Що сказала Мар'яна Родрігес про слух про те, що вона буде шукати державні посади на виборах 2024 року

Samuel Garcia, Citizen Movement party's candidate for governor in the state of Nuevo Leon, looks on next to his wife Mariana Rodriguez, a day after the mid-term elections, during a celebration at the Macroplaza in Monterrey, Mexico June 7, 2021. REUTERS/Daniel Becerril

МаріанаРодрігес Канту, керівникофісу Амара Нуево-Леона та дружина губернатораСемюеля Гарсії Сепулведи, розповіла про можливості пошуку державної посади в 2024році.

В інтерв'ю з журналом Quién, який є обкладинкою за квітень, впливовийвизнав, що спочатку її не цікавила політика, але «як тільки це зрозуміле», виникає інтерес.

Однак перша леді Нуево-Леона виключила, що є кандидатом на популярно обрану посаду, оскільки, за її словами, їй подобається бути керівником офісу Амара Нуево-Леона.

Перша леді Нуево-Леона виключила бути кандидатом на популярно обрану посаду (Фото: Twitter)

«Не зараз, я думаю, що моя роль прекрасна. Яроблю те, що можу найбільше, навіть без ресурсів», - сказав він.

Під час інтерв'ю Мар'яна Родрігес визнала фундаментальну роль, яку відіграють її соціальні мережі, в якій з часу кампанії Семюеля Гарсія за губернаторство організації та до сьогоднішнього дня своєю роботою в Капулосі вона ділиться зі своїми послідовниками.

«За допомогою своїх мереж я можу спілкуватися, що роблю щодня. Ніхтоне буде сумніватися в тому, що робить Мар'яна. Я не хотів бути на стрічках і з протоколами, що вони повинні приймати мене біля дверей з впорядкованим штабом», - сказав він.

Він зазначив, що разом з нинішнім державним президентом він побудував цифрову спільноту, якій приписує перемогу виборів уряду, оскільки через мережі він зробив пропозиції відомими.

Інфлюенсер сказав, що Семюел Гарсія буде шість років, до яких вона займалася (Фото: Габріела Перес Монтьєль/Куартоскуро)

«Можливо, я був одним із факторів, але їх було набагато більше, як стратегія кампанії та ставлення. Вінтакож змагався з трьома корумпованими людьми, і Самуїла нічого не було вивезти з нього», - сказав він журналу.

Що стосується можливості того, що Самуель Гарсія буде шукати президентства, впливовий сказав, що святкуватиме шість років, яким він віддав сяю уряду Нуево-Леона, але якщо він досягне цієї позиції, він підкреслив, що « це мрія для нього, і він із задоволенням буде супроводжуватийого».

Вона вірила, що її чоловік закінчить його термін із схваленням іщо «люди побачать, що політику можна зробити правильно», і що вони дадуть йому можливість це довести.

У випадку з Еміліо, неповнолітньою, яку вона взяла додому на вихідні в січні, Родрігес Канту заявив, що це щось доброго наміру, і був зроблений скандал, щоб вплинути на її чоловіка.

У справі Еміліо Родрігес Канту заявив, що це щось доброго наміру (Фото: Instagram/ @marianardzcantu)

«У випадку з Еміліо, наприклад, це те, що завжди робилося в будинках будинків. Миб нерозумно робити те, чого не дозволяли», - сказав він.

Слід зазначити, що 27 березня губернатор Семюель Гарсія породив чутки про те, що його дружина може профілювати себе майбутнім сенатором, розмістивши з нею фотографію в Instagram та використовуючи хештег #SENATORA.

«Просто люблю... і багато захоплення #SENATORA», читайте в соціальній мережі, і що викликало різні типи коментарів серед його послідовників.

Також під час робочої екскурсії, яка закінчилася в муніципалітеті Зуазуа, губернатор взяв слово і запропонував своїй дружині Мар'яні шукати місце в Сенаті на майбутніх виборах 2024 року.

«Ви її бачили, ми відправили її сенатором у 2024 році, давай, підбадьоритися, сісти на голосування теж», - сказала вона під час своєї промови.

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