Вони запитали Сари Урібе, як подолати тусу: «Нехай ви сумуєте з усіма»

Через соціальні мережі Сара Урібе постійно ставиться під сумнів її послідовники, а іноді вказують деякі недоброзичливці в різній динаміці, яку вона виконує для взаємодії з користувачами Інтернету. Теми його особистого життя, його стосунки з Фредді Гуаріном і навіть його вага були в чорнильниці, тому іноді його відповіді часто силові, будучи фірмованими як грубі.

У своєму останньому раунді «питань та відповідей», який вона назвала «Я відповідаю на них сексуальними фотографіями чи неопублікованими відео», нетизен запитав її поради щодо подолання туси та дати їй одну з найкращих мотиваційних фраз, щоб випередити її емоційну проблему.

Відповідь Сари Урібе була найщирішою і чесною, яка могла б існувати: «Нехай ви сумуєте її з усім. Я хочу, щоб ти відчував це з усім. Нехай ви дасте собі час, щоб подолати і зцілити, тому що для зцілення ви повинні відчувати себе першим».

Відповідь ведучої супроводжувала її фотографією на одній з її поїздок, в якій вона стоїть перед величезною квітковою композицією, прикрашеною пастельними трояндами, яка ідеально грає з природністю Сари Урібе та вбранням, яке вона носила з цього приводу, що складається з джинсових шортів та небесно-блакитного светра.

Осьповний зміст Сари Урібе :

Сара Урібе дала поради своїм послідовникам про те, як подолати тусу. Взято з Instagram @rastreandofamosos

Відповідь бізнес-леді була відтворена розважальним порталом «Tracing Famosos», де вона вже перевищує 2300 лайків та деякі коментарі, які висміювали її слова, оскільки вони вважають, що вони не мають відношення до питання, яке задає користувач Інтернету.

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«Я готовий до чергового любовного розчарування порадою Сари Урібе», «Я підтримую Сару, я тривав подолання туси півтора року, це було важко, але мені це вдалося»,«Відмінно, але більшість з нас не втілюють це на практиці, ми залишили Гватемалу, щоб потрапити в guatepior», «Цілком вірно», серед інші.

Це не перший раз, коли колишній головний герой роману повинен йти на критику в соціальних мережах щодо свого тіла, оскільки вона постійно вказується на те, що вона набрала вагу. Однак деякі запитували його, чому він деякий час не показує живіт, оскільки питання постійні в його публікаціях.

«Є ті, хто запитує, чому я не показую живіт, і я збираюся це зробити. Розумієте, це нерозумно, але це робить мене складним, оскільки у всіх нас є щось складне. Щовідбувається, це те, що мені зробили операцію, і мені не подобається, як виглядає мій живіт, ні як виглядав пупок. Раніше у мене були мої квадрати, і все виглядало добре, але мені це більше не подобається, і оскільки мені це не подобається, і я теж не відчуваю себе в безпеці, тому що більше цього не показую», - пояснила Сара Урібе через її «InstaStories».

На додаток до цього, генератор вмісту також показав величезний шрам, який вона має на нижній частині живота, що виникає в результаті кесаревого розтину, який проводився на ній для народження сина Якобо. Але це не єдина пам'ять, що залишилася в паїзі про народження первістка, адже після пологів її тіло було зайвою вагою на 10 кілограмів, саме тому вона пишається і дивиться на них без проблем.

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