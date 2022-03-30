Вони представили бал Кубка світу: натхненний культурою Катару та з безпрецедентною швидкістю

До початку чемпіонату світу стає все менше і менше, і головний герой вже має свою естетику. м'яч, який паралізує планету протягом листопада та грудня, буде названий на честь Аль Ріла. Це14-й бал поспіль, який Adidas створив для нового видання чемпіонату світу.

Щоб адаптуватися до швидкостей сучасного спорту, нова версія «la capricihosa» буде подорожувати швидше в повітрі, ніж будь-який з інших м'ячів попередніх чемпіонатів світу. «Футбол грає все швидше і швидше, і в міру його прискорення точність і стійкість м'яча в повітрі стає критичною. Новаконструкція дозволяє йому підтримувати високу швидкість по всій своїй траєкторії. Для найбільшої спортивної сцени у світі ми поставили собі за мету кардинально впровадити інновації та зробити неможливе можливим завдяки найшвидшому та точному м'ячу Кубка світу з футболу, коли-небудь створеного», - сказала Франзіська Лоефелманн, директор футбольного друку та дизайну спортивного одягу компанії, яка зробила м'яч.

Його ім'я не випадково. AlRihla означає The Voyage арабською мовою, а натхнення для його дизайну походить від культури, архітектури, знакових човнів та прапораКатару . Розроблений зсередини з використанням даних та суворих випробувань, проведених у лабораторіях, вітрових тунелях та кортах, м'яч пропонує найвищий рівень точності та надійності на кроці завдяки частково своїй новій структурі панелі та текстурам поверхні.

Al Rihla означає «Подорож» арабською мовою, а натхнення для його дизайну походить від культури, архітектури, знакових човнів та прапора Катару.

м'ячтакож був розроблений з урахуванням навколишнього середовища. Всі компоненти були ретельно відібрані, а Al Rihla - це перший м'яч Кубка світу, виготовлений виключно з чорнила та клеїв на водній основі.

Сміливі, яскраві кольори та принти на перламутровому тлі надихаються катарською культурою та все більш швидким темпом футболу, зі швидкістю, яка розкриває колірний спектр, щоб хвилювати як гравців, так і шанувальників у всьому світі на всіх рівнях спорту.

«Ми віримо, що спорт належить всім нам, тому ми були віддані та активні у покращенні доступу та справедливості для нашої світової футбольної спільноти. В рамках цього зобов'язання Аль Ріла підтримуватиме місцеві громади, коли вони подорожують по всьому світу за допомогою заходів, спрямованих на тривалий вплив на низовий футбол та на всіх рівнях», - сказав Нік Краггс , генеральний директор компанії.

Так само, як це був час Телстар, Танго, ацтеків, Кестри, Триколор , Февернова , Джабулані чи Бразуки , зараз настане час для Аль Рілі. Атакі зірки, як Ліонель Мессі, Неймар, Кріштіану Роналду та Кайліан Мбаппе , намагатимуться створити історію своїми найкращими творами під час наступного міжнародного заходу.

Сміливі та яскраві кольори та принти на перламутровому тлі натхненні катарською культурою

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