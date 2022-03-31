За словами Дана, колумбійці вважають, що корупція за останні роки зросла

Imagen de archivo de una protesta contra los supuestos lazos del fiscal general con el escándalo de Odebrecht en Bogotá, Colombia. 29 enero 2019. REUTERS/Luisa González

30 березня Дейн виявив опитування політичної культури, де вийшли цікаві дані про політику, демократію та сприйняття корупції. Згідно з опитуванням, за загальнонаціональною сукупністю у 2021 році 73,2% людей старше 18 років сприйняли, що рівень корупції за останній рік зріс, тоді як у 2019 році цей відсоток становив 64,9%.

22,8%опитаних заявили, що рівень корупції залишився колишнім, а 1,4% заявили, що він знизився. За 2019 рік ці відсотки становили 28,4% та 3,7% відповідно.

У свою чергу, до 2021 року, у загальній сумі 40,6% населення вважали, що в районі чи питанні, де трапляються найсерйозніші випадки корупції в державному секторі, - це охорона здоров'я. Дезагрегований за географічною областю, цей відсоток становив 44,6% у населених та розосереджених сільських центрах та 39,5% для муніципальних столиць. Корупційнісправи у сфері правосуддя мали другу за величиною частку в загальнонаціональній сумі - 28,1%; за географічною сферою це становило 29,5% у верхів'ях і 22,9% у населених центрах та розосереджених сільських районах.

Зі свого боку, у 2021 році, за національною сукупністю, опитаних людей, які стверджували, що мали безпосередній контакт із співробітниками державної установи для здійснення певної адміністративної процедури, 7,3% відповіли, що вони прямо чи опосередковано попросили їх за стимулом, наприклад, подарунок або додаткові гроші для полегшення процедура або послуга. За статтю 7,7% чоловіків сказали, що просили у них певний стимул, тоді як 6,9% жінок пережили цю ситуацію. Загеографічними доменами 7,8% опитаних людей повідомили про це в столицях та населених пунктах та 5,6% у розосередженій сільській місцевості.

Монітор корупції громадян Transparency Citizen для Колумбії виконав завдання виявлення, систематизації та аналізу актів корупції, про які повідомлялося у 25 ЗМІ протягом 2016-2020 років. Навчання дало загалом 967 конкретних корупційних актів, повідомили в 2026 прес-релізах.

Адміністративнакорупція сталася в 44% випадків. Більшість із цих випадків пов'язані з процесами державних закупівель, пов'язаними з такими практиками, як нерегулярна маршрутизація контрактів та оплата недоставлених послуг.

Далі йде надання охоронних послуг, що включає в себе такі дії, як продаж конфіденційної інформації та зброї членами військових і поліцейських сил. І по-третє, корупція в процедурах, таких як сприяння дозволам на будівництво, видача неправдивих довідок, ухилення від сплати податків та порушення екологічних ліцензій або транспорту дикої природи.

Політичнакорупція виявлена в 27% звітів. Випадки, пов'язані з цим видом корупції, включають відведення ресурсів, спрямованих на збереження життя та цілісності людей, використання державних ресурсів для фінансування політичних кампаній, серед інших. Про приватну корупцію повідомляють про 19% подій, а судова корупція становить 10%. Випадки, пов'язані з кожним видом корупції, можна знайти в повному звіті.

Аналізуючи сектори, в яких відбувається корупція, виявлено, що 62% подій зосереджені у шести секторах: 21% у оборонному секторі; 11% у судовому секторі; і 30% випадків у секторах освіти, науки і техніки; житло, територіальне планування та державні послуги; охорона здоров'я; і транспорт.

Прианалізі захворюваності на корупцію в конкретних групах населення безпосередньо постраждали 311 подій. У більшості з них безпосередньо страждають діти та підлітки, за якими слідують студенти та населення в умовах соціально-економічної вразливості. Таким чином, корупція акцентує увагу на нерівності, які вже існують у цих вразливих групах.

У рамках повідомлених подій лише в 367 році можна було визначити точну цифру грошей на кону, на основі якої було визначено, що гроші, вчинені корупцією, становили 92,77 мільярда доларів песо, втрачені 13,67 мільярда доларів песо та відновлені 4,94 мільярда песо.

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