Вони зламали гру Axie Infinity і взяли понад 600 мільйонів доларів криптовалют

Axie Infinity

Кіберзлочинці напали на відеогруAxie Infinity , а $625 мільйонів були вкрадені криптовалюти, що підтверджують менеджери ігрової компанії.

Інцидент стався минулої середи: зловмисники проникли в частину Роніна, основного блокчейну, який керує грою.

У прес-релізі Ронін повідомив, що 23 березня були порушені вузли перевірки Ronin Sky Mavis і вузли перевірки Axie DAO, що призвело до значної втрати коштів.

Компаніядізналася про вразливість всього кілька годин тому, після того, як користувач повідомив, що не може вивести 5000 ефірів за допомогою ланцюгового моста.

«Велика частина зламаних коштів все ще знаходиться в гаманці хакера», - вигнала організація в публікації, в якій вона випустила цей інцидент.

Щосталося

Компанія все ще розслідує атаку, але попередила, що кіберзлочинці отримали приватні «ключі» для виведення цифрових коштів.

Як вони пояснили, криптовалюти були вилучені з мосту Роніна за дві транзакції. Зловмисниквикористовував викрадені приватні ключі для підробки зняття коштів.

Схема ключа валідатора налаштована на децентралізовану, так що вона обмежує такий вектор атаки, але зловмисник знайшов бекдор через наш безгазовий вузол RPC, яким вони зловживали, щоб отримати підпис валідатора Axie DAO, як детально описано в компанії.

«Ми знаємо, що довіру потрібно заслужити, і ми використовуємо всі наявні в нашому розпорядженні ресурси для впровадження найскладніших заходів безпеки та процесів для запобігання майбутнім атакам», - сказали вони компанії.

Вони додали: «Ми працюємо з судовими посадовими особами, криміналістичними криптографами та нашими інвесторами, щоб гарантувати, що кошти користувачів не втрачаються».

Криптовалюти були вилучені з мосту Роніна за дві транзакції (Axie Infinity)

Прощо гра

У Axie Infinity гравці беруть участь в боях і отримують винагороду, яку вони можуть обміняти на криптовалюта або готівку.

Щобграти, ви повинні придбати мінімум три Axies, які є NFT (нефінансовані жетони) і зберігаються на блокчейн або блокчейн

Той, хто володіє Axies, може купувати, продавати або орендувати їх іншим гравцям. Домовласники також можуть «розводити» їх для створення нових аксі з більшою цінністю.

Гра була плодом суперечок у минулому щодо грошей, які він вимагає, щоб бути видано, щоб грати. В результаті цих претензій компанія запустила стипендіальну програму, яка пов'язує постійних гравців, яким не вистачає достатньо грошей, з іншими користувачами, які мають кошти, але не мають достатньо навичок чи часу, щоб присвятити себе грі. Таким чином їм вдається посилити участь у цій грі.

Якікроки зробила компанія, дізнавшись про цей інцидент:

1. «Ми швидко переїхали, щоб вирішити інцидент , коли він став відомим, і активно вживаємо заходів, щоб захистити себе від майбутніх атак», - сказали вони. Крім того, щоб уникнути подальшого пошкодження в короткостроковій перспективі, вони збільшили поріг валідатора з п'яти до восьми.

2. Компанія контактує з командами безпеки на великих криптобіржах.

3. Вузли мігрують, які повністю відокремлені від нашої старої інфраструктури.

4. Вони тимчасово зупинили міст Роніна , щоб переконатися, що більше не вектори атаки залишаються відкритими. Binance також відключив свій міст до Ronin та з нього, щоб додати ще один рівень безпеки. Міст буде знову відкритий пізніше.

5. Вони працюють з Chainalysis для контролю за викраденими коштами.

6. Компанія вже контактує з кількома державними установами , щоб переконатися, що злочинці, що стоять за цією атакою, були ідентифіковані.

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