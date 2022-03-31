Бонус Янапай, Wanuchay і всі субсидії, які все ще діють: Як і до коли їх збирати

Уряд Перу зробив різні облігації доступними для різних секторів. Ці економічні субсидії призначені для тимчасовафінансова підтримка , яка дозволить бенефіціарам зіткнутися з руйнівними пандеміями, яка спричинила нестабільність цін у базовому домашньому кошику, витратні матеріали, необхідні для роботи та інших речей у повсякденному житті.

Ми почнемо з бонусу, який ось-ось закінчиться, і це бонус для офіційних працівників , якізаробляють менше 2000 підошв. Деталізація нижче.

БОНО210:

Цей бонус отримав держава всімтим офіційним працівникам, які мають зарплату, рівну або менше 2000 підошви. Що стосується державних працівників, вони першими отримали цю допомогу, а у випадку працівників приватного сектору їм також було надано пільгу, але майте на увазі, що ви повинні зібрати її сьогодні, оскільки іншої дати зібрати 210 підошви не буде.

Вимогидо бонусу 210:

- Працівник повинен бути належним чином зареєстрований у своєму DNI в електронному вигляді роботодавця в липні або серпні або вересні 2021 року.

- Працівники можуть не належати до способів професійної підготовки або бути пенсіонерами.

- Для більшої точності критеріїв прийнятності пропонується переглянути статтю 5 Постанови Міністрів № 241-2021-TR.

Якщо ви відповідаєте вимогам, то необхідно ввести наступне посилання і підтвердити оплату вашого бонусу: https://bono210.essalud.gob.pe/

ФАКТ: Всі бенефіціари210 підошви Бонда можуть усунути свої сумніви, скарги або запити набезкоштовній гарячій лінії , наданої державою для всіх громадян:0800 1 6872.

Максимальнадата збору цього бонусу - до сьогодні, 31 березня цього року.

БОНОЯНАПАЙ:

Доставка цього бонусу розпочалася у вересні 2021 року, а також була надана для того, щоб підтримати найбільш вразливих сімей країни, які втратили роботу або опинилися в ситуації бідності. Цякількість становить 350 підошв.

Щоб дізнатися, чи є ви бенефіціаром, необхідно ввести відповідне посилання та ввести свої дані, такі як ваш ідентифікатор, дату видачі та поставити галочку «Я не робот». Ви також приймаєте «політику конфіденційності».

Посилання Боно Янапай: https://consultas.yanapay.gob.pe/#/

ФАКТ: Усі користувачі, які мають сумніви, запити чи незручності щодо ваучера, можуть звернутися добезкоштовної телефонної лінії Уряду, і це номер101 .

Цей бонус можна перевести в готівку лише до 30 квітня цього року.

БОНОВАНУЧАЙ:

Міністерство аграрного розвитку та зрошення (Midagri) також постачає облігації для невеликих фермерів і єWanuchay Bond 350підошви. Оплата здійснюється з 18 січня 2022 року.

Щоб дізнатися, чи є ви бенефіціаром цього ваучера, необхідно ввести посилання нижче та ввести номер DNI, перевірочну цифру та дату видачі DNI . Встановіть прапорець «Я не робот» і «Я приймаю політику конфіденційності» і, нарешті, натисніть на зелене поле з написом «Подивіться, чи є ви бенефіціаром».

Це офіційна посилання: https://wanuchay.midagri.gob.pe

ПОРАДА: Пам'ятайте, що якщо у вас є які-небудь питання, проблеми або запити щодобонусу Wanuchay, ви можете зв'язатися з нами за допомогою наступного електронного листа: consultaswanuchay@midagri.gob.pe

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