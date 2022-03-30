Що сказала Мар'яна Родрігес про слух про те, що вона буде шукати державні посади на виборах 2024 року

МаріанаРодрігес Канту, керівникофісу Амара Нуево-Леона та дружина губернатораСемюеля Гарсії Сепулведи, розповіла про можливості пошуку державної посади в 2024році.
В інтерв'ю з журналом Quién, який є обкладинкою за квітень, впливовийвизнав, що спочатку її не цікавила політика, але «як тільки це зрозуміле», виникає інтерес.
Однак перша леді Нуево-Леона виключила, що є кандидатом на популярно обрану посаду, оскільки, за її словами, їй подобається бути керівником офісу Амара Нуево-Леона.
«Не зараз, я думаю, що моя роль прекрасна. Яроблю те, що можу найбільше, навіть без ресурсів», - сказав він.
Під час інтерв'ю Мар'яна Родрігес визнала фундаментальну роль, яку відіграють її соціальні мережі, в якій з часу кампанії Семюеля Гарсія за губернаторство організації та до сьогоднішнього дня своєю роботою в Капулосі вона ділиться зі своїми послідовниками.
«За допомогою своїх мереж я можу спілкуватися, що роблю щодня. Ніхтоне буде сумніватися в тому, що робить Мар'яна. Я не хотів бути на стрічках і з протоколами, що вони повинні приймати мене біля дверей з впорядкованим штабом», - сказав він.
Він зазначив, що разом з нинішнім державним президентом він побудував цифрову спільноту, якій приписує перемогу виборів уряду, оскільки через мережі він зробив пропозиції відомими.
«Можливо, я був одним із факторів, але їх було набагато більше, як стратегія кампанії та ставлення. Вінтакож змагався з трьома корумпованими людьми, і Самуїла нічого не було вивезти з нього», - сказав він журналу.
Що стосується можливості того, що Самуель Гарсія буде шукати президентства, впливовий сказав, що святкуватиме шість років, яким він віддав сяю уряду Нуево-Леона, але якщо він досягне цієї позиції, він підкреслив, що « це мрія для нього, і він із задоволенням буде супроводжуватийого».
Вона вірила, що її чоловік закінчить його термін із схваленням іщо «люди побачать, що політику можна зробити правильно», і що вони дадуть йому можливість це довести.
У випадку з Еміліо, неповнолітньою, яку вона взяла додому на вихідні в січні, Родрігес Канту заявив, що це щось доброго наміру, і був зроблений скандал, щоб вплинути на її чоловіка.
«У випадку з Еміліо, наприклад, це те, що завжди робилося в будинках будинків. Миб нерозумно робити те, чого не дозволяли», - сказав він.
Слід зазначити, що 27 березня губернатор Семюель Гарсія породив чутки про те, що його дружина може профілювати себе майбутнім сенатором, розмістивши з нею фотографію в Instagram та використовуючи хештег #SENATORA.
«Просто люблю... і багато захоплення #SENATORA», читайте в соціальній мережі, і що викликало різні типи коментарів серед його послідовників.
Також під час робочої екскурсії, яка закінчилася в муніципалітеті Зуазуа, губернатор взяв слово і запропонував своїй дружині Мар'яні шукати місце в Сенаті на майбутніх виборах 2024 року.
«Ви її бачили, ми відправили її сенатором у 2024 році, давай, підбадьоритися, сісти на голосування теж», - сказала вона під час своєї промови.
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