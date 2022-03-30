Мільйони песо, які Барранкілья виграла своїм карнавалом

Turistas posan con elementos del Carnaval de Barranquilla (Colombia). EFE/Carlos Durán Araújo/Archivo

Вчора закінчилося останнє видання Карнавалу Барранкільї, яке я мав великі сподівання, оскільки це була перша версія, яку слід провести особисто, оскільки блокування через пандемію, за даними мерії Атлантичної столиці, очікування виправдалися, крім того, цифри, які були досягнуті були перевищені в 2020 році.

МерХайме Пумарехо дав позитивний баланс, запевнивши, що доходи для міста становили близько400 мільярдів песо; було створено близько 53 500 робочих місць, прямих та непрямих, а 23500 робочих місць було створено для іншої діяльності, пов'язаної з Карнавалом.

Тільки в готельному секторі продажі становили приблизно 3 мільярди песо, потужністю 90%. Порівняно з останнім виданням віч-на-віч, у 2020 році, де зайнятість становила 92%, результат задовільний, враховуючи, що все ще існує ризик зараження COVID 19. Початкові оцінки, зроблені Котелько Атлантико , подвоїлися, сказав мер.

Гастрономічний сектор також був ще одним сектором, який скористався, крім карнавалу, матчем, зіграним Колумбійською національною збірною минулого четверга, 24 березня, проти Болівії; це означало збільшення продажів на 30%.

Магазини, такі як спиртні магазини, бари, перукарні, АЗС та аптеки, мали значне зростання продажів. Транспортний сектор також отримав вигоду, враховуючи цифри, надані El Heraldo, середні витрати туристів протягом 4 днів Карнавалу, як громадян, так і іноземців, становили приблизно 1330 мільйонів песо на відвідувача. Крім того, підраховано, що близько 350 000 людей прибули до Барранкільї.

Ще одним сприятливим моментом, про який повідомили органи дорожнього руху та поліції Атлантики, було те, що 0 смертей було повідомлено від дорожньо-транспортних пригод. Зафіксовано лише 2 незначні нещасні випадки, які не залишили загиблих. Однією з успішних стратегій, яка досягла цієї цифри, була «Заробляй найдорожчий напій у своєму житті», який підійшов до людей, які відвідували магазини спиртних напоїв під час Карнавалу. Їм було надано повідомлення, орієнтоване на підвищення обізнаності громадян «про те, як погане рішення може повністю погасити радість Карнавалу».

Хав'єрВісбаль, заступник директора операції «Атлантичний транзит», сказав:

додали, що ця кампанія була реалізована в різних муніципалітетах столичного району Барранкілья.

Атлантичнаполіція запевнила, що у неї був рекорд 72,283 транспортних засобів, які увійшли, і 62 427 виїжджають з Атлантики національними маршрутами, з п'ятниці по вівторок, днів, коли святкувавсякарнавал . Крім того, вони повідомили, що наклали 206 скарг.

Позитивні цифри, залишені цим, одна з найважливіших подій в країні, можна підсумувати словами , які королева Карнавалу Валерія Шарріссказала під час закриття свят: «Я вже здійснив мрію багатьох з вас за цей Карнавал у Барранкільї 2022 року, який повернув нас назад радість. Цей Карнавал показує нам, що варто мріяти і що немає нічого неможливого». 23-річний був першим «государ», обраним народом.

За словами мера Пумарехо, вона виграла оплески, оскільки «з 1 хвилини вона уособлювала рішучість здійснити мрії, включення та оновлення, до яких закликає наш Карнавал. Барранкілья виграє безпрецедентного посла. Дякуємо за доставку!» , Він написав у своєму акаунті в Twitter.

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