ВООЗ вимагала від Росії припинити напади на мережу охорони здоров'я України: «Це порушення міжнародного гуманітарного права»

FILE PHOTO: World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus attends a news conference organized by Geneva Association of United Nations Correspondents (ACANU) amid the COVID-19 outbreak, caused by the novel coronavirus, at the WHO headquarters in Geneva Switzerland July 3, 2020. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS/File Photo

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила в середу, що напади російських військ Медичні працівники та українські пацієнти поки що залишили десятки загиблих і вимагали припинення бойових дій.

На прес-конференції генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс зазначив, що на сьогоднішній день зафіксовано 82 напади вторгнення сил, що спричинили щонайменше 72 смерті та 43 травми, включаючи медичних працівників та пацієнтів.

Ghebreyesus запевнив, що організація продовжує працювати з місцевими та міжнародними партнерами для доставки медичних матеріалів в найбільш постраждалі райони України. Тому він закликав російську владу дозволити прибуття поставок, особливо в міста, які найбільше постраждали від вторгнення, таких як Маріуполь.

«Ми видали лінії, настанови та пожертвування, в які ми включили перелік критичних поставок, які терміново потрібні. Ми продовжуємо закликати гарантії безпечного проходу , щоб доставити поставки в Маріуполь та інші обложені міста», - вимагав він від російських військ.

Директор ВООЗ також прокоментував, що до цих пір було поставлено майже 160 тонн поставок.

Співробітники Тростянецької лікарні повідомили, що російські війська атакували санітарні споруди з танками під час окупації міста (REUTERS/Thomas Peter)

Під час прес-конференції він пошкодував, що війна триває на українських ґрунтах, і вимагав, щоб напади «припинилися негайно», оскільки «напад на заклад охорони здоров'я є явним порушенням міжнародного гуманітарного права»: «Ми не можемо продовжувати спостерігати напади на заклади охорони здоров'я з часів початок вторгнення Російською Федерацією».

Ці слова Гебрейеса приходять через день після того, як представник ВООЗ в Україні Джарно Хабіхтзасудив триваючого росіянина нападина українську мережу охорони здоров'я.

«Напади на здоров'я тривають, загрожують медичним працівникам і заважають пацієнтам мати безпечне місце для догляду», - сказав Хабіхт під час відеоконференції, що відбулася у вівторок зі Львова, міста, розташованого на заході України.

Чиновник стверджував, що напади на медичні заклади неприпустимі і попередив, що вони порушують міжнародні гуманітарні стандарти.

Російські війська знищили сотні будівель, лікарень, театрів та інших цивільних об'єктів (Reuters/Thomas Peter)

Місцевий чиновник ВООЗ також підкреслив, що українська система охорони здоров'я перебуває під сильним тиском через те, що значна частина населення всередині країни знаходиться далеко від своїх домів. Сьогодні майже 6,5 млн осіб є внутрішньо переміщеними.

Зі свого боку, багато медичних працівників також переїхали в більш безпечні райони або покинули країну, що ще більше ускладнює догляд та збільшує роботу тих, хто залишився.

Доступ до ліків також стає все більш важким через закриття багатьох аптек. Хабіхт пояснив, що сьогодні працюють близько 10 500, половина з них до російського вторгнення.

«Лікарні адаптуються до ситуації, зі збільшенням лікування травм та травм, особливо на сході країни», - сказав Хабіхт, який також вказав, що більшість невідкладної допомоги, надісланої ВООЗ, направляється в цю область України.

З початку вторгнення 24 лютого російські війська здійснили жорстокі бомбардування проти мирного населення, знищуючи квартири, супермаркети, театри, ратуші та інші будівлі. Уобложеному Маріуполі, на півдні країни, путінські війська знищили будівлі лікарні комплексний, в тому числі пологовий будинок. Образитієї події подорожували світом, провокуючи обурення міжнародної спільноти. Щонайменше троє людей, у тому числі одна дитина, загинули в результаті нападу.

Фото Мар'яни Вішегірської, що йшла по сходах, покритих небом і схопивши ковдру навколо свого вагітного тіла, стала символом українського опору агресії Путіна (ФотоAP/Євген Малолетка)

Мерія Маріуполя в середу засудила примусову евакуацію до Росії пологового будинку в цьому обложеному місті на південному сході України, де 9 березня росіяни бомбили ще один пологовий будинок.

«Понад 70 осіб - жінок і медичного персоналу - примусово взяли окупанти», - йдеться в повідомленні мерії в Telegram.

Загалом, понад 20 тисяч жителів Маріуполя були евакуйовані «проти своєї волі» до Росії, за даними муніципалітету, який стверджує, що росіяни конфіскували їхні документи і перенаправили їх «у віддалені російські міста».

У Києві зі свого боку медичні центри були близькі до бойових зон, що ускладнює отримання поранених українців.

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