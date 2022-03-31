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Четвер 31 Березень 2022
Україна

Бонус Янапай, Wanuchay і всі субсидії, які все ще діють: Як і до коли їх збирати

Багато людей отримали ОВДП, але є одна група, яка ще не зібрала цю вигоду. Якщо ви хочете знати, як і до тих пір, коли ви можете це зробити, прочитайте цю записку.

Newsroom Infobae

31 Березень 2022

Уряд Перу зробив різні облігації доступними для різних секторів. Ці економічні субсидії призначені для тимчасовафінансова підтримка , яка дозволить бенефіціарам зіткнутися з руйнівними пандеміями, яка спричинила нестабільність цін у базовому домашньому кошику, витратні матеріали, необхідні для роботи та інших речей у повсякденному житті.

Ми почнемо з бонусу, який ось-ось закінчиться, і це бонус для офіційних працівників , якізаробляють менше 2000 підошв. Деталізація нижче.

БОНО210:

Цей бонус отримав держава всімтим офіційним працівникам, які мають зарплату, рівну або менше 2000 підошви. Що стосується державних працівників, вони першими отримали цю допомогу, а у випадку працівників приватного сектору їм також було надано пільгу, але майте на увазі, що ви повинні зібрати її сьогодні, оскільки іншої дати зібрати 210 підошви не буде.

Вимогидо бонусу 210:

- Працівник повинен бути належним чином зареєстрований у своєму DNI в електронному вигляді роботодавця в липні або серпні або вересні 2021 року.

- Працівники можуть не належати до способів професійної підготовки або бути пенсіонерами.

- Для більшої точності критеріїв прийнятності пропонується переглянути статтю 5 Постанови Міністрів № 241-2021-TR.

Якщо ви відповідаєте вимогам, то необхідно ввести наступне посилання і підтвердити оплату вашого бонусу: https://bono210.essalud.gob.pe/

ФАКТ: Всі бенефіціари210 підошви Бонда можуть усунути свої сумніви, скарги або запити набезкоштовній гарячій лінії , наданої державою для всіх громадян:0800 1 6872.

Максимальнадата збору цього бонусу - до сьогодні, 31 березня цього року.

БОНОЯНАПАЙ:

Доставка цього бонусу розпочалася у вересні 2021 року, а також була надана для того, щоб підтримати найбільш вразливих сімей країни, які втратили роботу або опинилися в ситуації бідності. Цякількість становить 350 підошв.

Щоб дізнатися, чи є ви бенефіціаром, необхідно ввести відповідне посилання та ввести свої дані, такі як ваш ідентифікатор, дату видачі та поставити галочку «Я не робот». Ви також приймаєте «політику конфіденційності».

Посилання Боно Янапай: https://consultas.yanapay.gob.pe/#/

ФАКТ: Усі користувачі, які мають сумніви, запити чи незручності щодо ваучера, можуть звернутися добезкоштовної телефонної лінії Уряду, і це номер101 .

Цей бонус можна перевести в готівку лише до 30 квітня цього року.

БОНОВАНУЧАЙ:

Міністерство аграрного розвитку та зрошення (Midagri) також постачає облігації для невеликих фермерів і єWanuchay Bond 350підошви. Оплата здійснюється з 18 січня 2022 року.

Щоб дізнатися, чи є ви бенефіціаром цього ваучера, необхідно ввести посилання нижче та ввести номер DNI, перевірочну цифру та дату видачі DNI . Встановіть прапорець «Я не робот» і «Я приймаю політику конфіденційності» і, нарешті, натисніть на зелене поле з написом «Подивіться, чи є ви бенефіціаром».

Це офіційна посилання: https://wanuchay.midagri.gob.pe

ПОРАДА: Пам'ятайте, що якщо у вас є які-небудь питання, проблеми або запити щодобонусу Wanuchay, ви можете зв'язатися з нами за допомогою наступного електронного листа: consultaswanuchay@midagri.gob.pe

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