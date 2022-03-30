Va por Мексика запустила себе проти «указу» перед SCJN для відкликання мандата

De izq. a der. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI; Marko Cortés, presiente nacional del PAN; y Jesús Zambrano,m presidente nacional del PRD durante conferencia de prensa en el Hotel Hilton, Ciudad de México. Junio 6, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Коаліція Va por México , що складається з Партії національних дій ( PAN ), Інституційної революційної ( PRI ) та Демократичної революції ( PRD ), подала неконституційну дію до Верховного суду нації ( SCJN ) з проханням про призупинення «указ».

Опозиція стверджувала, що Політична конституція лише дає можливість Національному виборчому інституту ( INE ) сприяти та сприяти консультації з скасування мандату , яка відбудеться 10 квітня.

Згідно з викликом, підписаним координаторами опозиційних партій Хорхе Ромеро (PAN), Рубеном Морейрою (PRI) та Луїсом Еспіносою Чазаро (PRD), він заявив, що «указ» не відповідає SCJN, оскільки в неконституційній дії 15/2021були встановлені параметри консультації, яку сприяв президентАндрес Мануель Лопес Обрадор(AMLO).

«Морені, відповідно до власних інтересів, недоцільно прагнути змінити Конституцію та тлумачення міністрів», - зазначили опозиційні партії.

Консультація відкликання мандату відбудеться 10 квітня (Фото: АНДРЕА МУРСІЯ /CUARTOSCURO.COM)

Va por México також зазначив, що сфера концепції урядової пропаганди є неконституційною, оскільки, згідно з її закликами, вона прагне бути введена перед Виборчим трибуналом судової влади Федерації ( TEPJF ).

«Що стосується демократії, поділу повноважень та для гарантування прав громадян, коаліція Va Por México подала до SCJN дію неконституційності, щоб призупинити та проголосити неконституційність указу про урядову гласність консультації щодо скасування мандат», - постановили опозиційні законодавці.

Це було 10 березня минулого року, коли загалом було схвалено ініціативу з проектом постанови, що тлумачить сферу Концепції урядової пропаганди , за допомогою якої державні чиновники на всіх рівнях можуть поширювати або говорити про відкликання мандату чи інший демократичний процес, не вважаючись як пропаганда. Так званий «указ» запропонував президент Палати депутата і законодавець Національного руху регенерації ( Морена ) Серхіо Гутьєррес Луна .

Зміну обсягу Концепції урядової пропаганди представив Серхіо Гутьєррес Луна, президент Палати депутатів (Фото: CUARTOSCURO.COM)

Однак TEPJF заявила, що указ не розглядається для квітневих консультацій.

Спеціалізованапалата Трибуналу постановила, що вона не може бути застосована в цей час, оскільки це суперечить тимчасові, встановленому в статті 105 Конституції , в якій зазначено, що зміни до виборчих правил повинні бути затверджені та опубліковані принаймні за 90 днів до цього початок виборів або в даному випадку відкликання Мандату, якого не відбулося.

«Ця конкретизація сфери понять, про які йдеться у декреті, є фундаментальною і тому не повинна застосовуватися до виборчих процесів, які вже розпочалися, оскільки тоді застосування принципів, що регулюють ці вибори, може бути змінено, принаймні , визначеності , що означає, що всі люди, які збираються брати активну участь у розгляді, і ті, хто збирається голосувати, повинні бути дуже чіткими», - сказав головуючий суддя Палати Рубен Лара.

Лара пояснила, що якщо декрет буде застосований у поточних виборчих процесах, це змінить визначеність, яким правилам вони підлягають , яким вони будуть піддаватися і які визначатимуть шляхи цих процесів, а також правила правової визначеності, законності та неретроактивності норми.

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