініціативі.

Саметворець контенту кілька тижнів тому став суперечливою темою розмови після того, як справедливість засудила її сплатити майже п'ять років в'язниці та сплатити мільйонерський борг за її дії на національних страйкових маршах у другій половині 2019 року.

Данейді було зафіксовано розбиття приміщень TransMilenio, що призвело до того, що вона мала юридичні проблеми і публічно дорікала. Молода жінка після подій зуміла створити популярну компанію з кератину та засобів для волосся, що дозволило їй не тільки бути успішним підприємцем в країні, але і створити зайнятість для сотень людей.

Засудження молодої жінки піддали критиці деякі громадяни, які назвали рішення суду несправедливим, вважаючи, що «Епа» вже врегулював свої борги законом, і стверджували б себе, ставши активною та вигідною частиною економіки країни.

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