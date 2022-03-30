Суперечлива промова, яку дав би Рікі Жерве на церемонії «Оскар» 2022 року

77th Golden Globe Awards - Show - Beverly Hills, California, U.S., January 5, 2020 - Ricky Gervais. Paul Drinkwater/NBCUniversal/Handout via REUTERS For editorial use only. Additional clearance required for commercial or promotional use, contact your local office for assistance. Any commercial or promotional use of NBCUniversal content requires NBCUniversal's prior written consent. No book publishing without prior approval. NO SALES. NO ARCHIVES.





Після суперечки, розв'язаної ляпасом Уілла Смітана Кріса Рок, щоб захистити Джаду, його дружина, продюсер Рікі Жерве випустила серію твітів, що показують, наскільки кислою була б його мова під час церемонії Оскару 2022 року.

У своєму офіційному обліковому записі він висловив низку цитат, які він би сказав на заході, в яких торкається багатьох соціальних питань щодо економічної нерівності та навіть алопеції , хвороби, від якої страждає актриса Джада.

В одному з твітів письменника The Office - оригінальній британській версії - можна було прочитати наступне: «Я з гордістю можу сказати, що це найрізноманітніші і прогресивні Оскари в історії. У нас є всі колективи, які знаходяться під сонцем. Крімбідних людей, звичайно. Тим, хто їх дає».