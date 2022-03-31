Azcapotzalco: як зареєструватися на біржі праці із зарплатою до 20 тисяч песо

У мерії Azcapotzalco вони поділилися різними вакансіями через свою Біржу зайнятості 2022 року із зарплатою до 20 000 песо .

Робочі місця включають різні профілі та посади, люди, які зацікавлені, повинні звернутися до Міжнародного бізнес-центру , місце розташування якого знаходиться в Avenida 22 de Febrero, номер 440 в районі Сан-Маркос , щоб запитати про обмін роботи Azcapotzalco та подати заявку на вакансію відсотки. Години роботи - з понеділка по четвер з 8:00 ранку до 15:00 , у випадку вихідних - з 8:00 до 16:00.

Якідоступні вакансії?

* Аналітик заробітної плати: є три місця, вимоги повинні бути віком від 25 до 45 роківзі ступенем у сферах адміністрування, вони просять досвідскладання щотижневої та двотижневої заробітної плати, розрахунку розрахунків, реєстрації, виїзду, управління Advanced Excel, знання МОК, NOI, SNA та IDC;зарплата становить 20 тисяч песо на місяць.

* Помічник з технічного обслуговування: доступно шість місць, серед їх вимог - вік від 18 до 45 років, коли середня школа закінчена, має знання з кладки, фарбування, сантехніки та гіпсокартону, зарплата становить 7 тисяч песо на місяць.

(Фото: Facebook/Мерія Аскапоцалько)

* Промисловий механік: маючи 3 місця, вік від 18 до 40 років,заявник повинен мати закінчений інженерний, мінімальний стаж 6 місяців, бути відповідальним, організованим та пунктуальним.

* Кухарі та кухарі: зі ступенем або стажуванням в адміністрації, мінімальним досвідом роботи на один рік, мають наявність графіків, є 5 вакансій, а зарплата, яку вони пропонують, становить 6500 песо плюс бонуси.

* Адміністративний помічник: є 5 місць, вимоги повинні бути віком від 25 до 45 років, навчання на бакалавратах або стажування в адміністрації, досвід бухгалтерського обліку та управління персоналом, зарплата становить від 7 тисяч до 8 тисяч песо на місяць.

Години роботи - з понеділка по четвер з 8 ранку до 15:00 та у вихідні дні з 8 ранку до 16:00 (Фото: SNE)

*Бухгалтер: вік 18 років і старше, кандидати повинні мати ступінь адміністрації завершена або урізана, бути ініціативною, відповідальною, пунктуальною і знати, як працювати в команді, давати10 000 песо на місяць. матипринаймні трирічний досвід роботи на посаді та з діючою федеральною ліцензією зарплата становить 12 тисяч песо на місяць.

* Оператор очищення: вони просять мінімальний досвід 6 місяців, віком від 24 до 50 років, закінчили навчання в середній школі та дають 5 тисяч 200 песощомісяця.

*На посадіасистента в адміністрації є дві вакансії, оскільки вимоги повинні бути віком від 18 до 40 років, навчання верхнього середнього рівня або ступеня завершені, вони пропонуютьщотижневу зарплату 1500 песо . Закінченийступінь бакалавра, максимальний вік для подачі заявки - 50 років , вони дають тиждень зарплату 1800 песо. *Є п'ять вакансій для помічника складу заводу, вимоги повинні бути 18 років і старше з мінімальною освітою початкової школи, бути ініціативними, відповідальними, активними, давати 6 тисяч песо на місяць.

* У модулі догляду Azcapotzalco вони також діляться вакансіями, він розташований в Camarones 494, північний кут 87 b, Recreo.

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