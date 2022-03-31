Альберто Фузіморі: інші судові процеси та платежі за цивільну репарацію, на які колишній президент все ще не відповідає

Міжамериканський суд з прав людини попросив Перуанську державу не звільняти колишнього президента Альберто Фузіморі, і уряд виконає цей запит. Однак колишній президент все одно буде притягнутий до відповідальності за десять випадків, коли гуманітарне помилування та президентська благодать повернутогоТрибуналом Конституційного (ТК) було б недостатньо. Крім того, вона також зобов'язана державі мільйони доларів у цивільних репараціях.

Цивільнарепарація

Антикорупційнийпрокурор Хав'єр Пачеко виявив цифру, яку колишній президент Альберто Фузіморі зобов'язаний перуанській державі:S/51 мільйон підопічних цивільної репарації за три випадки , в яких він був засуджений.

Випадки - нерегулярний обрив будинку Володимира Монтесіноса, нерегулярна покупка Кабельного каналу та оплата CTS своєму колишньому раднику.

Колишній президент не заплатив жодного з них, і 17 березня Конституційний Суд відновив своє гуманітарне помилування та право благодаті.

«Фудзіморі був засуджений і держава постраждала за три факти: питання нерегулярних проривів, нерегулярну покупку Кабельного каналу та оплату CTS від Володимира Монтесіноса. За ці три події Fujimori заборгував державі приблизно 51 мільйон підошв», - сказав він на RPP Television.

Крім того, президент не має майна чи майна на своє ім'я, так що ембарго не може бути здійснено. Йому ніколи навіть не вдалося обробити придбання своєї життєвої пенсії колишнім главою держави, так що ці гроші не може бути взята державою у вигляді виплати.

Очікуванівипадки, які триватимуть, незважаючи на помилування

Альберто Fujimori Fujimori ще не відповідав на справедливість за десятьма справами загалом:

-Касо Пайвілка

Одним із розглянутого провадження є так звана Справа Pativilca. Податкова теза стверджує, що колишній президент впровадив політику контрпідриву з паралельними та незаконними практиками, відповідальними за Групо Коліну. Це призвело до вбивства шести членів громади в пампасах Сан-Хосе та Каракеньо, в районі Пативілка (Барранка) 28 січня 1992 року. Жертвамистали Джон Кальдерон Ріос, Сезар Родрігес Есківель, Торібіо Ортіс Апонте, Педро Агуеро Рівера, Нівес Аріас Веласкес та Федандро Кастільо Манріке.

Фудзіморі звинувачується як нібито винуватця злочину проти життя, тіла та здоров'я (кваліфіковане вбивство вбивства), а також винуватця злочину проти публічного спокою (злочини проти публічного миру-незаконного об'єднання), постраждалого державою.

Помилуваннята президентська благодать , яку тодішній президент Педро Пабло Кучинський досяг цей процес. Усічні 2018 року Фудзіморі попросив, щоб кримінальна дія була оголошена вимиранням, але 9 лютого 2018 року колегіальний Б Національної кримінальної палати відхилив запит і вирішив продовжити процес.

«Це несумісно з обов'язками розслідувати, переслідувати та покарати серйозні порушення прав людини, і це також захід, який, як ми аналізували, чітко стикається з основними правами, захищеними нашою Конституцією», - йдеться в резолюції.

Крім того, він детально описує, що резолюції Міжамериканського суду з прав людини (Міжамериканський суд з прав людини) та міжнародне право накласти на держави чіткий обов'язок розслідувати незалежні та неупереджені порушення прав людини та злочинів, передбачених міжнародним правом.

-Касо Чавімочік

Колишнього президента Альберто Фузіморі також звинувачують у справі Чавімочіка, яка все ще перебуває в очікуванні. Йогозвинувачують у наданні 800 000 доларів державних коштів від Національної розвідувальної служби (SIN) бізнесменові Аугусто Міягусуку, щоб придбати землю в проекті Шавімочік зрошення, в Ла-Лібертаді. Згідноз податковою тезою, купівля землі «стала прямим результатом злочинної діяльності, в якій брали участь підсудні Міягусуку та Альберто Фузіморі, колишній виступав в ролі фронту для останнього».

-Сім інших непогашених справ

Fujimori також чекає відповіді на сім інших справ, прохання про продовження екстрадиції яких вже були схвалені урядом Педро Кастільов 2021 році.

Ці випадки стосуються, перш за все, продажу озброєння Революційним збройним силам Колумбії (FARC). Уцьому випадку його звинувачують у передбачуваних злочинам проти громадської безпеки (незаконне постачання вогнепальної зброї) та проти публічного спокою (незаконне об'єднання для вчинення злочинів).

У жовтні 2021 року через шість резолюцій були затверджені запити про продовження екстрадиції для шести випадків: Кастро Кастро, Чавін де Уантар, Рада оборони, сім'я Вентоцилла, Телевізор Panamericana та Опоненти (за посилене викрадення людей). У всіх цих провадженнях Альберто Фудзіморі звинувачують у передбачуваних злочинам кваліфікованого вбивства, тяжких травм, незаконного об'єднання для вчинення злочину, навмисного розкрадання, посиленого викрадення людей та розкриття таємниць національного інтересу до постраждалих державою.

-Примусова стерилізація

11 грудня 2021 року суддя Рафаель Мартінес з надпровінційного кримінального суду Спеціального національного вищого суду відкрив кримінальне провадження проти Альберто Фузіморі та інших осіб у справі про примусову стерилізацію.

Fujimori Fujimori переслідується за злочин проти життя, тіла та здоров'я, серйозні травми, а потім постраждала смерть Мамеріти Местанци, Алехандри Агірре та інших, у контексті серйозних порушень прав людини. Заданими прокуратури, Фудзіморі, його колишні міністри та інші встановили політику охорони здоров'я, яка фактично була програмою «стерилізацій», виконаної без згоди жертв. Як повідомляється, підсудні діяли за теорією «панування в організованому апараті влади, в контексті серйозних порушень прав людини», де тодішній глава держави був би «людиною позаду».

Кримінальне провадження лише для колишнього президента було призупинено з цієї дати, оскільки уряд Чилі чекає винесення рішення про прохання продовжити екстрадицію колишнього президента в цій справі.