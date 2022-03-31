Крістіан Куева був підбадьорий оплесками після прибуття в Трухільо

Урочистості тривають після кваліфікації на відбиття квоти на чемпіонат світу з Катару 2022 року. Однією з фігур вирішальної зустрічі у вівторок, де Перу обіграв Парагвай, є Крістіан Куева , який виконав трипальцевий допомогу для перший перуанський гол. Також відомий як «Аладіно», він скористався можливістю залишитися в країні і вирішив поїхати до рідного міста Трухільо, де йому підбадьорювали приїзд до аеропорту Карлоса Мартінеса де Пінільоса.

На оплески людей, які перебували на аеровокзалі, Куева потрапила в фургон, який чекав його, щоб почати своє перебування в місті Трухільо. Хоча вони були невеликими моментами, півзахисник збірної Перу підписав кілька сорочок і подякував любові своїх людей, які пишаються тим, що є «10» національної збірної.

З іншого боку, відео було зроблено вірусним у соціальних мережах, де Крістіан Куева виділяється, співаючи популярну пісню «Нінья Тонта», на зустрічі, яку розважала оркестр Кумбії La Bella Luz. «Аладіно» показав свої найкращі танцювальні рухи і було запропоновано взяти мікрофон, щоб заспівати популярну пісню групи.

Це не перший раз, коли це сталося, оскільки в прямому ефірі у своєму акаунті в Instagram його бачили, як він співав «Дежаме» зі своєю дружиною. Однакце змусило Памелу Лопес схопити обличчя чоловіка, викликало реакцію футболіста, який зжалем сказав їй: Не залишай мене. «Люди, які супроводжували його в машині, сміялися, і всі продовжували співати пісню, зіграну голосом Тоні Росадо.

ВОНИЗАПИТУЮТЬ, ЩО СТАДІОН ХУАМАЧУКО НОСИТЬ ЙОГО ІМ'Я

Назва національного флаєра продовжує викликати хвилювання у перуанських шанувальників, навіть у країні, де він провів більшу частину свого дитинства, Хуамачуко. Це після рішення міської влади попросити обласну раду про те, щоб стадіон був названий на честь Крістіана Куєвої .

«Хоча це правда, він народився в Трухільо, але його дитинство, дитинство та юність були проведені тут (Уамачуко). Вінприйшов звідси, з академії педагогічного інституту з футболу, а потім військовий у великій команді Трухільо, то на національному та зарубіжному рівнях. Окрімтого, що він був архітектором нашої команди в останньому матчі проти Парагваю, саме з його генієм, важливими пасами породили два голи, які поставили нас на Чемпіонаті світу з Катару», - сказав радникмуніципалітету провінції Санчес Карріон Альберто Мендоса Акоста, згадуючи матч, який зіграв національного півзахисника проти Guaraníes.

Пам'ятайте, що Крістіан Куева народився в Трухільо (Ла-Лібертад) у 1991 році і переїхав до Уамачуко в дитинстві в цьому місті в горах Лібертенья, звідки родом його батьки. Він виріс з 2 років у цьому місті, розташованому майже за чотири години від Трухільо, столиці Ла-Лібертад.

НІЧ«CUEVITA» ПЕРЕД ПАРАГВАЄМ

Як і з Венесуелою та в інших матчах у цьому відбірковому процесі, Крістіан Куєва поклав команду на плечі і продемонстрував свій хороший рівень. 5 хвилин від Перу проти Парагваю дав попередження, що це буде його ніч. Він бачив, як Джанлука Лападула бігав і поклав трипальцевий прохід за спинами захисників Гуарані, залишивши «Бамбіно» перед воротами, які відкрили рахунок.

Після цього він подарував розкішний хід до мети Йошімара Йотуна. Він схопив м'яч, зробив «капелюх» одному супернику, вислизнув іншого з коротким зчепленням і передав Едісонфлорес, який в кінцевому підсумку отримав хрест на 2-0.

Нарешті, вони запустили 67 ′ і були дуже близько до лінії. Повний захисник Роберт Рохас вийшов на його слід, але ні в якому разі не було ніякої нервозності в перуанці. «Аладдін» наступив на нього так, ніби він був у своєму районі, і коли відчув тиск іншого суперника, він витягнув його за ліву ногу. Справжня демонстрація «шоколаду».

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