Карлос Антоніо Велес розкриває своїх двох найкращих гравців в історії колумбійського футболу

Карлос Антоніо Велес, який протягом останніх кількох днів активно працює в соціальних мережах, коментуючи невдачу колумбійської команди не відвідувати Чемпіонат світу з Катару 2022 року, оголосив, хто є двома найкращими гравцями в історії національного футболу. Вражає те, що жодна з них не є частиною покоління, яке кваліфікувало Бразилію 2014 року.

Аналітика, удостоєного за 50-річну кар'єру в спортивній журналістиці, запитали в Win Sports, де його взяли інтерв'ю, футболіст, який йому найбільше сподобався. Хоча він сказав, що рішення є важким, враховуючи, що кожна ера має свої посилання, він підкреслив Віллінгтон Ортіс та Фаустіно Аспрелла.

Віллінгтон Ортіс носить сорочку Millionarios.

Що стосується Ортіса, чотириразового чемпіона з Амерікою де Калі, представленим у чотирьох відбіркових турнірах з Триколором і обраний найкращим колумбійським футболістом 20 століття Міжнародною федерацією історії футболу та статистики (IFFHS), він прокоментував:

Про Фаустіно, запам'ятався своєю поведінкою на ігровому полі, а й за те, наскільки рішучим він забив, він прокоментував: «Другий, безумовно, одна з моїх великих футбольних слабкостей, Аспилла, був неординарним гравцем».

Фаустіно Аспилла, на чемпіонаті світу з футболу 1998 року Франція, стикається з Румунією. Гетті Зображення

Що стосується гравця, який найбільше випередив свій час завдяки своїм технічним умовам, то лише цього разу на міжнародному рівні він без вагань відповів, що для нього саме голландський Йохан Кройфф, який вважається найкращим футболістом XX століття, позаду Пеле. «Він був першим за інтенсивністю, тиском, першим зробив усі ті речі, які сьогодні є новими... Той чоловік позначив маршрут, на якому сьогодні всі намагаються грати», - сказав він.

Після закінчення плей-офф у перемозі за найменшу різницю над Венесуелою Карлос Антоніо Велес розкритикував як тренерів, які керували Колумбією, так і гравців. У першу чергу він сказав: «Ми були хиткими... до Росії ми «фіксували» класифікацію з «Пактом Ліма», і тепер, на один момент, нас залишили осторонь. DT та солідарні гравці несуть відповідальність. Вонироздавали бали, щоб отримати Кейроз, і Руеда не міг. Не вдалося в символі та оновленні. Кінець циклу».

Після цього він зробив коментар, який викликав суперечки в соціальних мережах та реакції деяких кавових гравців, які мали досвід Кубка світу, таких як Карлос Вальдес. Примітка Велеса, в якій, серед інших, він нагадав про Джеймса Родрігеса, було:

Тим часом відповідь Вальдеса, одного з ключових гравців чемпіонату світу з Бразилії 2018 року, була: «І багато хто змусив повірити, що поїхати на чемпіонат світу було легким і що він керував таксистом і що йому довелося виїхати , тому що він не зробив чемпіоном світу цього покоління». Темою обговорення найближчими днями буде те, хто повинен очолити команду та очолити зміни поколінь, одне з імен, яке звучить як аргентинський тренер Марсело Бієльса.

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