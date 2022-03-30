Відео | Мелісса Мартінес пішла проти ЗМІ після заголовка, який дав Матіасу Мієру «побиття»

Нещодавно журналістка та ведуча Меліса Мартінес використовувала свої соціальні мережі, щоб згадати історію, в якій вона була головним героєм разом зі своїм партнером, нападником Матіасом Мієром, який грає за Independiente Santa Fe.

Записка, опублікована спортивним порталом, під назвою «Побиття Меліси Мартінес Матіаса Мієра, який спіймав камери», де вони згадали про обмін ударами, які вони мали з боксерськими рукавичками в середині звіту, зробленого програмою «La Red» каналу Каракол. Там пара прикидається, що перебуває в боксерському матчі, але все відбувається серед пацифізму, про який свідчив поцілунок наприкінці цих впливів.

Ведучий також поставив під сумнів заголовок новинного порталу, запитавши своїх підписників в історії Instagram, що вони подумають, побачивши такий заголовок.

«Якщо ви бачите такий заголовок у журналі, що ви можете подумати? Тому що я хочу знати, чи я перебільшую», - сказала Атлантика, заявивши, що вона також задала питання, щоб підтвердити, чи на цьому спортивному порталі «вони вийшли з ананаса». Потім вона вказала, що їй властиво своє терпіння і попутно поділилася відео, де вона обмінюється кількома ударами з нападником, який грає в Independiente Santa Fe.

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«Ви мене знаєте, і знаєте, що я тиха жінка; тоді ви приходите сюди - до профілю Instagram - і запитаєте мене» Мелі, надішліть нам відео, що сталося? «Тож скажіть мені: «Чи маю я право засмучуватися чи ні?» сказавжурналіст, народжений в Соледаді.

Ці «InstaStories» були відтворені кількома розважальними рахунками, один з них був «Колумбійська креольська», і там реакції не змусили себе довго чекати: в той час як деякі захищали Мартінес, інші брендували засоби масової інформації як «жовтий».

«Вони пішли від ананаса, жовтуватого кошти. Повна солідарність з вами»; «Вони пройшли, правда. Яка смуток і який непрофесіоналізм в журналістиці»; «Ви маєте повне право засмучуватися. Засоби масової інформації не дають права робити подібні речі лише для того, щоб завоювати аудиторію»; «Жовтизна новинних сторінок, щоб привернути увагу»; «Будь ласка, що ви в ЗМІ, і ви вже були «жертвою», почніть кампанію, щоб зупинити їх бути такими жовтуватими» були деякими реакціями на публікацію.

Відповідьновинного порталу на опубліковану статтю Меліси Мартінес

29 березня веб-сайт FutbolRed опублікував текст, який вибачився перед парою за опублікований текст, і який згодом вони видалили через віралізацію відео ведучого; вони також вказали, що вона «не перебільшує», висловлюючи свою досаду з написаним вмістом та де вона є звинувачують в нібито «побитті» її пари.

«Важливо уточнити, що ми ніколи не маємо наміру ображати чи шкодити комусь у своїх публікаціях і що ми поважаємо етичні принципи протистояння джерелам та перевірки нашої інформації, але ці замітки, які є легшими та вірусними, мають пастку, яка є саме роздратуванням, яку ми викликаємо в вищезгаданий журналіст. Ми впали, і саме тому ми пропонуємо їй та її чоловікові наші щирі виправдання», - сказали ЗМІ, також заявивши, що вони не єдині, хто зробив запис, зосереджену на цьому моменті, побаченому в «Червоному».

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