Сесар Накадзакі: «Альберто Фузіморі не вийде з в'язниці, поки Міжамериканський суд не вирішить 6 квітня»

СезарНакадзакі, адвокат колишнього президента Альберто Фузіморі, вважав, що його відповідач не може бути звільнений до Суд ухвалив рішення Міжамериканських прав людини (Міжамериканський суд H.R.) насвоїй сесії 6 квітня.

«У практичному плані, щоб не робити юридичного пояснення, так, я вважаю, що президент Фузіморі не буде звільнений до тих пір, поки не буде остаточно вирішено 6 квітня », - сказав Наказакі в інтерв'ю RPP.

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Адвокат повідомив, що Міжамериканський суд обговорить цю п'ятницю о 2:00 вдень, чи доречні тимчасові чи запобіжні заходи, тобто, чи слід призупинити виконання рішення Конституційного Суду (ТК).

Крім того, наступної середи, 6 квітня, буде оцінено, чи порушуєрішення ТК те, що міжамериканський Суд визначив у своєму останньому наглядовому порядку.

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Накасак сказав, що Міжамериканський суд буде здивований, виявивши, що держава не робила того, що наказав у 2018 році, коли він наказав, щоб через процес ампаро та за допомогою втручання лікарів перевірити, чи страждає Альберто Фузіморі захворюваннями, які виправдовують надання гуманітарне помилування.

Адвокат стверджував, що міжнародний трибунал може лише зазначити, що чи було дотримано те, що він диктував у 2018 році. «Через накопичення помилок це не було зроблено, я сподіваюся, що Суд скаже, що те, що ми замовили в 2018 році, буде зроблено», - сказав він.

Нарешті, він сказав, що проблеми зі здоров'ям його спонсоровані і які мотивували помилування в 2017 році, зараз погіршилися і змусили його потребувати кисню цілий день.

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