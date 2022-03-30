Це було падіння Сантьяго Аларкон у середині Live for Instagram

Серед багатьох акторських завдань Чичіли Навії та Сантьяго Аларкон (подружжя) на цей час є запуск каналу YouTube, який отримав назву «Familío». Насправді минулої неділі, 27 березня, пайса опублікувала у своїх соціальних мережах трейлер цієї цифрової продукції, яка, крім нього та його партнера, також містить акторську роботу двох спільних дітей: Марії та Матіаса.

«Сьогоднішній великий запуск нашого каналу YouTube Familío, тому що... те, що відбувається вдома, не залишається вдома», - це те, що актор написав у заголовку своєї посади. Таким чином він також зрозумів, що неділя, 27 березня, - це дата, обрана в календарі для прем'єри постановки. Потім, незабаром, разом з Чічілою Навією, вони зробили Live, щоб розширити інформацію про те, якою була їхня серія.

Однакв середині його пояснення на екрані з'явився сімейний вихованець «Guardiano». Собака зосередила всю свою увагу на Сантьяго Аларконі на очевидному пошуку гри, в той же час Навія прокоментувала: «Інший член сім'ї, він трохи інтенсивний, як батько, так само, як вони бачать». Саметоді сила тварини була настільки сильною, що вибило актора зі стільця і опинилося на підлозі. Перед панорамою актриса також випустила сміх, а згодом сам Аларкон також засміявся, приєднавшись і показавши, що з ним все в порядку, потім жартома сказала: «Я цього не очікував».

У вищезгаданому прямому ефірі Чічіла Навія стверджувала, що цей проект, який ледь знаходиться в першому опублікованому розділі, має Андрес Борду, який служив режисером, а також письменником.

«... У пандемії ми були... дуже креативні, і ми говорили: - Ну, що ми робимо з розмовами там, у що ми вкладаємо це, настав час подумати щось круте -... мені спало на думку, що ми винайдемо канал YouTube, і таким чином ми могли б бути промоутерами деякої зайнятості в той час; ми зателефонували супер патч крутий... серед тих, наш режисер і письменник Андрес Борда... унас є багато супер крутого контенту, який натхненний нашою сім'єю».

З іншого боку, якщо говорити про перегляди на YouTube, поки що в наші дні перший епізод, охрещений назвою «Казки на сон», проходить понад 29 тисяч переглядів.

Само собою зрозуміло, що як пара актори вже переживають свої два десятиліття сентиментальної історії.

Само собою зрозуміло, що колумбійська громадськість нещодавно побачила Чичілу Навію на великому екрані від імені художнього фільму «Ель Пасео 6», який вийшов у грудні 2021 року. Зі свого боку, і якщо говорити про телевізійну місцевість, одним з останніх і добре запам'ятовуваних виступів Аларкону був для серіалу «El man es German» у своєму сезоні 2019 року.

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