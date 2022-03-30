Вторгнення в Україну зробило Володимира Путіна найгіршою авторитетною людиною в історії Інтернету

EFE/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK

Війнаі вторгнення в Україну зробили президента Росії Володимира Путіна найгіршою авторитетною людиною в історії Інтернету, а мережі заполонили мільйони новин і послань презирства до нього.

Оскільки він вирішив вторгнутися в Україну 24 лютого, було понад 12 мільйонів негативних новин (лише іспанською мовою), тисячі твітів, критичних відео, які набули вірусних у різних соціальних мережах, етикетках чи хештегах, а також численні маркетингові кампанії з просування футболок чи предметів, що виражають відмова від вторгнення і російського президента.

Дані походять з Іспанської Інтернет-обсерваторії, приватної організації, яка була створена 20 років тому і спеціалізувалася на аналізі тенденцій та явищ, пов'язаних з мережею.

Дані, опубліковані Обсерваторією цієї середи, показують, що останніми тижнями мережа стала луною та відображенням відторгнення, спричиненого цією війною, і підкреслили, що ця подія призвела до появи нових архетипів « ненависників» («ненависників»), тролів, «карателів» («карателів»), «військові найманці» і «кібердиверсанти».

Військовий конфлікт призвів, за даними обсерваторії, до низки мільйонів негативних думок, дискваліфікуючих прикметників, запальних твітів та антипутінських груп, які були розміщені у Facebook або Telegram.

Деякі з основних пошукових систем Інтернету змінили пошукові пропозиції та пов'язують ім'я Путіна з такими термінами, як «війна», «особиста статка», «геноцид України» або «отруєння».

Блоги, які посилаються на нібито корупцію олігархів, стан Путіна за кордоном, його коханців, таємних дітей і навіть плани покінчити з життям російського лідера, також розрослилися в Інтернеті .

(З інформацією від EFE)

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