Тести Saber 11 календар А: це дати реєстрації для іспиту

Колумбійський інститут оцінки освіти (Icfes) оголосив, що з наступного понеділка, 18 квітня, вони відкриють процес реєстрації для Saber Calendar A, Pre Saber та перевірки тестів академічного бакалавра.

«Ми продовжуємо зміцнювати процеси оцінки як ефективний механізм надання ресурсів, які дозволяють нам працювати над постійним поліпшенням якості освіти у всіх куточках Колумбії», - сказала генеральний директор Icfes Моніка Оспіна Лондоньо.

За словами Оспіної, процес реєстрації буде продовжений до наступного понеділка, 23 травня, так що три тести можуть бути застосовані в перший тиждень вересня.

У зв'язку з цим директор Icfes підкреслив важливість цих тестів, оскільки, як вона зазначила, «результати дозволяють студентам - у цьому випадку особам 11 класу, календаря А та В, а валідаційні - мати доступ до вищої освіти».

Далі чиновник додав: «Завдяки Pre Saber оцінює переживає досвід тесту та ознайомлюється з методологією, і, нарешті, аналіз даних допомагає нам вимірювати якість освіти та генерувати рекомендації, які керують установами та урядами у прийнятті рішень і у формулюванні політики, співмірної з потребами країни».

Слід нагадати, що в неділю, 27 березня, Icfes провів перший день тестування Saber 2022 року, який був застосований до студентів календаря B, Pre Saber та валідації академічного бакалавра, у 231 балів 90 муніципалітетах по всій країні.

Тести Saber 11 календар B та Валіданти проводилися за один день, під модальністю пера та паперу на місці. Загалом, включаючи тести Pre Saber, по всій країні було представлено понад 105 000 студентів та громадян.

У випадку тестів Pre Saber, які проводилися в електронному вигляді вдома, та на ручці та папері на місці , залежно від вибору студента, вони зібрали 3700 учнів дев'ятого та десятого класів, які проходили тест на місці , а ще 12 553 взяли його таким чином електроніка, тобто в домашніх умовах.

Крім того, Ікфес підкреслив, що в цей новий день тестування в рамках політики включення національного уряду були введені механізми, щоб 914 людей з певним типом інвалідності могли представити свої тести в оптимальних умовах.

Інститут також підкреслив, що серед оцінених було 1030 венесуельських громадян, які пройшли тест, щоб мати можливість отримати доступ до колумбійської системи вищої освіти.

Що стосується результатів тестів Saber 11, Icfes оголосив, що вони будуть опубліковані наступної суботи, 28 травня, через веб-сайт суб'єкта господарювання: www.icfes.gov.co, тоді як до суботи 4 червнябудуть оголошені результати тестів Pre Saber та перевірки, крім дипломів та свідоцтва про затвердження осіб, які проходять валідаційну експертизу.





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