Стародавній газ, що відноситься до початку часу, витікає з ядра Землі

Стародавній споконвічний гелій , який був підроблений після Великого вибуху, рятується від ядра Землі, повідомляють вчені в новому дослідженні.

Але будьте впевнені, приводів для тривоги немає, кажуть експерти, Земля не спучується, але це відкриття є підтвердженням досі невирішеною деталі про народження нашої планети: Земля утворилася всередині сонячної туманності, тієї ж молекулярної хмари, яка породила Сонце.

Інша річ, яку припускає це дослідження, полягає в тому, що інші споконвічні гази можуть витікати з ядра Землі в мантію, що, в свою чергу, могло б надати інформацію про склад сонячної туманності.

Гелій на Землі надходить у двох стабільних ізотопів. Насьогоднішній день найпоширенішим є гелій-4, ядро якого містить два протони і два нейтрона. Нагелій-4 припадає близько 99,99986% всього гелію на нашій планеті.

Інший стабільний ізотоп, на який припадає приблизно 0.000137% гелію Землі, є гелій-3, з двома протонами і одним нейтроном.

Гелій-4 - це перш за все продукт радіоактивного розпаду урану і торію , що відбувається саме тут, на Землі. Навпаки, Гелій-3 в першу чергу споконвічний, що утворюється в моменти після Великого вибуху, але може вироблятися і радіоактивним розпадом тритію.

Цевиявлений газ, що виходить з ядра Землі, ізотопуГелію-3, який протікає переважно по системі вулканічних хребтів посеред океану,що дає нам хорошу вказівку на швидкість, з якою він виходить з кори.

Ця норма становить близько 2000 грамів на рік: «достатньо, щоб заповнити повітряну кулю розміром з стіл», - пояснює геофізик Пітер Олсон з Університету Нью-Мексико.

«Це диво природи, і підказка історії Землі, що всередині Землі все ще існує значна кількість цього ізотопу», - додає він.

Менш зрозуміло джерело; скільки гелію-3 може вийти з ядра, порівняно з тим, скільки знаходиться в мантії.

Це скаже нам джерело ізотопу. КолиЗемля утворилася, вона зробила це, збираючи матеріал з пилу і газу, що плавав навколо новонародженого Сонця.

Єдиний спосіб, що значна кількість гелію-3 може бути всередині планетарного ядра, - це якщо воно утворилося в процвітаючої туманності. Це означає, що не на околиці, і не так, як вона розсіювалася і літала.

Олсон та його колега, геохімік Захарі Шарп з Університету Нью-Мексико, досліджували моделювання інвентарю гелію Землі в міру розвитку. Спочатку, як він сформувався, процес, під час якого протопланета накопичувалася і включала гелій; а потім після Великого впливу.

Це, вважають астрономи, сталося, коли об'єкт розміром з Марс потрапив на зовсім молоду Землю, посилаючи уламки, що летять на орбіту Землі, які в кінцевому підсумку репоєднувалися, утворюючи Місяць.

Під час цієї події, яка б переплавила мантію, значна частина гелію, укладеного всередині мантії, була б втрачена. Ядро, однак, більш стійке до ударів, припускаючи, що це може бути досить ефективним резервуаром для утримання гелію-3.

Вважається, що Сонце утворилося в хмарі, як туманність Лагуни, і це останнє відкриття говорить про те, що Земля (ESA/NASA)

По суті, це те, що виявили дослідники. Використовуючи поточний темп, з яким гелій-3 рятується з внутрішньої частини, а також моделі поведінки ізотопів гелію, Олсон і Шарп виявили, що в ядрі нашої планети, ймовірно, 10 тераграм (10 мільярдів грамів) на петаграма (100 мільйонів тонн) гелію-3.

Цеговорить про те, що планета повинна була утворитися всередині процвітаючої сонячної туманності і щоб вона не «приєдналася» до Сонячної системи після її утворення. Однакзалишається кілька невизначеностей. Імовірність того, що всі умови для секвестру гелію-3 будуть виконані в ядрі Землі, помірно низька, а значить, ізотопу може бути менше, ніж припускає робота команди.

Однак не виключено, що в ядрі нашої планети також є рясний споконвічний водень, захоплений тим самим процесом, який, можливо, накопичив гелій-3. Пошукдоказів витоку водню може допомогти підтвердити висновки, кажуть дослідники.

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