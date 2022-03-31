Аїда Вікторія Мерлано вийшла захищати Франсію Маркес від коментарів Марбель:« Очевидно, це вас не представляє»

Суперечливі повідомлення, які співачка Марбельл надіслала кандидату у віце-президенти Франсії Маркес останніми днями , не залишилися непоміченими впливовим Аїдою Вікторією Мерлано, яка через свої соціальні мережі не вагалася виходити на захист екологічної активістки.

Слід пам'ятати, що кілька днів тому співачка technocarrilera випустила расистський коментар про Франсію Маркес: вона порівняла її в соціальних мережах з «Королем Конгом». Суперечка поширювалася цілими днями і навіть хлюпалася на нинішнього сенатора людської Колумбії Густаво Болівара, який у дуже невдалій спробі «захистити» свого політичного партнера в кінцевому підсумку описав як «расистський».

У відповідь на суперечливі коментарі, під час віце-президентських дебатів, організованих журналом Semana, журналіст Вікі Девіла запитав кандидата, чи є у неї якісь повідомлення, щоб надіслати Марбель перед публікаціями в соціальних мережах, на які вона відповіла: «Я надсилаю їй родові обійми».

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Співачка не вагаючись продовжила суперечки і використовувала свій акаунт у Twitter, щоб відповісти на Франсію Маркес:

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Хоча Франція не коментувала це знову, впливова Аїда Вікторія Мерлано не оминула новий коментар співачки технокаррілера проти еколога і використовувала свої соціальні мережі для її захисту.

Через свій акаунт у Twitter творець вмісту сказав Марбель, що Франсія Маркес явно не може її представляти, оскільки вона вказала, що, хоча еколог говорить від любові, співачка робить це лише з ненависті.

Сильну відповідь генератора контенту на коментарі Марбель проти кандидата в президенти аплодували її прихильники, які підтримали її та запевнили, що співачка має промову ненависті.

«Добре сказано, цій жінці не вистачає освіти і перш за все смиренності, яка вірить себе Богом», «Її з'їдає бідність душі, не варто зношуватися з кимось подібним», і «Від ненависті, образи і порожнечі, які вона несе всередині... У романі батько обдурив матір з чорною жінкою. Ось чому? Це звідки походить ваш расизм? ,були деякі коментарі, які написали шанувальники впливу.

Навіть деякі користувачі мережі, які стверджували, що не є послідовниками Петра, скористалися триюною Айди Вікторії, щоб висловити повну відмову від атак Марбельна на Францію Маркес:

Хоча на даний момент співачка technocarrilera не коментувала повідомлення Мерлано, її обліковий запис у Twitter показує, що в останні години вона присвятила себе обміну трелями тих, хто підтримує коментарі, які вона зробила проти екологічного активіста.





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