Барріос Альтос та ла Кантута: справи, щодо яких Міжамериканський суд залишить Альберто Фузіморі незвільненими

Справапро помилування Альберто Фузіморівикликає великий тиск і суперечки в перуанській політиці сфера. НещодавноМіжамериканський суд з прав людини (Міжамериканський суд з прав людини) попросив уряд не звільняти колишнього президента, незважаючи на те, що Конституційний суд (ТК) відновив гуманітарне помилування та президентську благодать.

Фузіморі залишиться у в'язниці , поки не буде вирішено, як діяти у відповідь на прохання жертв Барріоса Альтоса і Ла Кантути до Міжамериканської Суд. Дізнайтесятут про випадки, які засудив Фузіморі до 25 років позбавлення волі, і за які він отримав помилування.

ВипадокБарріоса Альтоса стався 3 листопада 1991 року,коли шість капюшоном і озброєних осіб з групи Коліна увірвалися в будинок в 840 дель Хірон Хуанта, в Барріос-Алтос, де відбувалася поллада. Передбачалося, що люди в будинку мають зв'язки з терористичною діяльністю, тому їм було наказано лежати на підлозі, а потім розстрілювати без розбору. п'ятнадцять людей загинули, в тому числі 8-річний хлопчик на ім'я Хав'єр Ріос Рохас, а ще 4 отримали серйозні поранення.

СправаLa Cantuta сталася через кілька місяців, 18 липня 1992 року, в Національному університеті освіти Енріке Гусман Ла Валле, більш відомому як La Cantuta. У цьому місці дев'ять учнів і один учитель були взяті зі своїх резиденцій, а потім зникли. Останки двох з них були знайдені в підпільних могилах через рік. Пряме авторство також було приписано Групо Коліні.

ВИРОК

Фудзіморі був виданий з Чилі в Перу в 2007 році і засуджений за його роль у різанині Барріос Альтос, Ла Кантута, інші порушення прав людини, а також корупційні правопорушення. 7квітня 2009 року він був засуджений до 25 років позбавлення волі Спеціальної кримінальної палати (НВП). Буввизнаний, що колишній президент був безпосереднім винуватцем злочинів кваліфікованого вбивства та тяжких травм за події, що сталися в Барріос-Алтос та Ла Кантута.

Вони дійшли висновку, що Фузіморі кооперував збройні сили і був керівником організованого апарату, який обертався навколо Національної розвідувальної служби (SIN). Це послужило засобом вчинення злочинів, про які був обізнаний тодішній президент.

Оскільки в Перу покарання не є кумулятивними, це був загальний вирок, за який він перебував у в'язниці. Він також був засуджений за узурпацію функцій (6 років), розкрадання (7 років і 6 місяців), незаконні виплати конгресменам та придбання редакційних рядків ЗМІ (6 років) та справи газет «Чіча» (8 років).

НВПописав злочини в Барріосі Альтосі та Ла-Кантуті як злочини проти людяності, оскільки вони були частиною систематичної та широкомасштабної державної політики, яка прагнула ліквідації осіб, які нібито були членами підривних груп. Вирокбув підтверджений у другій інстанції Першою перехідною кримінальною палатою 30 грудня 2009 року.

СПРАВИДІЙШЛИ ДО МІЖАМЕРИКАНСЬКОГО СУДУ

Потерпілі віднесли справи до Міжамериканського суду, а держава Перу визнала свою відповідальність за події. Вони були описані Міжамериканським судом як серйозні порушення прав людини. ТомуСуд постановив, що застосування законів про амністію або будь-який інший вид виключного закону є неприпустимим.

Роблячи це, вони ухвалили закони про амністію, прийняті під час уряду Фудзіморі, щоб відсудити відповідальних за різанину в Барріос-Алтос, і вказали, що вони не мають юридичної сили.

Таке рішення поставило важливий прецедент. Рішення Барріоса Альтоса послужило підставою для відмови від винятків, поданих у різних судових провадженнях, що вимагають застосування законів про амністію. Наприклад, вони були підставою для ТК у справах Мартіна Ріваса і Салазара Монро , де заявляли про вимоги військовослужбовців, які прагнуть не судитися справи необґрунтовані.

ЧОМУСПРАВИ ВСЕ ЩЕ ВІДКРИТІ?

Обидві справи залишаються відкритими перед Міжамериканським судом , оскільки держава не виконала багатьох заходів, замовлених агентством. Останнірішення щодо виконання вироків 2009 року (справаLa Cantuta) та 2012 (справаБарріоса Альтоса) показують, що все ще є необхідність укладати розслідування, оплачувати репарації і проводити символічні заходи. Наприклад, останки п'яти жертв у справі La Cantuta досі не враховані, і багато хто з засуджених не заплатили що завгодно для цивільної репарації.

Крім того, були видані заходи щодо звести нанівець серйозність справ. Улипні 2012 року Постійна кримінальна палата Верховного Суду ООН видала вищу страту про те, що позасудові страти у справі Барріоса Альтоса не становлять злочинів проти людяності і скоротили покарання обвинуваченого. Міжамериканський суд провів розслідування та визначив існування цього заходу, як суперечить постанові у справі Барріоса Альтоса. З цієї причини Постійна кримінальна палата анулювала власне виконавця.

Через роки, 24 грудня 2017 року, тодішній президент Педро Пабло Кучинський надав Альберто Фузіморі гуманітарне помилування та президентську благодать за ці два конкретні випадки. Це було скасовано Верховним Судом за рішенням Міжамериканського суду, який визнав недійсними амністії для засуджених за злочини проти людяності. Однак 17 березня 2022 року Конституційний Суд відновив цю благодать.

Тепер, 30 березня, Міжамериканський суд попросив уряд не відпускати Фудзіморі до тих пір, поки справи не будуть вирішені. Публічнеслухання було призначено на 1 квітня.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ