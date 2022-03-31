Бюрократія та стрімкий підйом: сліди РАГСу Олександра Веги, які вони досі пам'ятають у Чіа

Останніми тижнями по всій країні дзвонить ім'я Олександра Вега Роша, національного реєстратора Республіки Колумбія, який обіймав цю посаду з 2019 року. Деякі сектори попросили главу цього суперечливого чиновника, після скандалу передбачуваного шахрайства на останніх законодавчих виборах, крім цього, його також звинувачують у тому, що він не дає заяв ЗМІ та просто делегування деяких членів РАГСу, однак, Vega's Рекорд керівництва короткий, ситуація, яка викликає підозру через його стрімкого підйому на таку важливу позицію.

За даними Noticias Uno, 42-річний реєстратор швидко переросла до Національного реєстру цивільного стану, не маючи довгої історії на подібних посадах, оскільки після обрання Верховним судом юстиції, Радою держави та Конституційним судом у 2019 році багато поставив під сумнів прихід РАГСу на цю посаду з урахуванням того, що серед 54 зареєстрованих претендентів він був обраний після різних тестів і пред'явлення свого резюме.

Один із кандидатів на посаду реєстратора, на той час, сказав Cambio Magazine , щораптовий підйом Vega був результатом півтора року кампанії, оскільки, за його словами, Vega вдалося викликати прихильність у президентів Конституційного суду та Національного виборчого Рада з різними подарунками та подарунками, саме тому дав можливість завоювати підтримку різних політиків і суддів.

У муніципалітеті Chía, Кундінамарка, Вега Роша розпочала свою кар'єру, незважаючи на те, що він був уродженцем міста Мірафлорес у департаменті Гуавьяре. Після закінчення 2004 року в якості адвоката, за даними журналу Cambio, нинішній реєстратор отримав безпосередню підтримку тодішнього мера Чіа Фернандо Санчеса, який схвалив його стати представником цієї юрисдикції.

Хоча ця позиція не важлива для деяких колумбійців, від одного моменту до наступного після виходу з посади та роботи в деяких випадках юристом, нинішній реєстратор Олександр Вега був підрядником округу і дивно став суддею Національної виборчої ради, журнал Cambio змігвизначити, що в різних джерелах вони висвітлювали характеристики зв'язків з громадськістю, які має Вега, крім свого швидкого дискурсу до однолітків.

За словами Нотичіас Уно, в той час міська рада Чіа мала сильну суперечку з приводу обрання Олександра Веги представником, оскільки на той час він не мав жодного професійного досвіду, пов'язаного з позицією, крім цього, чиновник був би єдиним претендент на посаду особи. Таксамо, за даними цього ЗМІ, різні політики муніципалітету Кундінамарк вважають його своїм начальником.

Реєстратор брав участь у різних скандалах щодо збільшення бюджету суб'єктам, де він був, оскільки в той час Рада Чіа затвердила йому великий економічний бюджет на розширення кадрового заводу в цьому муніципалітеті, такої реструктуризації вимагала Державна рада. У цьому випадку ці посади нібито мали намір заповнити бюрократичними позиціями.

Серед цих суперечливих зборів реєстраторів буде Хорхе Енріке Рамірес, колишній радник Чіа і призначений Олександром Вега, муніципальним реєстратором у цьому муніципалітеті, також Адріана Есмеральда Камехо Ріос, невістка реєстратора Веги, яка працює директором з доходів та фінансів у Chia Секретаріат казначейства в нинішньому керівництві.

NoticiasUnoтакож зміг вказати, що мер Chia Луїс Карлос Сегура проживає в будинку, що належить реєстратору Олександру Везі, він, безумовно, уточнив у згаданих ЗМІ, що платить щомісячну оренду і що він знає Вегу Рочу більше 18 років.

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