Конгрес Республіки сьогодні обговорює цензуру проти міністра охорони здоров'я Ернана Кондорі

Цього четверга з 9 ранку пленарне засідання Конгресу Республіки планується обговорити і проголосувати за клопотання осуду проти міністра охорони здоров'я, ЕрнанКондорі.

Пропозиція була подана минулого тижня з лавки Avanza País. Саме конгресмен Дієго Базан пропагував захід проти Кондора, лише через кілька днів після того, як міністр з'явився перед Конгресом, щоб відповісти на різні питання в процесі інтерпеляції.

Длятого, щоб осудити міністра, потрібно 66 голосів, відповідно до Законодавчого регулювання. Якщоця цифра буде досягнута, чиновник повинен піти у відставку, а Президент Республіки має 72 години, щоб прийняти відставку.

Засловами Базану, від законодавців було отримано 33 підписи, які належать банкам Аванзи Пайс, Популярне оновлення, Разом для Перу, Альянс за прогрес, Сомос Перу, Acción Popular . Також підписалися незгруповані конгресмени Карлос Андерсон, Енріке Вонг, Сузель Паредес, Флор Пабло та Едвард Малага.

Тільки три лавки вирішили не брати участь в цій законодавчій ініціативі. Це Перу Лібре, Фюрца Популярне і Демократичне Перу.

У листі, представленому Базаном, зазначено, що Кондорі «здійснив професію неадекватно, сприяючи продажу кластеру X2 («пучкова вода»), приписуючи йому лікарські властивості, які не доведені та не сертифіковані жодним офіційним чи академічним органом».

Міністра також допитують за просування служби діагностики раку шийки матки за хвилину, оскільки він би не мають спеціальності гінекології та онкології.

Представлений рух також показує, що призначення Ернана Кондорі «спровокувало одностайну неприйняття медичною спільнотою країни», посилаючись на критику Перуанського медичного коледжу чиновника.

ВАШАОБОРОНА

16 березня Кондорі виступив перед пленарним засіданням, щоб відповісти на міжпеляційну заяву, підняту опозицією в Конгресі, в якій в основному йдеться про допит про її придатність та випадок пучкової води та її цілющих властивостей.

Власник Мінса заперечував у всі часи, що він призначив і продавав пучкову воду. Він сказав, що обговорював це питання у своєму сімейному колі і використовував його на близькій йому людині, яка страждає важкою хворобою.

На запитання про спеціальність в галузі гінекології та акушерства, Кондорі Мачадо відповів, що він хірург і має аспірантуру зі ступенем магістра громадського та громадського здоров'я, із згадкою в галузі управління охороною здоров'я та інших дій.

Він також вказав, що навчався в Лімі, але практикувався в інтер'єрі країни, в центральних джунглях, де керував різними медичними пунктами, будівництвом центру матері та дитини в Пуерто-Юнінакі, а також будівництвом та обладнанням лікарні в Ла-Мерсед.

На запитання, чи лікує він випадки гінекологічного раку, Кондорі Мачадо відповів, що, як навчений лікар, він зробив це на передбачуваному рівні діагностики, але не робив біопсії, а також не робив лікування, яке відповідає лікарям, що спеціалізуються в цій галузі.

Що стосується випадку сумнівного використання так званої пучкової води, він заперечував, що пропагував, призначив і продав її, і уточнив, що в якийсь момент не заявляв, що вона має цілющі властивості.

У зв'язку з цим він пояснив, що продукт Cluster X2 або Cluster Water має дозвіл Головного управління охорони навколишнього середовища (Digesa), але визнав, що він був «неточним» щодо схвалення Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

Він також сказав, що проводив ультразвукове сканування вагітним матерям, оскільки сказав, що готовий до цих тестів для підтримки діагнозу. Крім того, він готується для догляду за вагітними матерями, зокрема віддаленим населенням, яке не має ресурсів.

Він стверджував, навколо свого діагнозу раку з медичного центру, що скринінг на передбачувану діагностику раку шийки матки є частиною знань, отриманих у його професії та навчанні.

Його також запитали про випадок призначення ветеринара Вільяма Кордової Пардо на посаду заступника виконавчого директора II Міністерства Міністерства охорони здоров'я. Вінвідповів, що його оцінювала відповідна технічна сфера, яка повідомила, що вона відповідає вимогам без юридичних перешкод для його набору. Це вказує на те, що він був знятий після того, як були відомі звинувачення, і уточнив, що це не вироки.

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