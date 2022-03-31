13 цікавих речей про розіграші чемпіонату світу: від собаки, яка стала героєм, до п'єси, з якою Білардо почав завойовувати Мексику 86

Fotografía cedida por el Centro de Fotografía de aficionados festejando tras la victoria de Uruguay en la final de la Copa Mundial de Fútbol el 30 de julio de 1930 en el Estadio Centenario, en Montevideo (Uruguay). EFE/Centro de Fotografía

8 вересня 1928 року в місті Цюріх була встановлена дата: червень 1930 року. Першийчемпіонат світу в історії повинен відбутися саме там. Черезвісім місяців, 18 травня 1929 року, було офіційно, що Уругвай, нинішній дворазовий олімпійський чемпіон, буде країною-приймаючою країною, оскільки він переважає над іншими кандидатами (всі вони європейські). Почалася робота, був побудований чудовий стадіон Centenario, але турнір, здавалося, обмежився скороченим змаганням, так як зі Старого континенту ніхто не хотів дістатися до Америки через довгого морського переправи, що означало. Саме француз Жюль Рімет, президент ФІФА і головний водій чемпіонату світу, переконав покинути матч свою країну, Румунію, Югославію і Бельгію. Цікавою деталлю майже 100 років тому є те, що жеребкування не відбулося лише за пару днів до передбаченого старту (13 липня), тому що нам довелося почекати, які делегації прибули до порту Монтевідео, після того, як виплив 21 червня з Франції разом із самим Рімета та трьома призначили арбітрів цієї конфедерації. Нарешті, було 13 учасників, які малюють, визначалися в трьох зонах по три та одну з чотирьох.

Лише два президенти ФІФА були раді взяти на посаду, коли їх ня країна приймала чемпіонат світу. Першим був Жюль Рімет, вирішальний чоловік в історії конкурсу, який перебував при владі, коли Франція приймала третє видання в 1938 році. Другим, і останнім доцього дня, був Стенлі Рус, який зробив багато, щоб взяти Англію відповідальною цією датою. Він був у захваті, що 6 січня 1966 року в салони Royal Garden Hotel, в елегантному лондонському районі Кенсінгтон, піднявши трофей і сказавши, що він стикається з найкращим чемпіонатом світу всіх часів, в якому це був перший живий телевізійний розіграш через супутник. Він посміхнувся плакатом на задньому плані, де, як тільки жеребкування закінчиться, видно, що його країна зіткнеться з Мексикою, Францією та Уругваєм. До нього також підійшов трофей, який він підняв на оплески натовпу. Ніхто не міг собі уявити, що ця маленька статуетка стане для нього величезним головним болем через кілька тижнів, коли її вкрали з виставкового центру, де вона була показана, незважаючи на великий пристрій безпеки і була забезпечена на 30 000 фунтів. Поліція і Скотланд-Ярд мобілізували, але вони нічого не зробили, поки сусід не сказав, що її собака знайшла її загорнутою в газетний папір поруч з деревом. Дійсно, Соління був зіркою, він врятував честь англійців і змусив дихати Стенлі Русом, який в подяку запросив доброзичливого звіра і його власника, на урочистості для отримання титулу.

Формування Аргентини на 74 Кубку світу: Франциско Са, Енріке Вольф, Рубен Аяла, Даніель Карневалі, Роберто Тельч. Знизу: Рене Хоуземан, Карлос Бабінгтон, Гектор Язальде, Маріо Кемпес, Роберто Перфумо та Рамон Ередіа

Чемпіонатсвіту з 74 років багато означав для Аргентини, тому що це було їхповернення до найвищих змагань після хорошого завдання вАнглії '66 і невдачі, яка становила ліквідацію проти Перу на суді Боки і, як наслідок, відсутність вМексиці '70. Очікуваньдолі жеребкування для національної збірної було багато, в тому випадку, якщо не було по телебаченню в прямому ефірі для нашої країни через супутникові витрати. Ілюзія згасала, коли (нечисленні) посланці спеціальних засобів масової інформації прибули до Франкфурта, оскільки було сказано, що все набрано. Подія відбулася в замороженому 5 січня, але місцевий журнал «Der Spiegel» у своєму виданні 31 грудня оголосив: «Італія буде в групі 4 в Мюнхені та Штутгарті, тому що їй підходить через близькість до своїх кордонів. Бразилія у 2-му, Уругвай у 3-му. Зі свого боку, Аргентині доведеться поїхати до 4, а Чилі, інший південноамериканець, до групи 1». Інформація зростала з кожним днем, оскільки згадувалося, що Федеральна Німеччина, місцевий акторський склад, вирішив мати, здавалося б, найслабший південноамериканець у своєму районі (Чилі). У розпал усіх можливих підозр настав великий день, коли Дентлев Ланге, берлінський хлопчик ледь 11 років, відповідав би за отримання кульок. Збіг чи ні, замовлення було точно таким же, як було опубліковано, і Аргентина, мабуть, була в найскладнішій групі, з Італією та Польщею, а також недосвідченим Гаїті. Родзинкоюбуло те, що господарі, крім Чилі, мали ще один короткий вибір, такий як Австралія, а також її сусіди зі Східної Німеччини, які в кінцевому підсумку поб'ють його 1-0.

Після великого бажання, на початку 1970-х років, Аргентина була підтверджена як місце проведення '78 Чемпіонат світу. Політичніпотрясіння, здавалося, поставили під загрозу організацію між кінцем 75 і початком 76 років, але все було ратифіковано. Генерал Театр Сан-Мартін, розташований на проспекті Коррієнтес, був місцем, обраним для розіграшу, який відбудеться в суботу, 14 січня, в розпал дуже напружених днів для національних видів спорту, оскільки в четвер 5-й Вілас переміг Коннорс на Мастерс в одному з найкращих матчів своєї кар'єри, у суботу 7, Мігель Куелло програв світовий титул категорії «Середні важкі», у неділю 8 прибув Кубок світу, який буде виставлений під час розіграшу, тоді як у суботу 14 було зіграно півфінал Nacional (кожен 1-1 між Незалежним з Естудіантами та Майстернями проти Ньюелл), а через 24 години Гран-прі Формули-1 був проводиться на іподромі Федеральної столиці.

Навколо жеребкування були тисячі спекуляцій, оскільки європейське крило на чолі з німецьким Нойбергером, силачем УЄФА , хотів, щоб чотири посіяні голови були півфіналістами 74 року (Німеччина - Голландія - Польща та Бразилія), але з іншого боку, південноамериканський сектор стверджував, що Аргентина заслужила місце там в характері організатора. Це в решті-решт сталося, але цікавою деталлю було те, що Італія розміщувалася без нічиєї в районі місцевої країни, що було рідкістю. Напередодні відбулася загальна репетиція, де Аргентина та Італія розділили територію з Угорщиною та Францією. В оргкомітеті були погляди здивування та полегшення, оскільки це було лише випробування. Через день кульки зняв маленький Рікардо Тейшейра, всього 3 роки і онук президента ФІФА Жоао Хавеланж. І історія повторилася, це один з небагатьох разів, коли ведучого не зворушив жодного доступного суперника у відкритті раунду.

Чемпіон Аргентини чемпіонів світу 1986 року, який повинен був грати в Колумбії, але в решті-решт виграв у Мексиці

Колумбіябула визначена місцем проведення чемпіонату світу 86, як тількиЖоао Хавеланж прийняв право власності на FIFA в 1974 році. Однак минули роки, і між цією сутністю та різними урядами південноамериканської країни стався взаємний потік недовіри через відсутність робіт та вимог відповідно. У жовтні '82, президент Белісаріо Бетанкур заявив, що держава не буде інвестувати жодного песо в чемпіонат світу, і це було закінчено. У травні наступного року Мексика обігнала вибори в США і взяла на себе штаб-квартиру. Розіграш, який був запланований на неділю, 15 грудня '85 року, мав свої цікавинки. Для початку це було проведено в студіях Televisa в Мехіко, найважливішій телевізійній станції в країні, оскільки деякі запропоновані сайти були пошкоджені після землетрусу, який вразив столицю 19 вересня того року. Найкращими насінням були обрані чотири півфіналісти Іспанії '82 (Італія - Німеччина - Франція - Польща), плюс Мексика як приймаюча країна та Бразилія... тому що це була Бразилія, як було поясненням, наведеним у попередніх моментах. Багато хто стверджує, що в той день Аргентина почала завойовувати чемпіонат світу, завдяки хитрій і організаторської силі Карлоса Сальвадора Білардо. Унього була довірена людина в кожному місті, де він міг грати:Хорхе Паоліно в Монтерреї, Енцо Троссеро в Толуці, Антоніо Батталья в Леоні та Зурдо Лопес в Мехіко, з яким він зв'язався, як тільки було відомо, що команда буде грати там, через кілька хвилин після церемонії, щоб зарезервувати штаб Американський клуб, де він був ДТ. Це місце, одне з небагатьох з включеними футбольними полями та концентрацією, було базою операцій для остаточного успіху.

Пабло Порта, Жоао Хавеланж, Герман Нойбергер та Хосепп Блаттер за основним столом розіграшу чемпіонату світу 82

ПідготовкаІталіїдо проведення чемпіонату 1990 року була казковою. Він роками працював, щоб мати першокласну інфраструктуру, і недарма деякі його гасла були: «Кубок світу сучасної епохи» і «Перший з 21 століття». Він проходив на Палаццо делло спорту в Римі, в якому вважалося однією з найбільш вражаючих церемоній всіх часів. СофіЛорен була однією з господарів, а тенорЛучано Паваротті прикрасив вечірку своїм незрівнянним голосом. Шістьсвітових чемпіонів досі були представлені фігурою, в деяких випадках все ще діє: Пеле (Бразилія), Боббі Мур (Англія), Карл-Хайнц Румменігге (Федеральна Німеччина), Даніель Пассарелла (Аргентина), Бруно Конті (Італія) та Рубен Соса (Уругвай). Для аргентинців жеребкування здався доброзичливим (Камерун - Радянський Союз - Румунія), не припускаючи, що вони постраждають, щоб пройти раунд. Однією деталлю, яка залишилася майже непоміченою на нашій землі, полягала в тому, що на церемонії Едоардо Беннато та Джанна Нанніні співали офіційну пісню. Той самий, що залишається вічним символом небесних і білих вчинків.

Пеле не принесла Аргентині удачі, коли вона була частиною жеребкування

На додаток до його надзвичайних здібностей як футболіста, що змусило його не один раз вважатися найкращим за всі часи, Пеле також мав велику здатність від суду для зв'язків з громадськістю. Поєднуючи обидва факти, його присутність стала звичайною справою в розіграшах, що не було корисним для Аргентини, з якою він завжди мав мінливі стосунки. У 2002 році він отримав м'яч, який змусив команду на чолі з Марсело Бієльсою перетинати шляхи з Англією на груповому етапі, і щось подібне сталося через чотири роки, коли Голландія залишила руку суперником першого раунду для чоловіків на чолі з Хосе Пекерманом.

Інші події, які сталися в розіграшах і заслуговують на своє місце в цьому турі: У Швеції '58 особа, відповідальна за його проведення, була господинею, тоді як у Швейцарії 54 не було таємниць або куль безпосередньо, тому що країни довільно розміщувалися в парах, з якими не повинні були стикатися один одного, і саме так формувалися зони. Той, що в США '94 мав особливість проходити в місті, яке не приймав жодного матчу: Лас-Вегас. Через чотири роки, у Франції '98, він відбувся на стадіоні Велодром в Марселі перед величезною аудиторією для такого типу подій: 38 000 чоловік. Угрудні 2009 року в Кейптауні президент ФІФА Джозеф Блаттер забув, де відбудеться інавгураційний матч. Вінусунув незручну ситуацію завдяки Шарліз Терон, південноафриканській моделі та співведучій, яка сказала йому, що це стадіон Soccer City в Йоганнесбурзі.

1квітня очі світу знову зійдуться на боліллеро, які FIFA має для свого традиційного розіграшу. Будутьспекуляції, опитування та тисячі домислів. Також впевненість, що кілька почнуть підвищувати або знижувати свої шанси на той момент. Але те, що збере всіх разом, так це чудове відчуття початку мрії про зняття довгоочікуваного чемпіонату світу.

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