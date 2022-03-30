Україна запевнила, що Росія вилучила військові частини з Києва і Чернігова, щоб зосередитися на сході країни

Armiansk (Ukraine), 25/02/2022.- Russian soldiers on the amphibious infantry fighting vehicle BMP-2 move towards mainland Ukraine on the road near Armiansk, Crimea, 25 February 2022. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law and triggering a series of announcements by Western countries to impose severe economic sanctions on Russia. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/STRINGER

Збройні сили України заявили у вівторок, що Росія вилучила військові частини з Київської та Чернігівської областей, щоб сконцентрувати свої зусилля на сході країни, але попередили, що ця акція прагне «ввести в оману» військове керівництво України.

«Вона має на меті обдурити військове керівництво Збройних Сил України та створити помилкову думку про відмову Росії оточити Київ», - сказав він у звіті, опублікованому у своєму офіційному профілі у Facebook, додавши, що так зване «виведення військ» - це, по суті, ротація окремих підрозділів.

«У напрямку Донецька російські окупанти продовжують обстрілювати. Вони здійснювали повітряні та ракетні удари в районах Кремінної та Маріуполя. Основні зусилля противник зосередив на захопленні контролю над населеними пунктами Попасна і Рубіжне (Луганськ), а також на повному захопленні Маріуполя. Це було невдало», — зазначили Збройні сили України.

Вони також пояснили, що російські війська обстріляли з артилерії позиції українських підрозділів поблизу села Степногорськ та міста Оріхове та Гуляйполе Запорізької області.

Збройні сили заявили, що російські солдати продовжують обстрілювати та завдавати ракетні авіаудари в районах Кремінної та Маріуполя

«У районах сіл Новокарлівка та Лугівське ворог продовжує виконувати фортифікаційні бригади з окупованих позицій та встановлювати мінні поля. Суттєвихзмін в оперативних районах Чорного та Азовського не відбулося», - зазначили вони.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з російськими переговорниками дали певні позитивні ознаки, але попередив, що Росії не можна довіряти.

Росія оголосила після переговорів у вівторок між українсько-російською делегацією в Стамбулі, Туреччина, що значно скоротить бойові дії поблизу української столиці, Києва та північного міста Чернігова.

США та інші раніше висловлювали скептицизм щодо оголошення Росії.

У відеозверненні ввечері у вівторок Зеленський заявив, що «сміливі та ефективні дії» українських військ змусили Росію скоротити свою дію в Києві та Чернігові.

Вінсказав, що Україна продовжить переговорний процес «настільки, наскільки це залежить від нас», але наголосив на недовірі в «словах, які надходять від представників країни, які продовжують боротися за знищення нас».

Зеленський заявив, що переговорники України не будуть йти на компроміс «суверенітет і територіальну цілісність».

Росіязробила у вівторок деескалацію навколо Києва та іншого українського міста, але західні держави закликали не підвести свою охорону, поки не переконаються, що Москва дотримується свого слова.

(З інформацією від Europa Press)

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