Зорайда Авалос закінчує свій термін як прокурор нації

Fotografía de archivo en la que se registró a la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, en Lima (Perú). EFE/Eduardo Cavero

Через три роки, у вівторок, 29 березня, Зорайда Авалос перестала відповідати за Державне міністерство і попрощався з тими, з ким він працював через повідомлення з Twitter установи рахунок. Колишній прокурор нації згадував про складні умови, в яких їй довелося обіймати посаду , особливо в розпал пандемії COVID-19 , яка ще не закінчилася.

«За три роки адміністрації два були проведені в розпал пандемії; і весь період у часи потрясінь і політичної кризи. Одинфакт, який дозволяє нам заграфізувати критику того часу, з яким ми стикалися, є той факт, що за такий короткий проміжок часу в країні було чотири президенти Республікита три різні Конгреси Республіки»,- сказав Авалос.

Крім того, він підкреслив, що з огляду на складну політичну сцену, яку йому довелося перетинати, йому довелося пред'являти різні скарги на членів політичного класу. «Мені довелося займати гідну позицію прокурора нації у найважчі часи за недавню республіканську історію, і це свідчить про те, що за ці три роки мій офіс подав понад 40 конституційних скарг на вищих посадових осіб від президентів Республіки , міністри держав, конгресмени Республіки, судді та вищі прокурори, серед інших», - сказав він у Twitter - акаунті прокуратури.

Мартін Віскарра, один з політиків, який був щеплений нерегулярно.

Серед найбільш пам'ятних звинувачень - це те , що виступили проти колишнього президента республіки Мартіна Візкарри Корнехо, виникла після справи Річарда Свінг за злочини посиленого руху під впливом, навмисне розкрадання для присвоєння третім особам та злочин несумісних переговорів. Скаргатакож стосується колишніх міністрів культури: Патрісія Балбуена Паласіос, Улла Холмквіст Пачас та Соня Гільєн Онегліо, на заходи, пов'язані з наймом Річарда Сіснерос до Міністерства культури, між 2018 і 2020 роками.

«Чітким доказом, який підтримує цю заяву, є той факт, що досліджувані та засуджені належать до різних політичних секторів та різних інститутів, що, крім того, є відчутним доказом того, що вони обіймали посаду з повною автономією та незалежністю, без будь-яких упереджень», - додав він.

СКЛАДНІВІДНОСИНИ

Якщо щось характеризувало проходження Авалоса, відповідального за Державне міністерство, саме напружені стосунки між політичним класом вимагали від нього дій часом, а в інших звинувачували її у змові з тими, хто вважав її політичними суперниками. Затри роки перебування на посаді він отримав кілька атак, про які він згадав у своїй прощальній заяві.

«Якщо персоналізація атак ставить установи та їх автономію до хорошої безпеки, і ми не повернулися міліметра в їхній захист, це буде вартість, яку потрібно заплатити. Нашим головним обов'язком було і буде захищати автономію та незалежність інституту від усіх передбачуваних втручань», - підкреслив він.

Зрештою, Зорайда Авалос сказала, що має «достатній авторитет» і підкреслила, що ніколи не намагалася впливати на нижчі випадки, щоб заподіяти шкоду чи надавати користь комусь. «Мої заяви повністю відповідають моїм діям», - сказав він. Слід нагадати, що були ті, хто звинуватив її в тому, щоб він віддавперевагу президенту Педро Кастільо, щоб його не могли розслідувати.

Зорайда Авалос відреагувала на Педро Кастільо після залучення прокуратури до змови проти нього

Крім того , сам президент республіки Педро Кастільо вказав на неї як частину сюжету, який прагне дестабілізувати країну після того, як відомі заяви, які Карелім Лопес запропонував прокуратурі у спробі стати ефективним співробітником. «У зв'язку з цим я рішуче відкидаю висловлювання Президента республіки про те, що ми, як прокуратура, будемо в сюжеті. Це брехня. Загальновідомо, що ми проводимо різні розслідування у різних секторах. Ніхто не збирається говорити про те, що прокуратура працює з політичним ухилом», - сказав в той час Авалос.

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