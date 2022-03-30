«Марбель, від душі, я обіймаю вас, запрошую вас виховати себе»: Відповідь Мабель Лари на расистські атаки співачки

Скандал співачки Марбель продовжує говорити про те, кому було цікаво порівнювати віце-президента Історичного пакту, лідера Афро Франсії Маркеса , з гігантською горилою «Король Конг». З цієї нагоди журналіст Мабель Лара приєднався до справи.

Крім того, він сказав: «Ви маєте повне право відчувати те, що хочете, і відчувати себе таким, але пам'ятайте, що тут також існує закон дискримінації », - підсумував Мабель.

Політик Калі зробив пост через свій акаунт у Twitter, щоб оголосити позов, який він подав проти Моріна Белкі Раміреса Кардони, ім'я королеви технокаррілери.

Я подав цю 👇 кримінальну скаргу на #Marbelle за порушення закону про антирасизм та кримінальний кодекс, ображаючи та ображаючи нашого кандидата на посаду віце-президента @FranciaMarquezM. Місіс Марбель, ви думали, що можете безкарно плюнути свій расизм? #FranciaNoEstáSola

Скарга Роя Баррераса, яка була подана в офіс генерального прокурора Франсиско Барбоса, читає аналіз сенатора твіту Марбель, який був видалений через кілька годин після того, як він був опублікований хвилею вичерпних, які співак отримав в результаті.

Ось як пані Рамірес використовувала цього персонажа, щоб зневажливо, грубо та образливо посилатися на кандидата в віце-президент Франсію Маркес Міну.

Крім того, вона вказала на інші твіти, в яких Марбель пов'язувала кандидата на віце-президенти з вимерлим FARC-EP, партизанською організацією, яка вже була розпущена і з якою Маркес ніколи не був пов'язаний, а також не пов'язаний з GaOr дисидентів.

Рой Баррерас каже, що своїми твітами співачка вчинила злочини образи, наклепу та цькування. За перший злочин, якщо доведено, співачці довелося б виплатити покарання у розмірі від 16 до 54 місяців в'язниці; за наклеп є вироки від 16 до 72 місяців, а за домагання вона може отримати від одного до трьох років.

Співачка процитувала твіт Роя Баррераса і запевнила, що відповість на прохання влади щодо цього позову.

Однак, схоже, що постійно суперечлива співачка з ранчера навчилася грати в Twitter: крім відповіді на Баррерас, вона випустила кілька підказок без фірмових бланків.

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