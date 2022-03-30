В ООН заявили, що майже половина вагітностей у світі є випадковими

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Майжеполовина вагітностей, які трапляються щороку у світі, є випадковими, згідно з дослідженням, опублікованим в середу Організацією Об'єднаних Націй, яке вимагає інвестицій у статеву освіту та методи контрацепції, щоб відповісти на цю «невидиму кризу».

Фонд народонаселення ООН (UNFPA), Агентство ООН з питань сексуального та репродуктивного здоров'я, оцінює, що щорічно у всьому світі існує 121 мільйон мимовільних вагітностей, з особливо великою кількістю в країнах, що розвиваються.

Зцих ненавмисних вагітностей понад 60 відсотків закінчуються абортами, які у багатьох випадках не проводяться безпечно, що становить від 5 до 13 відсотків загальної смерті матері, йдеться у звіті.

Хоча кількість випадкових вагітностей зменшилася за останні два десятиліття, UNFPA підкреслює, що швидкість залишається дуже високою і що відсоток абортів збільшився.

За даними агентства, основними причинами цієї проблеми є відсутність сексуального та репродуктивного виховання та догляду, варіанти контрацепції, які недостатньо пристосовані до потреб багатьох жінок, стигми, присутні у багатьох суспільствах, сексуальне насильство та бідність, серед інших.

Перш за все це, UNFPA стверджує, долає проблему гендерної нерівності, як причини, так і наслідок небажаної вагітності, які мають великий вплив на освіту та можливості прогресу для мільйонів жінок.

Вагітна жінка

«Для постраждалих жінок найважливіше репродуктивне рішення, завагітніти чи ні, - це не вибір», - сказала виконавчий директор агентства Наталія Канем журналістам.

За підрахунками ООН, близько 257 мільйонів жінок у всьому світі, які не хочуть завагітніти, не використовують сучасні методи контрацепції і до 25 відсотків усіх жінок не мають можливості відмовлятися від сексу.

Ці проблеми особливо серйозні у випадку дівчаток-підлітків, які не знають свого тіла і які дуже часто змушені або тиснуть на підтримку стосунків, часто засуджуються на життя бідності, коли їм доводиться покинути навчання, сказав Канем.

UNFPA також підкреслює, як ненавмисні вагітності зростають у конфліктних ситуаціях, коли жінки втрачають доступ до контрацепції та зростають випадки сексуального насильства.

За підрахунками агентства, наприклад, ситуація в Афганістані, за оцінками, до 2025 року призведе до приблизно 4,8 мільйона випадкових вагітностей.

UNFPA звернула увагу на ризик для українських жінок, які були масово переміщені війною, нагадуючи, що дослідження, засновані на інших кризах, гарантують, що до 20 відсотків жінок-біженців стали жертвами сексуального насильства.

Щоб подолати кризу небажаної вагітності, ООН вважає, що найголовніше - це зміцнення ресурсів у сфері сексуального та репродуктивного виховання та доступ до сучасних контрацептивів.

У зв'язку з цим головна особа, відповідальна за доповідь, Гільда Седг, підкреслила, що проблема є соціальною проблемою і ніколи не може бути зведена «до питання індивідуальної відповідальності або безвідповідальності» жінок.

(З інформацією від EFE)

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