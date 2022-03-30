Двоє з п'яти загиблих під час теракту в передмісті Тель-Авіва стали українцями

Israeli medical personnel and rescue workers evacuate a dead body from the scene of a fatal shooting attack on a street in Bnei Brak, near Tel Aviv, Israel, March 29, 2022. REUTERS/Nir Elias REFILE - QUALITY REPEAT

Двоєз п'яти людей, які загинули минулої ночі під час нападу палестинивця в ізраїльському місті Бней-Брак , малиукраїнське громадянство.

Двізагибелі, у віці 23 та 32 роки, були розстріляні, сидячи перед продуктовим магазином, однією із сцен вчорашньої зйомки, яка також призвела до смертідвох ізраїльтян та арабо-ізраїльського офіцера, повідомила поліція в середу.

Силовики не розкрили більш конкретних деталей ідентичності українців.

Після початку російського вторгнення на Україну Ізраїль врегулював близько 20 тисяч осіб з українським громадянством, які вже перебували в країні.

У свою чергу, після початку війни в країну увійшли тисячі українських біженців єврейського походження і які мають право на ізраїльське громадянство за так званим Законом про повернення. Так зробили тисячі інших без єврейських коренів.

У випадку двох жертв минулої ночі влада не деталізувала точні обставини, за яких вони перебували в Ізраїлі.

Нападу вівторок, палестинець із Західного берега, який помер після вбитого, є третім за тиждень в Ізраїлі.

Всього одинадцять людей загинули під час трьох атак, найбільша кількість зафіксованих в Єврейській державі через ці обставини з 2006 року .

Минулої неділі двоє арабо-ізраїльців вбили двох поліцейських у північному місті Хадера, а минулого тижня бедуїн із села біля південного міста Беершева вбив чотирьох мирних жителів у цьому місті. Обидві атаки були заявлені Ісламською державою (ІДІЛ), що не сталося у зв'язку з вчорашньою стріляниною.

Друзі та родина сумують на похороні Avishai Yehezkel, який загинув під час нападу в ізраїльському місті Бней-Брак, недалеко від Тель-Авіва, Ізраїль, 30 березня 2022 року. Ройтери/Ронен Звулун

Після інциденту минулої ночі сили безпеки заявили про стан підвищеної готовності, армія Ізраїлю розгорнула підкріплення військ на Західному березі, а прем'єр-міністр Ізраїлю Нефталі Беннет скликав Кабінет безпеки на сьогодні.

Ізраїльський уряд, безпека та розвідка піддавалися критиці за те, що не вдалося запобігти будь-якому з недавніх атак.

НафталіБеннетт: «Ізраїль зіткнувся з хвилею арабського тероризму»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт засудив, що країна «зіткнулася з хвилею арабського тероризму» після нападу у вівторок в Бней-Брак.

«Силовики працюють. Мибудемо боротися з тероризмом наполегливістю, старанням і залізним кулаком», - сказав він. «Нас звідси не перенесемо, ми будемо переважати», - сказав він, передаючи співчуття сім'ям загиблих.

Він також підкреслив у відео, що «те, що було помічено під час операції «Опікун стін» (військовий наступ проти сектора Газа в травні 2021 року), є передвісником речей, які мали відбутися», посилаючисьна підйом насильства між арабами та євреями, як повідомляє The Times of Israel .

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт виступив під час засідання кабінету міністрів в офісі прем'єр-міністра в Єрусалимі 27 березня 2022 року. Відкритий Султан/басейн через REUTERS

«Після періоду мовчання відбувається сильний спалах з боку тих, хто намагається знищити нас, тих, хто намагається нашкодити нам будь-якою ціною, тих, кого рухає ненависть до євреїв і Держави Ізраїль, тих, хто готовий померти, щоб ми не могли жити в мирі», - сказав він.

«Секрет нашого існування - наша доброта до інших і наша рішучість захищати будинок, який ми побудували будь-якою ціною», - підкреслив Беннетт, який наприкінці вівторка провела екстрену зустріч з міністром оборони Бенджаміном Ганцом та керівництвом сил безпеки.

Зі свого боку Ганц підкреслив, що сили безпеки будуть використовувати «всі засоби», щоб покласти край цим атакам. У цьому контексті армія Ізраїлю оголосила, що збільшить військове розгортання на Західному березі і прикордонних районах.

«Ми пережили важкі часи як народ і як країна, серед хвиль тероризму, і ми завжди перемагали рішучістю і твердістю, те, що ми зробимо і цього разу», - сказав Ганц після зустрічі керівництва безпеки для вирішення цієї хвилі терактів в Ізраїлі.

Зі свого боку, президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас засудив напад на Бней Брака і стверджував, що вбивство палестинських та ізраїльських мирних жителів «призведе лише до подальшого погіршення ситуації», особливо з приходом свят кувань Рамадану, Пасхи та Песах.

(З інформацією від EFE та Europa Press)

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